Qwerty написав:А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!
А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно. Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться
палево перец ожил рядом тоже думаю снова перелогиниться,ждите стиль))
внимайте #какакуртам с #ксюханами - ваш уровень Лыжи переобувайте,лыжники млйа,а не финанситы
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 05 гру, 2020 17:00, всього редагувалось 2 разів.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Qwerty написав:А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!
А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно. Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться
ответ будет через 2-3 недели
рЫвень, куле
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
antey1969 написав:Удалял, не читая, все пред-послечернопятничные СМС пачками в последние годы. Этот также не стал исключением. Разве не ясно, что в наши "чернопятничники" традиционно делают скидки только с предварительно поднятых ценников. Им еще есть, куда отступать - на носу предновогодний бум, затоварка в ближайший месяц не грозит.
По сути не спорю - сам игнорирую этот разводняк, но в динамике это неважно. Для меня это всего лишь индикатор потребительской активности - прошлые годы, когда Черная пятница была такой же маркетинговой уловкой, продажи активно росли, в этом году - падают
PS: vitaliian , там не только Приват - в целом по БС продажи слабые
Приват не при чем, вы видели почем мебель в дрим тауне 2 (кажется вы на оболоне живёте?) Или блендеры по 1-2 тыс в сетях? Есть люди которым что 5тыс что 35тыс за диван значения не имеет, знакомый торгует дорогими авто (новыми из салона) на них стабильно очередь, нужную комплектацию ждут по 3 месяца, авто без наворотов только корпоративный сегмент интересуют. Деньги у людей есть, 10-15% населения жирует, причём деньги не трудовые, наши олигархи и коррупционеры не производят электромобили, не запускают спутники, даже вакцины от ковида не производят или аппараты ивл. Полнейшая деградация экономики - основные доходы концентрируются у тех кто ничего не производит. К чему это всё приводит? Можно посмотреть на африканские страны, где экономика крутится внутри элиты, остальные работают за еду. К курсу валют такое распределение ресурсов не имеет никакого отношения, просто сужается экономика, а количество игроков на валютном рынке падает. Какие то нерезы могут опустить курс до 23 или поднять его до 29... в целом (пока есть звр) курс может быть любой, от 22 до 45.
Бедность нищебродов не влияет на стоимость мерседесов, так же как нищета нашего населения мало влияет на курс гривны к доллару. Смотрел в эпицентре сковородки 99% импорт. Неужели наши заводы которые производят танки и другое вооружение не в состоянии наклепать сковородок? Ничего не производим, даже мыло - импортное.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 гру, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Lady_N написав:Понимаю, что не в тему, поэтому очень стесняюсь спросить - когда лучше купить бакс - завтра или в понедельник? Мне надо именно до вторника.
В выходные все перестраховываются и рисуют невыгодные курсы, лучше в понедельник после 12:00 когда станет понятно что там на межбанке. Вангую на неделе снижение курса до 28,20 на фоне предпраздничного падения активности нерезов. К 15.12 можем 28 потрогать.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat