vitaliian написав:Если нам высокая добавленная стоимость не по плечу как раз надо начинать самим себя обеспечивать хотя бы на уровне базовых потребностей, чтобы уменьшить импорт. Но тогда всплывает другая проблема - продукция получается дорогой и неконкурентной. Кроме того народ бедноват, а производству для рентабельности нужны объёмы. Можно импортировать 100кг сыра и продать его с проффитом, но нельзя произвести 100 кг сыра и получить проффит, его съедят производственные издержки.
импортное продовольствие дешевле, т.к. Европа очень сильно дотирует своё с.х. Это делается с налогов. Налоги же берутся благодаря высокотехнологичному производству. С другой стороны нас давят сельхозпроизводители из стран с намного более благоприятным климатом и намного более дешёвым трудом.
Поэтому, идея "обеспечивать самих себя хотя бы сыром" была хороша лет 100 назад, но сейчас она заведомо проигрышная.
Сибарит написав:Не понятно мне только, откуда такая страсть к натуральному производству? Вооружение - продукция с весьма высокой добавочной стоимостью. Если есть завод, способный выпускать вооружение, он должен выпускать вооружение и продавать. А на вырученные деньги можно закупить сковородки, мыло и много чего еще
А budivelnik продвигает идею, что самолеты без колбасы - это никому не нужные понты. И тут можно было бы поспорить, что самолет попросту не построишь, пока не научишься делать колбасу, потому что существует эволюция техпроцессов, научного знания, принципы разделения труда и т.д. Но я не стану. Отмечу лишь, что при наличии производства самолетов закупать колбасу у тех, кто их не производит, легче и дешевле, чем наоборот
1 Для того щоб випускати літаки ( а після випуску їх ще й масово продавати ще комусь крім себе) - потрібно знаходитись всередині з ринку приблизно в 300+млн осіб.. Поки Україна була всередині СРСР - вона літаки випускала для СРСР+РЕВ
Можете назвати приклад Держави з населенням в 50 млн осіб і менше,яка не входить в якісь союзи в якій випускають літаки? Не можете - то до чого ця брєдова констатація мов за часів совка ми випускали літаки...але стояли в черзі за ковбасою і туалетним папером Зараз ми не випускаємо літаки...але черг за ковбасою і дефіциту туалетного поперу я якось не спостерігаю...
Сибарит написав:Не понятно мне только, откуда такая страсть к натуральному производству? Вооружение - продукция с весьма высокой добавочной стоимостью. Если есть завод, способный выпускать вооружение, он должен выпускать вооружение и продавать. А на вырученные деньги можно закупить сковородки, мыло и много чего еще
А budivelnik продвигает идею, что самолеты без колбасы - это никому не нужные понты. И тут можно было бы поспорить, что самолет попросту не построишь, пока не научишься делать колбасу, потому что существует эволюция техпроцессов, научного знания, принципы разделения труда и т.д. Но я не стану. Отмечу лишь, что при наличии производства самолетов закупать колбасу у тех, кто их не производит, легче и дешевле, чем наоборот
Самолеты неудачный пример, в Киеве делают легкомоторные, тут скорее важно соотношение экспортируемой продукции с высокой добавленной стоимостью и импорта. Скажу как экономист со стажем, все успешные бизнес проекты по максимуму избавляются от непрофильных активов, арендуют помещения, заказывают клининговые услуги вместо уборщиц, кейтеринг вместо своей столовой, нанимают водителей со своими авто вместо своего автопарка, охранные организации вместо штатных охранников. На первый взгляд кажется что это расточительство, но чтобы администрировать всех этих сотрудников нужны руководители, специалисты по кадрам, дополнительный бухгалтер на зарплату, если кто-то заболеет ему нужна подмена, то есть одной уборщицы мало надо минимум две и тд. В итоге вместо того чтобы заниматься тем что приносит доход, предприятие начинает заниматься самообслуживанием, работать на поддержку собственных бизнес процессов. Директора подписывают сметы на моющие средства, авторезину и то, страховки и прочее прочее бесконечное количество работы которая не ведёт компанию к прибыли. С этой точки зрения глупо производить колбасу на заводе который выпускает самолёты, проще продать самолёт и закупить всё необходимое. Тем не менее Швейцария производит сыр и шоколад не смотря на высокую технологичность экономики, одно другому не помеха, поэтому я бы не был категоричен.
