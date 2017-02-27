vitaliian написав:

zРадио написав: Сибарит написав: Не понятно мне только, откуда такая страсть к натуральному производству?

Вооружение - продукция с весьма высокой добавочной стоимостью. Если есть завод, способный выпускать вооружение, он должен выпускать вооружение и продавать. А на вырученные деньги можно закупить сковородки, мыло и много чего еще

Не понятно мне только, откуда такая страсть к натуральному производству?Вооружение - продукция с весьма высокой добавочной стоимостью. Если есть завод, способный выпускать вооружение, он должен выпускать вооружение и продавать. А на вырученные деньги можно закупить сковородки, мыло и много чего еще



А budivelnik продвигает идею, что самолеты без колбасы - это никому не нужные понты. И тут можно было бы поспорить, что самолет попросту не построишь, пока не научишься делать колбасу, потому что существует эволюция техпроцессов, научного знания, принципы разделения труда и т.д. Но я не стану. Отмечу лишь, что при наличии производства самолетов закупать колбасу у тех, кто их не производит, легче и дешевле, чем наоборот продвигает идею, что самолеты без колбасы - это никому не нужные понты. И тут можно было бы поспорить, что самолет попросту не построишь, пока не научишься делать колбасу, потому что существует эволюция техпроцессов, научного знания, принципы разделения труда и т.д. Но я не стану. Отмечу лишь, что при наличии производства самолетов закупать колбасу у тех, кто их не производит, легче и дешевле, чем наоборот

Самолеты неудачный пример, в Киеве делают легкомоторные, тут скорее важно соотношение экспортируемой продукции с высокой добавленной стоимостью и импорта. Скажу как экономист со стажем, все успешные бизнес проекты по максимуму избавляются от непрофильных активов, арендуют помещения, заказывают клининговые услуги вместо уборщиц, кейтеринг вместо своей столовой, нанимают водителей со своими авто вместо своего автопарка, охранные организации вместо штатных охранников. На первый взгляд кажется что это расточительство, но чтобы администрировать всех этих сотрудников нужны руководители, специалисты по кадрам, дополнительный бухгалтер на зарплату, если кто-то заболеет ему нужна подмена, то есть одной уборщицы мало надо минимум две и тд. В итоге вместо того чтобы заниматься тем что приносит доход, предприятие начинает заниматься самообслуживанием, работать на поддержку собственных бизнес процессов. Директора подписывают сметы на моющие средства, авторезину и то, страховки и прочее прочее бесконечное количество работы которая не ведёт компанию к прибыли. С этой точки зрения глупо производить колбасу на заводе который выпускает самолёты, проще продать самолёт и закупить всё необходимое. Тем не менее Швейцария производит сыр и шоколад не смотря на высокую технологичность экономики, одно другому не помеха, поэтому я бы не был категоричен.Если нам высокая добавленная стоимость не по плечу как раз надо начинать самим себя обеспечивать хотя бы на уровне базовых потребностей, чтобы уменьшить импорт. Но тогда всплывает другая проблема - продукция получается дорогой и неконкурентной. Кроме того народ бедноват, а производству для рентабельности нужны объёмы. Можно импортировать 100кг сыра и продать его с проффитом, но нельзя произвести 100 кг сыра и получить проффит, его съедят производственные издержки. Возвращаемся к старой формуле «почему бедные потому что дурные» , а дурные потому что бедные. Хотя нет дурные всё же по другой причине.