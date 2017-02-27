Додано: Суб 05 гру, 2020 17:26

zРадио написав: antey1969 написав: Удалял, не читая, все пред-послечернопятничные СМС пачками в последние годы.

Этот также не стал исключением.

Разве не ясно, что в наши "чернопятничники" традиционно делают скидки только с предварительно поднятых ценников. Им еще есть, куда отступать - на носу предновогодний бум, затоварка в ближайший месяц не грозит. Удалял, не читая, все пред-послечернопятничные СМС пачками в последние годы.Этот также не стал исключением.Разве не ясно, что в наши "чернопятничники" традиционно делают скидки только с предварительно поднятых ценников. Им еще есть, куда отступать - на носу предновогодний бум, затоварка в ближайший месяц не грозит.



По сути не спорю - сам игнорирую этот разводняк, но в динамике это неважно. Для меня это всего лишь индикатор потребительской активности - прошлые годы, когда Черная пятница была такой же маркетинговой уловкой, продажи активно росли, в этом году - падают



PS: vitaliian , там не только Приват - в целом по БС продажи слабые По сути не спорю - сам игнорирую этот разводняк, но в динамике это неважно. Для меня это всего лишь индикатор потребительской активности - прошлые годы, когда Черная пятница была такой же маркетинговой уловкой, продажи активно росли, в этом году - падаютPS:, там не только Приват - в целом по БС продажи слабые

Приват не при чем, вы видели почем мебель в дрим тауне 2 (кажется вы на оболоне живёте?) Или блендеры по 1-2 тыс в сетях? Есть люди которым что 5тыс что 35тыс за диван значения не имеет, знакомый торгует дорогими авто (новыми из салона) на них стабильно очередь, нужную комплектацию ждут по 3 месяца, авто без наворотов только корпоративный сегмент интересуют. Деньги у людей есть, 10-15% населения жирует, причём деньги не трудовые, наши олигархи и коррупционеры не производят электромобили, не запускают спутники, даже вакцины от ковида не производят или аппараты ивл. Полнейшая деградация экономики - основные доходы концентрируются у тех кто ничего не производит. К чему это всё приводит? Можно посмотреть на африканские страны, где экономика крутится внутри элиты, остальные работают за еду. К курсу валют такое распределение ресурсов не имеет никакого отношения, просто сужается экономика, а количество игроков на валютном рынке падает. Какие то нерезы могут опустить курс до 23 или поднять его до 29... в целом (пока есть звр) курс может быть любой, от 22 до 45.Бедность нищебродов не влияет на стоимость мерседесов, так же как нищета нашего населения мало влияет на курс гривны к доллару. Смотрел в эпицентре сковородки 99% импорт. Неужели наши заводы которые производят танки и другое вооружение не в состоянии наклепать сковородок? Ничего не производим, даже мыло - импортное.