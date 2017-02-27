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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 гру, 2020 21:50
Shaman написав:
поэтому поскольку мы бедные, то не надо изобретать велосипед - рецепт известен - надо привлекать инвесторов, чтобы они создавали у нас производство, и встраиваться в международное разделение труда, а там и сами будем подтягиваться.
и базовые отрасли - металлургия и с/х - еще есть куда развиваться
как-то так
Все производства уже созданы и инвестор даже , если и захочет открыть что-то, то сделает это в Индии или в Китае, а не в холодильнике под названием Украина. Запад , когда развалился Союз, расслабился, т.к. весь расчёт был на то, чтобы затянуть постсовок в открытый рынок, а открытый рынок сам добьет то, что ещё осталось после СССР. Получилось, но не везде. Кое-где на постсовке к 2000 году раздуплились, что к чему.
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andrein
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Додано: Суб 05 гру, 2020 21:58
Shaman написав:
как экономист со стажем ...
Shaman написав: zРадио написав:
А по среднему потреблению мяса и его субпродуктов по сравнению с УССР прогресса нет...
и заканчивайте эту фигню, что сейчас не хватает денег на еду
- вот что-что, а это сейчас намного доступней
, чем в СССР...
Спрашиваю Вас, как экономиста со стажем, что же такое произошло, что еда стала намного доступнее
- людям зарплаты подняли или продукты подешевели?
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fler
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Додано: Суб 05 гру, 2020 21:58
andrein написав: Shaman написав:
поэтому поскольку мы бедные, то не надо изобретать велосипед - рецепт известен - надо привлекать инвесторов, чтобы они создавали у нас производство, и встраиваться в международное разделение труда, а там и сами будем подтягиваться.
и базовые отрасли - металлургия и с/х - еще есть куда развиваться
как-то так
Все производства уже созданы и инвестор даже , если и захочет открыть что-то, то сделает это в Индии или в Китае, а не в холодильнике под названием Украина. Запад , когда развалился Союз, расслабился, т.к. весь расчёт был на то, чтобы затянуть постсовок в открытый рынок, а открытый рынок сам добьет то, что ещё осталось после СССР. Получилось, но не везде. Кое-где на постсовке к 2000 году раздуплились, что к чему.
последние ваши фразы не понял.
а никто не говорит, что легко развивать экономику - но если ничего не делать, то ничего и не получится
варианты есть
корона и закрытие границ некоторым тоже открыло глаза, что все производство перемещать в Индию и Китай стремновато - а мы все-таки европа, рядом. определенный возврат назад пойдет - надо просто работать в направлении развития экономики.
открытый рынок душит неэффективные производства - но не всем странам это мешает развиваться
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Shaman
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:01
fler написав: Shaman написав:
как экономист со стажем ...
Shaman написав: zРадио написав:
А по среднему потреблению мяса и его субпродуктов по сравнению с УССР прогресса нет...
и заканчивайте эту фигню, что сейчас не хватает денег на еду
- вот что-что, а это сейчас намного доступней
, чем в СССР...
Спрашиваю Вас, как экономиста со стажем, что же такое произошло, что еда стала намного доступнее
- людям зарплаты подняли или продукты подешевели?
производство еды намного больше и разнообразней - когда ее производят не по плану, как-то эффективней получается
и импорта побольше - особенно в части, что у нас не растет
и соотношение зп - цен на продукты намного лучше для простого человека сейчас.
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 05 гру, 2020 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:01
Shaman написав:
ВАЗ сохранил производство - у нас много ездит машин? даже в РФ предпочитают б/у Boeing и Airbus, чем новые отечественные...
О транспортной авиации я и говорил. То, что она у нас (была) конкурентной, можно судить по текущему спросу на судна, построенные при СССР, но все еще эксплуатируемые на пределах возможностей
Shaman написав:
только это не мы разорвали связи;)
Я же не сказал, что наши бывшие партнеры оказались умнее нас
Shaman написав:
и заканчивайте эту фигню, что сейчас не хватает денег на еду - вот что-что, а это сейчас намного доступней, чем в СССР...
