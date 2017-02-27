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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6897689868996900>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:20

  Shaman написав:
  zРадио написав:Поменьше категоричности. Во-первых, то, что вы утверждаете, невозможно доказать с помощью цифр и фактов - самым убедительным аргументом будет ура-патриотический клич. А во-вторых, поправку на эволюцию добавляйте - сегодня много чего в мире более доступно, чем было 30 лет назад,... :lol:


доказать очень легко, сколько можно на среднюю зп купить тогда и сейчас, только это совсем оффтоп будет, так что не здесь;)


Вот именно, особенно хорошо видно на примере овощей. Помидор, которые стоили 20 коп. за кг, огурцов и т.п. :D
fler
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:23

  Shaman написав:доказать очень легко, сколько можно на среднюю зп купить тогда и сейчас, только это совсем оффтоп будет, так что не здесь;)

а вот про эволюцию вы хитро акценты смещаете - инета и мобильной связи, конечно не было лет 30-40 назад, - а вот обеспечение продуктами и бытовой техникой в норм странах и тогда было на уровне в отличие от нас...


Здесь мы никому не помешаем:
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Давайте - доказывайте, с удовольствием ознакомлюсь с аргументами и отвечу. И по продуктам питания (gap с цивилизованным миром тогда и сейчас), и по бытовой технике (gap с цивилизованным миром тогда и сейчас)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:26

  Shaman написав:
  andrein написав: В открытом рынке у Украины нет шансов. Дорого тут что-то строить и открывать. Да и жить будет скоро тоже очень дорого.


что значит нет??? у Турции есть, у Польши и вообще у Восточной Европы есть, а у нас нет???
просто по мановению волшебной палочки не получится - надо работать, выстраивать страну - быстро не будет - но двигаться в этом направлении все равно надо :wink:


Ну давайте тогда обсудим экономических тигров типа Болгарии, Литвы, Латвии, Румынии, Молдавии. Все кто вошёл в рынок - рыночно вымирают. :)
И даже Польша не исключение, хотя для чего-то её накачали деньгами.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:38

  fler написав:
  Shaman написав:
  fler написав:Спрашиваю Вас, как экономиста со стажем, что же такое произошло, что еда стала намного доступнее - людям зарплаты подняли или продукты подешевели? :D


производство еды намного больше и разнообразней - когда ее производят не по плану, как-то эффективней получается

и соотношение зп - цен на продукты намного лучше для простого человека сейчас.

Совковскую курицу сравнить с "Нашей Рябой" - оно, конечно, доступнее, но едой назвать как-то у меня язык не поворачивается :?
Фраза из разговоров простых людей, что "вся зарплата в унитаз уходит", наверное, означает, что больше кушать стали.. :mrgreen:


а синяя птица - это конечно супер деликатес :mrgreen:
я не говорю, что простые люди хорошо живут - но о чем говорили простые люди тогда - где что достать? от туалетной бумаги до книг?
не было тогда ничего такого, чего нет сейчас у простых людей, - а дополнительно есть много, чего тогда и близко не было...
как-то так 8)
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:43

  Shaman написав:а синяя птица - это конечно супер деликатес :mrgreen:
я не говорю, что простые люди хорошо живут - но о чем говорили простые люди тогда - где что достать? от туалетной бумаги до книг?
не было тогда ничего такого, чего нет сейчас у простых людей, - а дополнительно есть много, чего тогда и близко не было...
как-то так 8)

Тогда и стоит писать снова об ассортименте, а не о доступности для простых людей. Отсутствие ассортимента и отсутствие покупательской способности - равноценно если говорить о возможности простого человека.
Это как говорить о красивых и сексуальных для импотента.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 05 гру, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:44

  andrein написав:
  Shaman написав:
  andrein написав: В открытом рынке у Украины нет шансов. Дорого тут что-то строить и открывать. Да и жить будет скоро тоже очень дорого.


