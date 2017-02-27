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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6898689969006901

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:пока коммуналка не добралась лично к Вам, она не существенна.

при чём здесь лично я?

вот ваши слова:
"При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг."
Они объективно не соответствуют действительности. Всё.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:12

  juristkostya написав:
  ruvex написав:пока коммуналка не добралась лично к Вам, она не существенна.

при чём здесь лично я?

вот ваши слова:
"При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг."
Они объективно не соответствуют действительности. Всё.

Не соответствую действительности, по Вашему личному мнению, и привели Вы лично свои аргументы и уровни потребления и расходы основываясь на своих доходах, но не большей части населения, которая не в состоянии ее оплатить даже по официальной статистике.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:18

  ruvex написав:
  juristkostya написав:
  ruvex написав:пока коммуналка не добралась лично к Вам, она не существенна.

при чём здесь лично я?

вот ваши слова:
"При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг."
Они объективно не соответствуют действительности. Всё.

Не соответствую действительности, по Вашему личному мнению, и привели Вы лично свои аргументы и уровни потребления и расходы основываясь на своих доходах, но не большей части населения, которая не в состоянии ее оплатить даже по официальной статистике.

смешно. Нет никакой проблемы учесть расходы людей на коммуналку, это всё "белые" платежи.
А вот о реальных доходах статистика знает очень-очень приблизительно, по известным причинам.

Поэтому, ссылаться на некую официальную статистику в вопросе баланса доход/коммуналка - себя не уважать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:21

  juristkostya написав:Поэтому, ссылаться на некую официальную статистику в вопросе баланса доход/коммуналка - себя не уважать.

Поэтому ссылаетесь только на свое авторитетное личное мнение.
Ок. Спасибо за дискуссию.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:24

  ruvex написав:
  juristkostya написав:Поэтому, ссылаться на некую официальную статистику в вопросе баланса доход/коммуналка - себя не уважать.

Поэтому ссылаетесь только на свое авторитетное личное мнение.
Ок. Спасибо за дискуссию.

ровной в той же мере, что и вы :-))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:43

  tumos написав:
  Shaman написав: даже в РФ предпочитают б/у Boeing и Airbus, чем новые отечественные...


Чем обосновано это предпочтение ?

  Shaman написав:и кстати, даже Германия в одиночку не осилила самолетостроение - пришлось вместе с Францией


Можно привести в пример Швецию, однако хотелось бы понять, что означает "в одиночку" - 100 % локализация ? Если двигатели производятся в Швеции, но по лицензии - это "в одиночку" ?


предпочтение я думаю вызвано:
- качество
- экономичность эксплуатации
- сервисное обслуживание

авиастроение - очень сложный объект, и для его развития нужно усилие многих стран. наследие, которое досталось Украине от СССР - увы устарело, а в одиночку модернизировать свой самолет - мы не потянем(((
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 01:04

  juristkostya написав:
  ruvex написав:
  juristkostya написав:Поэтому, ссылаться на некую официальную статистику в вопросе баланса доход/коммуналка - себя не уважать.

Поэтому ссылаетесь только на свое авторитетное личное мнение.
Ок. Спасибо за дискуссию.

ровной в той же мере, что и вы :-))))))

  juristkostya написав:
  ruvex написав:Газ, электроэнергия, отопление уже дороже, чем в Европе. При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг.
не драматизируйте.
Мне газ + электричество еще совсем недавно обходились...

Я просто принял Вашу позицию в аргументации, но стоило начать со статистики, от которой Вы так авторитетно отказались в конце, и можно было заканчивать на втором ходу. :mrgreen:
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