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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6897689868996900

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какую страну проsралі ... у мене все!

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stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Газ, электроэнергия, отопление уже дороже, чем в Европе. При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг.
не драматизируйте.
Мне газ + электричество еще совсем недавно обходились суммарно в 60-80 грн/мес. В самой стандартной девятиэтажке советской постройки.
В октябре переехал, новый дом без газа, и тут расходы повыше. Но вряд ли расходы на электричество будут выше 150-200 грн/мес.

Это на семью из 3 человек.

Отопление, естественно, подороже, но в любом случае, это никак не "бОльшая часть доходов населения".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:21

  Shaman написав: даже в РФ предпочитают б/у Boeing и Airbus, чем новые отечественные...


Чем обосновано это предпочтение ?

  Shaman написав:и кстати, даже Германия в одиночку не осилила самолетостроение - пришлось вместе с Францией


Можно привести в пример Швецию, однако хотелось бы понять, что означает "в одиночку" - 100 % локализация ? Если двигатели производятся в Швеции, но по лицензии - это "в одиночку" ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:25

  stas_rst написав:Какую страну проsралі ... у мене все!

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Запаситесь терпением. Отечественными, современными фото подобного изыска еще успеете похвастаться в обозримом будущем. Семь лет назад, мы встали на очень скользкий путь, выход из которого стоял за умным и целесообразным правительством, вход же стоил всего 35 евро.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:28

  juristkostya написав:
  ruvex написав:Газ, электроэнергия, отопление уже дороже, чем в Европе. При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг.
не драматизируйте.
Мне газ + электричество еще совсем недавно обходились суммарно в 60-80 грн/мес. В самой стандартной девятиэтажке советской постройки.
В октябре переехал, новый дом без газа, и тут расходы повыше. Но вряд ли расходы на электричество будут выше 150-200 грн/мес.

Это на семью из 3 человек.

Отопление, естественно, подороже, но в любом случае, это никак не "бОльшая часть доходов населения".

Сейчас коммунальные за трешку 90 квадратов за год $900 по курсу прошлого отопительного сезона (24грн/$).

Еще 10 лет назад максимум $400-500 по курсу 8.

Средняя зарплата по стране разве выросла в валюте в 2 раза за 10 лет?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:33

  stas_rst написав:Какую страну проsралі ... у мене все!


Прожитковий мінімум в Україні передбачає купівлю 1 пари чобіт утеплених раз на 6 років та 1 пари чобіт зимових раз на 6 років. Загалом на взуття на рік - 750 грн (2017-й - індексуйте на інфляцію і отримаєте 850 грн). У мене все!

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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281-17#Text
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 05 гру, 2020 23:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:33

  Zebra написав:
  juristkostya написав:
  ruvex написав:Газ, электроэнергия, отопление уже дороже, чем в Европе. При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг.
не драматизируйте.
Мне газ + электричество еще совсем недавно обходились суммарно в 60-80 грн/мес. В самой стандартной девятиэтажке советской постройки.
В октябре переехал, новый дом без газа, и тут расходы повыше. Но вряд ли расходы на электричество будут выше 150-200 грн/мес.

Это на семью из 3 человек.

Отопление, естественно, подороже, но в любом случае, это никак не "бОльшая часть доходов населения".

Сейчас коммунальные за трешку 90 квадратов за год $900 по курсу прошлого отопительного сезона (24грн/$).

Еще 10 лет назад максимум $400-500 по курсу 8.

Средняя зарплата по стране разве выросла в валюте в 2 раза за 10 лет?

перечитайте моё сообщение. Там не говорится, что "коммунальные не растут".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:46

  juristkostya написав:не драматизируйте.
Мне газ + электричество еще совсем недавно обходились суммарно в 60-80 грн/мес. В самой стандартной девятиэтажке советской постройки.
В октябре переехал, новый дом без газа, и тут расходы повыше. Но вряд ли расходы на электричество будут выше 150-200 грн/мес.

Это на семью из 3 человек.

Отопление, естественно, подороже, но в любом случае, это никак не "бОльшая часть доходов населения".

Прекрасно.
Такую цену на трех человек платите скорее всего по норме. Если у вас счетчик Вы можете конечно "экономить" питаясь вне дома. Если у вас домовой счетчик то по нему накручивают до 35-50 кубов на человека, могу представить доказательства. Вот после таких развлечений и устанавливаешь квартирный за свои средства, возврат которых не прописан кабмином в законе в котором такая возможность предоставлена теоретически.
Но вернемся к сути, только закипятить чайник 1л "стоит" 0.020 куба. С нормальной готовкой не выйдет меньше 18-20 кубов, это уже при нынешних ценах гораздо больше. К примеру ~160 + доставка 34+.
ЦО зимой от 1800 до 3000 (декабрь-февраль) за 60-65 метров.
За прошлую зиму ушло около 14К.
Вода примерно 10,9 стоки 11,8 за куб. Электрика до 100 это если с одной лампочкой и холодильником + телевизор вечером. И так далее.
Не рассматриваем абонплату, которая грядет и постоянное повышение транспортировки и самих услуг.
В итоге 68% людей по статистике получают менее 12 тыс грн.
Black Jack - White Business
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