Поменьше категоричности. Во-первых, то, что вы утверждаете, невозможно доказать с помощью цифр и фактов - самым убедительным аргументом будет ура-патриотический клич. А во-вторых, поправку на эволюцию добавляйте - сегодня много чего в мире более доступно, чем было 30 лет назад, и это никак не связано с заслугами пост-советской истории. И иначе легко договориться и до этого, что "в этом вашем клятом совке даже интернета не было"
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:02
Shaman написав: andrein написав: Shaman написав:
поэтому поскольку мы бедные, то не надо изобретать велосипед - рецепт известен - надо привлекать инвесторов, чтобы они создавали у нас производство, и встраиваться в международное разделение труда, а там и сами будем подтягиваться.
и базовые отрасли - металлургия и с/х - еще есть куда развиваться
как-то так
Все производства уже созданы и инвестор даже , если и захочет открыть что-то, то сделает это в Индии или в Китае, а не в холодильнике под названием Украина. Запад , когда развалился Союз, расслабился, т.к. весь расчёт был на то, чтобы затянуть постсовок в открытый рынок, а открытый рынок сам добьет то, что ещё осталось после СССР. Получилось, но не везде. Кое-где на постсовке к 2000 году раздуплились, что к чему.
последние ваши фразы не понял.
а никто не говорит, что легко развивать экономику - но если ничего не делать, то ничего и не получится
варианты есть
корона и закрытие границ некоторым тоже открыло глаза, что все производство перемещать в Индию и Китай стремновато - а мы все-таки европа, рядом. определенный возврат назад пойдет - надо просто работать в направлении развития экономики.
открытый рынок душит неэффективные производства - но не всем странам это мешает развиваться
В открытом рынке у Украины нет шансов. Дорого тут что-то строить и открывать. Да и жить будет скоро тоже очень дорого.
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andrein
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:10
На валютном рынке продолжается антидолларовое ралли и общий рост аппетитов к риску. Падение доллара сопровождается ростом на рынках акций, сырьевых товаров, ростом доходностей по госдолгу США (доходность 10-летних бумаг снова выше 0,90%). На рынке растет все, падают в цене только американские облигации, как безусловно защитный инструмент. И доллар – как защитная валюта.
Всеобщий рост оптимизма по-прежнему видится необоснованным на фоне явного ухудшения эпидемиологической обстановки в США. В Европе ситуация получше, особенно во Франции, где благодаря жесткому карантину показано более чем 4-кратное снижение суточного числа заболевших, однако в Германии ситуация ничуть не выправилась, несмотря на введенный частичный карантин. Если рост сырьевых рынков еще можно объяснить устойчивым восстановлением Китая, то рост евро на фоне экономического спада в Европе объяснить трудно. Скоро высокий курс евро начнет прямо вредить экономическому росту еврозоны, во многом ориентированному на экспорт, а там и без того показатели далеки от восстановления. Так, в Германии спад промпроизводства по последним данным за сентябрь составляет 7,19% за последний год. Во Франции до 15 декабря карантин еще действует, а после будет сниматься постепенно. В Германии ограничительные меры продлены до начала января. Вряд ли в таких условиях Европа покажет положительный экономический рост в 4 кв. 2020 года, и данные по композитному индексу деловых настроений PMI по Европе, которые показали падение в ноябре до 45,1, говорят об этом ярко.
В Европе ко всему прочему еще и дефляция, во вторник данные по индексу потребительских цен еврозоны показали -0,3% г/г за ноябрь, как и в октябре. Дефляция должна побуждать ЕЦБ активнее смягчать монетарную политику. И буквально на следующей неделе, 10 декабря, ЕЦБ должен объявить о новых мерах смягчения. ЕЦБ будет продолжать “печатать” деньги, при этом в последние месяцы баланс ЕЦБ растет быстрее баланса ФРС.
