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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6893689468956896

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 278
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 16:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  proftpd66 написав:Чукча не читать, чукча писатель .

На 2021 год задолжен дефицит 6% ли ВВП

В 2010 было тоже 6%. Но была ревальвация от 9 до 7.7

(1328201570,2-1092083255,3)/1092083255,3*100
Гугль тоже видать чукча раз считает что это 21%, а не 6%.



В 2010 доходы 240, расходы 303

Разница 63

63 от 303 равняется 20% :mrgreen:

240 это 22% от ВВП , 303 больше 28% от ВВП
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 16:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!

А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно.
Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 16:55

  Сибарит написав:
  Qwerty написав:А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!

А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно.
Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться :)

палево 8)
перец ожил рядом :lol:
тоже думаю снова перелогиниться,ждите стиль))

внимайте #какакуртам с #ксюханами - ваш уровень :wink:
Лыжи переобувайте,лыжники млйа,а не финанситы :lol:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 05 гру, 2020 17:00, всього редагувалось 2 разів.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:00

  Сибарит написав:
  Qwerty написав:А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!

А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно.
Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться :)


ответ будет через 2-3 недели :lol: :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:01

  Alex2007 написав:
  Сибарит написав:
  Qwerty написав:А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!

А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно.
Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться :)


ответ будет через 2-3 недели :lol: :lol: :lol:

рЫвень, куле
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:09

  Alex2007 написав:
  Сибарит написав:
  Qwerty написав:А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!

А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно.
Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться :)


ответ будет через 2-3 недели :lol: :lol: :lol:

если Автор77 будет достаточно активен - то не удивлюсь, если через 2 месяца :-)))) Там человек сам признался, что с техникой чтения у него слабенько...
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:26

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Удалял, не читая, все пред-послечернопятничные СМС пачками в последние годы.
Этот также не стал исключением.
Разве не ясно, что в наши "чернопятничники" традиционно делают скидки только с предварительно поднятых ценников. Им еще есть, куда отступать - на носу предновогодний бум, затоварка в ближайший месяц не грозит.


По сути не спорю - сам игнорирую этот разводняк, но в динамике это неважно. Для меня это всего лишь индикатор потребительской активности - прошлые годы, когда Черная пятница была такой же маркетинговой уловкой, продажи активно росли, в этом году - падают

PS: vitaliian , там не только Приват - в целом по БС продажи слабые

Приват не при чем, вы видели почем мебель в дрим тауне 2 (кажется вы на оболоне живёте?) Или блендеры по 1-2 тыс в сетях? Есть люди которым что 5тыс что 35тыс за диван значения не имеет, знакомый торгует дорогими авто (новыми из салона) на них стабильно очередь, нужную комплектацию ждут по 3 месяца, авто без наворотов только корпоративный сегмент интересуют. Деньги у людей есть, 10-15% населения жирует, причём деньги не трудовые, наши олигархи и коррупционеры не производят электромобили, не запускают спутники, даже вакцины от ковида не производят или аппараты ивл. Полнейшая деградация экономики - основные доходы концентрируются у тех кто ничего не производит. К чему это всё приводит? Можно посмотреть на африканские страны, где экономика крутится внутри элиты, остальные работают за еду. К курсу валют такое распределение ресурсов не имеет никакого отношения, просто сужается экономика, а количество игроков на валютном рынке падает. Какие то нерезы могут опустить курс до 23 или поднять его до 29... в целом (пока есть звр) курс может быть любой, от 22 до 45.

Бедность нищебродов не влияет на стоимость мерседесов, так же как нищета нашего населения мало влияет на курс гривны к доллару. Смотрел в эпицентре сковородки 99% импорт. Неужели наши заводы которые производят танки и другое вооружение не в состоянии наклепать сковородок? Ничего не производим, даже мыло - импортное.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 гру, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:44

Понимаю, что не в тему, поэтому очень стесняюсь спросить :wink: - когда лучше купить бакс - завтра или в понедельник? Мне надо именно до вторника.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:46

  Lady_N написав:Понимаю, что не в тему, поэтому очень стесняюсь спросить :wink: - когда лучше купить бакс - завтра или в понедельник? Мне надо именно до вторника.

В выходные все перестраховываются и рисуют невыгодные курсы, лучше в понедельник после 12:00 когда станет понятно что там на межбанке. Вангую на неделе снижение курса до 28,20 на фоне предпраздничного падения активности нерезов. К 15.12 можем 28 потрогать.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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