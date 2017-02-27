Shaman написав:

доказать очень легко, сколько можно на среднюю зп купить тогда и сейчас, только это совсем оффтоп будет, так что не здесь;)а вот про эволюцию вы хитро акценты смещаете - инета и мобильной связи, конечно не было лет 30-40 назад, - а вот обеспечение продуктами и бытовой техникой в норм странах и тогда было на уровне в отличие от нас...