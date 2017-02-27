Сибарит написав:Не понятно мне только, откуда такая страсть к натуральному производству? Вооружение - продукция с весьма высокой добавочной стоимостью. Если есть завод, способный выпускать вооружение, он должен выпускать вооружение и продавать. А на вырученные деньги можно закупить сковородки, мыло и много чего еще
А budivelnik продвигает идею, что самолеты без колбасы - это никому не нужные понты. И тут можно было бы поспорить, что самолет попросту не построишь, пока не научишься делать колбасу, потому что существует эволюция техпроцессов, научного знания, принципы разделения труда и т.д. Но я не стану. Отмечу лишь, что при наличии производства самолетов закупать колбасу у тех, кто их не производит, легче и дешевле, чем наоборот
Самолеты неудачный пример, в Киеве делают легкомоторные, тут скорее важно соотношение экспортируемой продукции с высокой добавленной стоимостью и импорта. Скажу как экономист со стажем, все успешные бизнес проекты по максимуму избавляются от непрофильных активов, арендуют помещения, заказывают клининговые услуги вместо уборщиц, кейтеринг вместо своей столовой, нанимают водителей со своими авто вместо своего автопарка, охранные организации вместо штатных охранников. На первый взгляд кажется что это расточительство, но чтобы администрировать всех этих сотрудников нужны руководители, специалисты по кадрам, дополнительный бухгалтер на зарплату, если кто-то заболеет ему нужна подмена, то есть одной уборщицы мало надо минимум две и тд. В итоге вместо того чтобы заниматься тем что приносит доход, предприятие начинает заниматься самообслуживанием, работать на поддержку собственных бизнес процессов. Директора подписывают сметы на моющие средства, авторезину и то, страховки и прочее прочее бесконечное количество работы которая не ведёт компанию к прибыли. С этой точки зрения глупо производить колбасу на заводе который выпускает самолёты, проще продать самолёт и закупить всё необходимое. Тем не менее Швейцария производит сыр и шоколад не смотря на высокую технологичность экономики, одно другому не помеха, поэтому я бы не был категоричен.
Если нам высокая добавленная стоимость не по плечу как раз надо начинать самим себя обеспечивать хотя бы на уровне базовых потребностей, чтобы уменьшить импорт. Но тогда всплывает другая проблема - продукция получается дорогой и неконкурентной. Кроме того народ бедноват, а производству для рентабельности нужны объёмы. Можно импортировать 100кг сыра и продать его с проффитом, но нельзя произвести 100 кг сыра и получить проффит, его съедят производственные издержки. Возвращаемся к старой формуле «почему бедные потому что дурные» , а дурные потому что бедные. Хотя нет дурные всё же по другой причине.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Если нам высокая добавленная стоимость не по плечу как раз надо начинать самим себя обеспечивать хотя бы на уровне базовых потребностей, чтобы уменьшить импорт. Но тогда всплывает другая проблема - продукция получается дорогой и неконкурентной. Кроме того народ бедноват, а производству для рентабельности нужны объёмы. Можно импортировать 100кг сыра и продать его с проффитом, но нельзя произвести 100 кг сыра и получить проффит, его съедят производственные издержки.
импортное продовольствие дешевле, т.к. Европа очень сильно дотирует своё с.х. Это делается с налогов. Налоги же берутся благодаря высокотехнологичному производству. С другой стороны нас давят сельхозпроизводители из стран с намного более благоприятным климатом и намного более дешёвым трудом.
Поэтому, идея "обеспечивать самих себя хотя бы сыром" была хороша лет 100 назад, но сейчас она заведомо проигрышная.
Сибарит написав:Не понятно мне только, откуда такая страсть к натуральному производству? Вооружение - продукция с весьма высокой добавочной стоимостью. Если есть завод, способный выпускать вооружение, он должен выпускать вооружение и продавать. А на вырученные деньги можно закупить сковородки, мыло и много чего еще
А budivelnik продвигает идею, что самолеты без колбасы - это никому не нужные понты. И тут можно было бы поспорить, что самолет попросту не построишь, пока не научишься делать колбасу, потому что существует эволюция техпроцессов, научного знания, принципы разделения труда и т.д. Но я не стану. Отмечу лишь, что при наличии производства самолетов закупать колбасу у тех, кто их не производит, легче и дешевле, чем наоборот
1 Для того щоб випускати літаки ( а після випуску їх ще й масово продавати ще комусь крім себе) - потрібно знаходитись всередині з ринку приблизно в 300+млн осіб.. Поки Україна була всередині СРСР - вона літаки випускала для СРСР+РЕВ
Можете назвати приклад Держави з населенням в 50 млн осіб і менше,яка не входить в якісь союзи в якій випускають літаки? Не можете - то до чого ця брєдова констатація мов за часів совка ми випускали літаки...але стояли в черзі за ковбасою і туалетним папером Зараз ми не випускаємо літаки...але черг за ковбасою і дефіциту туалетного поперу я якось не спостерігаю...
andrein написав:Финансовые туристы не вернуться в Украину без страховки МВФ.
