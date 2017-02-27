antey1969 написав:Удалял, не читая, все пред-послечернопятничные СМС пачками в последние годы. Этот также не стал исключением. Разве не ясно, что в наши "чернопятничники" традиционно делают скидки только с предварительно поднятых ценников. Им еще есть, куда отступать - на носу предновогодний бум, затоварка в ближайший месяц не грозит.
По сути не спорю - сам игнорирую этот разводняк, но в динамике это неважно. Для меня это всего лишь индикатор потребительской активности - прошлые годы, когда Черная пятница была такой же маркетинговой уловкой, продажи активно росли, в этом году - падают
PS: vitaliian , там не только Приват - в целом по БС продажи слабые
Приват не при чем, вы видели почем мебель в дрим тауне 2 (кажется вы на оболоне живёте?) Или блендеры по 1-2 тыс в сетях? Есть люди которым что 5тыс что 35тыс за диван значения не имеет, знакомый торгует дорогими авто (новыми из салона) на них стабильно очередь, нужную комплектацию ждут по 3 месяца, авто без наворотов только корпоративный сегмент интересуют. Деньги у людей есть, 10-15% населения жирует, причём деньги не трудовые, наши олигархи и коррупционеры не производят электромобили, не запускают спутники, даже вакцины от ковида не производят или аппараты ивл. Полнейшая деградация экономики - основные доходы концентрируются у тех кто ничего не производит. К чему это всё приводит? Можно посмотреть на африканские страны, где экономика крутится внутри элиты, остальные работают за еду. К курсу валют такое распределение ресурсов не имеет никакого отношения, просто сужается экономика, а количество игроков на валютном рынке падает. Какие то нерезы могут опустить курс до 23 или поднять его до 29... в целом (пока есть звр) курс может быть любой, от 22 до 45.
Бедность нищебродов не влияет на стоимость мерседесов, так же как нищета нашего населения мало влияет на курс гривны к доллару. Смотрел в эпицентре сковородки 99% импорт. Неужели наши заводы которые производят танки и другое вооружение не в состоянии наклепать сковородок? Ничего не производим, даже мыло - импортное.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 гру, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Lady_N написав:Понимаю, что не в тему, поэтому очень стесняюсь спросить - когда лучше купить бакс - завтра или в понедельник? Мне надо именно до вторника.
В выходные все перестраховываются и рисуют невыгодные курсы, лучше в понедельник после 12:00 когда станет понятно что там на межбанке. Вангую на неделе снижение курса до 28,20 на фоне предпраздничного падения активности нерезов. К 15.12 можем 28 потрогать.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Неужели наши заводы которые производят танки и другое вооружение не в состоянии наклепать сковородок? Ничего не производим, даже мыло - импортное.
Выходной, можно слегка поофтопить, поэтому начну с анекдота советских времен
Когда родился в семье малыш, а детских колясок было не купить, потому что в стране дефицит, жена попросила мужа, работающего заводе, выпускающем коляски: - Вась, ты такой честный, никогда ничего с завода не тащил, но тут совсем ведь беда: коляски никак не достать. Принеси с завода деталей, собери сыну коляску, один только раз! Муж долго боролся со своей честностью, но ребенка и жену стало невыносимо жалко, и наворовал он деталей на заводе, принес домой, стал конструировать, но через некоторое время с раздражением говорит жене: - Маш, ничего не выходит: как ни собираю, все все равно пулемет получается!
Идея не нова. Во времена Горбачева для этой идеи даже термин специальный придумали: конверсия. Не понятно мне только, откуда такая страсть к натуральному производству? Вооружение - продукция с весьма высокой добавочной стоимостью. Если есть завод, способный выпускать вооружение, он должен выпускать вооружение и продавать. А на вырученные деньги можно закупить сковородки, мыло и много чего еще. Тем более, что для производства сковородок дешевле построить завод с нуля, чем перепрофилировать танковый.
Сибарит написав:Не понятно мне только, откуда такая страсть к натуральному производству? Вооружение - продукция с весьма высокой добавочной стоимостью. Если есть завод, способный выпускать вооружение, он должен выпускать вооружение и продавать. А на вырученные деньги можно закупить сковородки, мыло и много чего еще
А budivelnik продвигает идею, что самолеты без колбасы - это никому не нужные понты. И тут можно было бы поспорить, что самолет попросту не построишь, пока не научишься делать колбасу, потому что существует эволюция техпроцессов, научного знания, принципы разделения труда и т.д. Но я не стану. Отмечу лишь, что при наличии производства самолетов закупать колбасу у тех, кто их не производит, легче и дешевле, чем наоборот