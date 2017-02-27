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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не драматизируйте.
Мне газ + электричество еще совсем недавно обходились суммарно в 60-80 грн/мес. В самой стандартной девятиэтажке советской постройки.
В октябре переехал, новый дом без газа, и тут расходы повыше. Но вряд ли расходы на электричество будут выше 150-200 грн/мес.
Это на семью из 3 человек.
Отопление, естественно, подороже, но в любом случае, это никак не "бОльшая часть доходов населения".
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:21
Чем обосновано это предпочтение ?
Можно привести в пример Швецию, однако хотелось бы понять, что означает "в одиночку" - 100 % локализация ? Если двигатели производятся в Швеции, но по лицензии - это "в одиночку" ?
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:25
Запаситесь терпением. Отечественными, современными фото подобного изыска еще успеете похвастаться в обозримом будущем. Семь лет назад, мы встали на очень скользкий путь, выход из которого стоял за умным и целесообразным правительством, вход же стоил всего 35 евро.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 23:28
Сейчас коммунальные за трешку 90 квадратов за год $900 по курсу прошлого отопительного сезона (24грн/$).
Еще 10 лет назад максимум $400-500 по курсу 8.
Средняя зарплата по стране разве выросла в валюте в 2 раза за 10 лет?
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:33
Прожитковий мінімум в Україні передбачає купівлю 1 пари чобіт утеплених раз на 6 років та 1 пари чобіт зимових раз на 6 років. Загалом на взуття на рік - 750 грн (2017-й - індексуйте на інфляцію і отримаєте 850 грн). У мене все!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 05 гру, 2020 23:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:33
перечитайте моё сообщение. Там не говорится, что "коммунальные не растут".
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:46
Прекрасно.
Такую цену на трех человек платите скорее всего по норме. Если у вас счетчик Вы можете конечно "экономить" питаясь вне дома. Если у вас домовой счетчик то по нему накручивают до 35-50 кубов на человека, могу представить доказательства. Вот после таких развлечений и устанавливаешь квартирный за свои средства, возврат которых не прописан кабмином в законе в котором такая возможность предоставлена теоретически.
Но вернемся к сути, только закипятить чайник 1л "стоит" 0.020 куба. С нормальной готовкой не выйдет меньше 18-20 кубов, это уже при нынешних ценах гораздо больше. К примеру ~160 + доставка 34+.
ЦО зимой от 1800 до 3000 (декабрь-февраль) за 60-65 метров.
За прошлую зиму ушло около 14К.
Вода примерно 10,9 стоки 11,8 за куб. Электрика до 100 это если с одной лампочкой и холодильником + телевизор вечером. И так далее.
Не рассматриваем абонплату, которая грядет и постоянное повышение транспортировки и самих услуг.
В итоге 68% людей по статистике получают менее 12 тыс грн.
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