что значит нет??? у Турции есть, у Польши и вообще у Восточной Европы есть, а у нас нет???
просто по мановению волшебной палочки не получится - надо работать, выстраивать страну - быстро не будет - но двигаться в этом направлении все равно надо :wink:


Ну давайте тогда обсудим экономических тигров типа Болгарии, Литвы, Латвии, Румынии, Молдавии. Все кто вошёл в рынок - рыночно вымирают. :)
И даже Польша не исключение, хотя для чего-то её накачали деньгами.


а что Эстонию пропустили?;) там не все так плохо?
Вы назвали самые неразвитые страны Европы - они, как и мы ищут свое место в этом мире - каждый со своей ступеньки входит.
а какая альтернатива рынку - озвучьте хоть какой-то вариант :)
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:44

  zРадио написав:
  Shaman написав:доказать очень легко, сколько можно на среднюю зп купить тогда и сейчас, только это совсем оффтоп будет, так что не здесь;)

а вот про эволюцию вы хитро акценты смещаете - инета и мобильной связи, конечно не было лет 30-40 назад, - а вот обеспечение продуктами и бытовой техникой в норм странах и тогда было на уровне в отличие от нас...


Здесь мы никому не помешаем:
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Давайте - доказывайте, с удовольствием ознакомлюсь с аргументами и отвечу. И по продуктам питания (gap с цивилизованным миром тогда и сейчас), и по бытовой технике (gap с цивилизованным миром тогда и сейчас)

Почту за честь ознакомиться с аргументированной баталией.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:50

  ruvex написав:
  Shaman написав:а синяя птица - это конечно супер деликатес :mrgreen:
я не говорю, что простые люди хорошо живут - но о чем говорили простые люди тогда - где что достать? от туалетной бумаги до книг?
не было тогда ничего такого, чего нет сейчас у простых людей, - а дополнительно есть много, чего тогда и близко не было...
как-то так 8)

Тогда и стоит писать снова об ассортименте, а не о доступности для простых людей. Отсутствие ассортимента и отсутствие покупательской возможности - равноценно если говорить о возможности простого человека.
Это как говорить о красивых и сексуальных для импотента.


все спускают в унитаз - говорит о том, что все-таки деньги тратятся - просто кроме еды, их не на что не хватает - хотя доход на семью в 20 тыс грн - реальная оценка? не хватит на еду?;)
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:57

  Shaman написав:
а что Эстонию пропустили?;) там не все так плохо?
Вы назвали самые неразвитые страны Европы - они, как и мы ищут свое место в этом мире - каждый со своей ступеньки входит.
а какая альтернатива рынку - озвучьте хоть какой-то вариант :)

Поначалу - здоровый протекционизм.
В Эстонии населения меньше чем в Одессе + дотация с ЕС и им хватает. :)

Вообще, получается, что Майдан был олигархической революцией. Олигархи устали дотировать население. Зачем продавать тот же газ или электроэнергию населению за полцены, когда все это можно экспортировать. Люди офигели от такого и побежали со страны.
И чем больше убежит, тем больше газа и эл.энергии будет для продажи по рыночным ценам за валюту.
Люди не нужны, если у них нет денег платить за все по мировым ценам.
Востаннє редагувалось andrein в Суб 05 гру, 2020 23:06, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:00

  Shaman написав:все спускают в унитаз - говорит о том, что все-таки деньги тратятся - просто кроме еды, их не на что не хватает - хотя доход на семью в 20 тыс грн - реальная оценка? не хватит на еду?;)

Ваша аргументация под стать всем новостным дайджестам "Сколько платят за коммунальные услуги в Европе?" всегда умалчивая о соотношении доходов и платежей. Исходя из аналогии, что все доходы тратятся на коммунальные услуги, как в Вашем случае на еду.
Тарифы ЖКХ приближаются к европейским, а зарплаты остаются по-украински мизерными. Газ, электроэнергия, отопление уже дороже, чем в Европе. При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг.
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