Так от для чого МВФ. Зато нам компослуги піднімуть. Щоб туристи прокаталися на % та курсі.
Обесценили валюту, теряем трудоспособное население, потеряли территории. Получая 2 ярда и отдавая 16, о каком экономическом восстановлении и развитии вообще может идти речь? Размен страны даже не на бусы, на обещания.
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Сибарит написав:Не понятно мне только, откуда такая страсть к натуральному производству? Вооружение - продукция с весьма высокой добавочной стоимостью. Если есть завод, способный выпускать вооружение, он должен выпускать вооружение и продавать. А на вырученные деньги можно закупить сковородки, мыло и много чего еще
А budivelnik продвигает идею, что самолеты без колбасы - это никому не нужные понты. И тут можно было бы поспорить, что самолет попросту не построишь, пока не научишься делать колбасу, потому что существует эволюция техпроцессов, научного знания, принципы разделения труда и т.д. Но я не стану. Отмечу лишь, что при наличии производства самолетов закупать колбасу у тех, кто их не производит, легче и дешевле, чем наоборот
Самолеты неудачный пример, в Киеве делают легкомоторные, тут скорее важно соотношение экспортируемой продукции с высокой добавленной стоимостью и импорта. Скажу как экономист со стажем, все успешные бизнес проекты по максимуму избавляются от непрофильных активов, арендуют помещения, заказывают клининговые услуги вместо уборщиц, кейтеринг вместо своей столовой, нанимают водителей со своими авто вместо своего автопарка, охранные организации вместо штатных охранников. На первый взгляд кажется что это расточительство, но чтобы администрировать всех этих сотрудников нужны руководители, специалисты по кадрам, дополнительный бухгалтер на зарплату, если кто-то заболеет ему нужна подмена, то есть одной уборщицы мало надо минимум две и тд. В итоге вместо того чтобы заниматься тем что приносит доход, предприятие начинает заниматься самообслуживанием, работать на поддержку собственных бизнес процессов. Директора подписывают сметы на моющие средства, авторезину и то, страховки и прочее прочее бесконечное количество работы которая не ведёт компанию к прибыли. С этой точки зрения глупо производить колбасу на заводе который выпускает самолёты, проще продать самолёт и закупить всё необходимое. Тем не менее Швейцария производит сыр и шоколад не смотря на высокую технологичность экономики, одно другому не помеха, поэтому я бы не был категоричен.
Если нам высокая добавленная стоимость не по плечу как раз надо начинать самим себя обеспечивать хотя бы на уровне базовых потребностей, чтобы уменьшить импорт. Но тогда всплывает другая проблема - продукция получается дорогой и неконкурентной. Кроме того народ бедноват, а производству для рентабельности нужны объёмы. Можно импортировать 100кг сыра и продать его с проффитом, но нельзя произвести 100 кг сыра и получить проффит, его съедят производственные издержки. Возвращаемся к старой формуле «почему бедные потому что дурные» , а дурные потому что бедные. Хотя нет дурные всё же по другой причине.
как экономист со стажем не соглашусь по поводу аутсорсинга. Аутсорсинг все-таки дороже, чем свои службы - расчеты это неоднократно показывали. Но почему переходят на него - потому что это делает затраты переменными и от них всегда можно отказаться в случае снижения объемов производства/продаж. Вторая проблема аутсорсинга в нашей стране - качество и сроки - у нас еще нет такой культуры, чтобы аутсорсеры делали быстро и качественно.
у нас так и идет - пищевая промышленность хорошо развивается, легкая худо-бедно пытается работать. Чем выше передел, тем грустнее картина... но не надо валить все на страну - электронную гонку начал проигрывать еще СССР, а потом конечно последние 30 лет мы просрали в развитии. поэтому поскольку мы бедные, то не надо изобретать велосипед - рецепт известен - надо привлекать инвесторов, чтобы они создавали у нас производство, а там и сами будем подтягиваться. и базовые отрасли - металлургия и с/х - еще есть куда развиваться как-то так