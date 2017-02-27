Додано: Суб 05 гру, 2020 22:10

На валютном рынке продолжается антидолларовое ралли и общий рост аппетитов к риску. Падение доллара сопровождается ростом на рынках акций, сырьевых товаров, ростом доходностей по госдолгу США (доходность 10-летних бумаг снова выше 0,90%). На рынке растет все, падают в цене только американские облигации, как безусловно защитный инструмент. И доллар – как защитная валюта.

Всеобщий рост оптимизма по-прежнему видится необоснованным на фоне явного ухудшения эпидемиологической обстановки в США. В Европе ситуация получше, особенно во Франции, где благодаря жесткому карантину показано более чем 4-кратное снижение суточного числа заболевших, однако в Германии ситуация ничуть не выправилась, несмотря на введенный частичный карантин. Если рост сырьевых рынков еще можно объяснить устойчивым восстановлением Китая, то рост евро на фоне экономического спада в Европе объяснить трудно. Скоро высокий курс евро начнет прямо вредить экономическому росту еврозоны, во многом ориентированному на экспорт, а там и без того показатели далеки от восстановления. Так, в Германии спад промпроизводства по последним данным за сентябрь составляет 7,19% за последний год. Во Франции до 15 декабря карантин еще действует, а после будет сниматься постепенно. В Германии ограничительные меры продлены до начала января. Вряд ли в таких условиях Европа покажет положительный экономический рост в 4 кв. 2020 года, и данные по композитному индексу деловых настроений PMI по Европе, которые показали падение в ноябре до 45,1, говорят об этом ярко.

В Европе ко всему прочему еще и дефляция, во вторник данные по индексу потребительских цен еврозоны показали -0,3% г/г за ноябрь, как и в октябре. Дефляция должна побуждать ЕЦБ активнее смягчать монетарную политику. И буквально на следующей неделе, 10 декабря, ЕЦБ должен объявить о новых мерах смягчения. ЕЦБ будет продолжать “печатать” деньги, при этом в последние месяцы баланс ЕЦБ растет быстрее баланса ФРС.

В итоге Европа находится в спаде, экономика США начала замедляться, но евро явно ведет себя неадекватно ситуации. Рост выше 1,20 является всего лишь краткосрочным движением, спровоцированным срабатыванием стопов выше верхней границы коридора. Кроме того, остается высоким риск неуправляемого Брекзита, сообщения по этой теме поступают самые противоречивые, хотя времени для достижения соглашения практически не осталось. Масс-медиа сообщают об ухудшении и “движении назад” в переговорах, в то время как времени уже просто не осталось. Вряд ли до конца года парламенты стран ЕС и Великобритании успеют проголосовать за торговое соглашение, в случае его принятия. И вдобавок ко всему, Великобритания вновь поднимает на флаг законопроект “О внутреннем рынке”, который нарушает соглашение с ЕС о Брекзите, на следующей неделе Палата общин Великобритании опять будет его рассматривать. Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что переговоры окажутся “в кризисе”, если закон о бюджете Великобритании, ожидаемый на следующей неделе, будет содержать пункты, нарушающие Соглашение с ЕС о Брекзите.

На следующей неделе Казначейство США размещает облигаций на 99 млрд. долл. - объем немаленький. Если на текущей неделе доллар смог ослабнуть во многом благодаря тому, что на неделе не было размещений купонных бумаг, то следующая должна будет оказать доллару поддержку. Впрочем, судя по ситуации, для того, чтобы размещения Казначейства США вызвали укрепление доллара, необходимо увидеть более агрессивное наращивание долга со стороны Казначейства США. Однако такой вариант возможен, если Конгресс США согласует новый пакет помощи в США, шансы на что выросли на этой неделе.