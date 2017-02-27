Додано: Суб 05 гру, 2020 23:46

juristkostya написав: не драматизируйте.

Мне газ + электричество еще совсем недавно обходились суммарно в 60-80 грн/мес. В самой стандартной девятиэтажке советской постройки.

В октябре переехал, новый дом без газа, и тут расходы повыше. Но вряд ли расходы на электричество будут выше 150-200 грн/мес.



Это на семью из 3 человек.



Отопление, естественно, подороже, но в любом случае, это никак не "бОльшая часть доходов населения". не драматизируйте.Мне газ + электричество еще совсем недавно обходились суммарно в 60-80 грн/мес. В самой стандартной девятиэтажке советской постройки.В октябре переехал, новый дом без газа, и тут расходы повыше. Но вряд ли расходы на электричество будут выше 150-200 грн/мес.Это на семью из 3 человек.Отопление, естественно, подороже, но в любом случае, это никак не "бОльшая часть доходов населения".

Прекрасно.Такую цену на трех человек платите скорее всего по норме. Если у вас счетчик Вы можете конечно "экономить" питаясь вне дома. Если у вас домовой счетчик то по нему накручивают до 35-50 кубов на человека, могу представить доказательства. Вот после таких развлечений и устанавливаешь квартирный за свои средства, возврат которых не прописан кабмином в законе в котором такая возможность предоставлена теоретически.Но вернемся к сути, только закипятить чайник 1л "стоит" 0.020 куба. С нормальной готовкой не выйдет меньше 18-20 кубов, это уже при нынешних ценах гораздо больше. К примеру ~160 + доставка 34+.ЦО зимой от 1800 до 3000 (декабрь-февраль) за 60-65 метров.За прошлую зиму ушло около 14К.Вода примерно 10,9 стоки 11,8 за куб. Электрика до 100 это если с одной лампочкой и холодильником + телевизор вечером. И так далее.Не рассматриваем абонплату, которая грядет и постоянное повышение транспортировки и самих услуг.В итоге 68% людей по статистике получают менее 12 тыс грн.