Если нам высокая добавленная стоимость не по плечу как раз надо начинать самим себя обеспечивать хотя бы на уровне базовых потребностей, чтобы уменьшить импорт. Но тогда всплывает другая проблема - продукция получается дорогой и неконкурентной. Кроме того народ бедноват, а производству для рентабельности нужны объёмы. Можно импортировать 100кг сыра и продать его с проффитом, но нельзя произвести 100 кг сыра и получить проффит, его съедят производственные издержки. Возвращаемся к старой формуле «почему бедные потому что дурные» , а дурные потому что бедные. Хотя нет дурные всё же по другой причине.
как экономист со стажем не соглашусь по поводу аутсорсинга. Аутсорсинг все-таки дороже, чем свои службы - расчеты это неоднократно показывали. Но почему переходят на него - потому что это делает затраты переменными и от них всегда можно отказаться в случае снижения объемов производства/продаж. Вторая проблема аутсорсинга в нашей стране - качество и сроки - у нас еще нет такой культуры, чтобы аутсорсеры делали быстро и качественно.
у нас так и идет - пищевая промышленность хорошо развивается, легкая худо-бедно пытается работать. Чем выше передел, тем грустнее картина... но не надо валить все на страну - электронную гонку начал проигрывать еще СССР, а потом конечно последние 30 лет мы просрали в развитии. поэтому поскольку мы бедные, то не надо изобретать велосипед - рецепт известен - надо привлекать инвесторов, чтобы они создавали у нас производство, и встраиваться в международное разделение труда, а там и сами будем подтягиваться. и базовые отрасли - металлургия и с/х - еще есть куда развиваться как-то так
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 05 гру, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Можете назвати приклад Держави з населенням в 50 млн осіб і менше,яка не входить в якісь союзи в якій випускають літаки?
Могу, конечно. Франция и ФРГ создали авиационное производство (Airbus), будучи независимыми странами. Задолго до существования открытого рынка объединенной Европы, и c населением на момент создания менее 50 млн человека каждая.
Нам же достаточно было не разрушать существующее производство и связи (чисто технически, меньше слушать "советов" тех, для кого АН был прямым конкурентом - Boeing, Lockheed, Douglas и все тот же Airbus)
budivelnik написав:але стояли в черзі за ковбасою і туалетним папером Зараз ми не випускаємо літаки...але черг за ковбасою і дефіциту туалетного поперу я якось не спостерігаю...
Очереди за колбасой сегодня не стоят у магазинов - они стоят в списке ожиданий от зарплаты до аванса и от пенсии до пенсии, когда появится возможность сходить за ними в магазин. Вот и вся разница. А по среднему потреблению мяса и его субпродуктов по сравнению с УССР прогресса нет...
ВАЗ сохранил производство - у нас много ездит машин? даже в РФ предпочитают б/у Boeing и Airbus, чем новые отечественные... наше машиностроение оказалось неконкурентным и благополучно почило в бозе АН как транспортник - может быть - только это не мы разорвали связи;)
и кстати, даже Германия в одиночку не осилила самолетостроение - пришлось вместе с Францией
и заканчивайте эту фигню, что сейчас не хватает денег на еду - вот что-что, а это сейчас намного доступней, чем в СССР...
Alex2007 написав:По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.
не зависимо от курса гребу валюту два раза в месяц в день получки и в день аванса , и ловить тех 10-30 коп смысла не вижу . Учитывая что банкам я не доверяю ( только стеклянным и алюминиевым) других вариантов накоплений не вижу. А от моли и не званных гостей все предосторожности приняты. ЗЫ ... ну и забыл в день премии тоже
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України