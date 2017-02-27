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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 гру, 2020 00:09
ruvex написав:
пока коммуналка не добралась лично к Вам, она не существенна.
при чём здесь лично я?
вот ваши слова:
"При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг."
Они объективно не соответствуют действительности. Всё.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 00:12
juristkostya написав: ruvex написав:
пока коммуналка не добралась лично к Вам, она не существенна.
при чём здесь лично я?
вот ваши слова:
"При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг."
Они объективно не соответствуют действительности. Всё.
Не соответствую действительности, по Вашему личному мнению, и привели Вы лично свои аргументы и уровни потребления и расходы основываясь на своих доходах, но не большей части населения, которая не в состоянии ее оплатить даже по официальной статистике.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 00:18
ruvex написав: juristkostya написав: ruvex написав:
пока коммуналка не добралась лично к Вам, она не существенна.
при чём здесь лично я?
вот ваши слова:
"При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг."
Они объективно не соответствуют действительности. Всё.
Не соответствую действительности, по Вашему личному мнению, и привели Вы лично свои аргументы и уровни потребления и расходы основываясь на своих доходах, но не большей части населения, которая не в состоянии ее оплатить даже по официальной статистике.
смешно. Нет никакой проблемы учесть расходы людей на коммуналку, это всё "белые" платежи.
А вот о реальных доходах статистика знает очень-очень приблизительно, по известным причинам.
Поэтому, ссылаться на некую официальную статистику в вопросе баланса доход/коммуналка - себя не уважать.
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juristkostya
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Додано: Нед 06 гру, 2020 00:21
juristkostya написав:
Поэтому, ссылаться на некую официальную статистику в вопросе баланса доход/коммуналка - себя не уважать.
Поэтому ссылаетесь только на свое авторитетное личное мнение.
Ок. Спасибо за дискуссию.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 00:24
ruvex написав: juristkostya написав:
Поэтому, ссылаться на некую официальную статистику в вопросе баланса доход/коммуналка - себя не уважать.
Поэтому ссылаетесь только на свое авторитетное личное мнение.
Ок. Спасибо за дискуссию.
ровной в той же мере, что и вы
)))))
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Додано: Нед 06 гру, 2020 00:43
tumos написав: Shaman написав:
даже в РФ предпочитают б/у Boeing и Airbus, чем новые отечественные...
Чем обосновано это предпочтение ?
Shaman написав:
и кстати, даже Германия в одиночку не осилила самолетостроение - пришлось вместе с Францией
Можно привести в пример Швецию, однако хотелось бы понять, что означает "в одиночку" - 100 % локализация ? Если двигатели производятся в Швеции, но по лицензии - это "в одиночку" ?
предпочтение я думаю вызвано:
- качество
- экономичность эксплуатации
- сервисное обслуживание
авиастроение - очень сложный объект, и для его развития нужно усилие многих стран. наследие, которое досталось Украине от СССР - увы устарело, а в одиночку модернизировать свой самолет - мы не потянем(((
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Додано: Нед 06 гру, 2020 01:04
juristkostya написав: ruvex написав: juristkostya написав:
Поэтому, ссылаться на некую официальную статистику в вопросе баланса доход/коммуналка - себя не уважать.
Поэтому ссылаетесь только на свое авторитетное личное мнение.
Ок. Спасибо за дискуссию.
ровной в той же мере, что и вы
)))))
juristkostya написав: ruvex написав:
Газ, электроэнергия, отопление уже дороже, чем в Европе. При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг.
не драматизируйте.Мне газ + электричество еще совсем недавно обходились
...
Я просто принял Вашу позицию в аргументации, но стоило начать со статистики, от которой Вы так авторитетно
отказались в конце, и можно было заканчивать на втором ходу.
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