В итоге Европа находится в спаде, экономика США начала замедляться, но евро явно ведет себя неадекватно ситуации. Рост выше 1,20 является всего лишь краткосрочным движением, спровоцированным срабатыванием стопов выше верхней границы коридора. Кроме того, остается высоким риск неуправляемого Брекзита, сообщения по этой теме поступают самые противоречивые, хотя времени для достижения соглашения практически не осталось. Масс-медиа сообщают об ухудшении и “движении назад” в переговорах, в то время как времени уже просто не осталось. Вряд ли до конца года парламенты стран ЕС и Великобритании успеют проголосовать за торговое соглашение, в случае его принятия. И вдобавок ко всему, Великобритания вновь поднимает на флаг законопроект “О внутреннем рынке”, который нарушает соглашение с ЕС о Брекзите, на следующей неделе Палата общин Великобритании опять будет его рассматривать. Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что переговоры окажутся “в кризисе”, если закон о бюджете Великобритании, ожидаемый на следующей неделе, будет содержать пункты, нарушающие Соглашение с ЕС о Брекзите.
На следующей неделе Казначейство США размещает облигаций на 99 млрд. долл. - объем немаленький. Если на текущей неделе доллар смог ослабнуть во многом благодаря тому, что на неделе не было размещений купонных бумаг, то следующая должна будет оказать доллару поддержку. Впрочем, судя по ситуации, для того, чтобы размещения Казначейства США вызвали укрепление доллара, необходимо увидеть более агрессивное наращивание долга со стороны Казначейства США. Однако такой вариант возможен, если Конгресс США согласует новый пакет помощи в США, шансы на что выросли на этой неделе.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:12
zРадио написав: Shaman написав:
и заканчивайте эту фигню, что сейчас не хватает денег на еду - вот что-что, а это сейчас намного доступней, чем в СССР...
Поменьше категоричности. Во-первых, то, что вы утверждаете, невозможно доказать с помощью цифр и фактов - самым убедительным аргументом будет ура-патриотический клич. А во-вторых, поправку на эволюцию добавляйте - сегодня много чего в мире более доступно, чем было 30 лет назад, и это никак не связано с заслугами пост-советской истории. И иначе легко договориться и до этого, что "в этом вашем клятом совке даже интернета не было"
доказать очень легко, сколько можно на среднюю зп купить тогда и сейчас, только это совсем оффтоп будет, так что не здесь;)
а вот про эволюцию вы хитро акценты смещаете - инета и мобильной связи, конечно не было лет 30-40 назад, - а вот обеспечение продуктами и бытовой техникой в норм странах и тогда было на уровне в отличие от нас...
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:17
Сума невиконання плану видатків загального фонду державного бюджету на 1 грудня вже становила 101 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
«З кожним місяцем сума невиконання плану видатків загального фонду держбюджету збільшується і на 1 грудня вже становила 101 млрд грн. Тож дедалі менше оптимізму щодо проведення запланованих на 2020 рік видатків. Ситуація з використанням коштів Фонду COVID-19 ще гірша. У травні –листопаді загалом не використано 23 млрд грн, або 36% плану. І це в умовах, коли кожна копійка бюджетних коштів має працювати на подолання наслідків пандемії", - написав Пацкан.
Він зазначив, що найбільшим викликом для виконання бюджету цього року є залучення державних запозичень.
«Саме їх недоотримання спричинило невиконання плану надходжень загального фонду у січні–листопаді на 141 млрд грн", - зазначив Пацкан.
За його словами, для виконання плану державних запозичень до загального фонду у грудні необхідно отримати 176 млрд грн, або 28% плану на рік.
«Це нереально. Так, у листопаді від розміщення ОВДП надійшло лише 29 млрд грн, а від зовнішніх кредиторів – 0,3 млрд грн. При цьому, починаючи з серпня, зростає середньозважена дохідність внутрішніх запозичень як в національній, так і в іноземній валютах. А це позначиться на видатках на обслуговування державного боргу в наступних бюджетних періодах", - зауважив голова Рахункової палати.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 22:18
Shaman написав: fler написав:
Спрашиваю Вас, как экономиста со стажем, что же такое произошло, что еда стала намного доступнее
- людям зарплаты подняли или продукты подешевели?
производство еды намного больше и разнообразней - когда ее производят не по плану, как-то эффективней получается
и соотношение зп - цен на продукты намного лучше для простого человека сейчас.
Совковскую курицу сравнить с "Нашей Рябой" - оно, конечно, доступнее, но едой назвать как-то у меня язык не поворачивается
Фраза из разговоров простых людей, что "вся зарплата в унитаз уходит", наверное, означает, что больше кушать стали..
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