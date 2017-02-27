RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6899690069016902

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 04:05

"5 декабря 2020 г. китайские инвесторы ПАО "Мотор Cіч" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина согласно Соглашения между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций", — говорится на сайте DCH.

Как известно, китайские инвесторы приобрели акции частного предприятия "Мотор Сичи" еще в 2016 году, а также инвестировали более $100 млн. в развитие производства. Тем не менее фактическое руководство предприятием сегодня по-прежнему осуществляет экс-собственник "Мотор Сич", "почетный президент" предприятия Вячеслав Богуслаев и подконтрольный ему менеджмент. Китайские инвесторы по сей день не имеют возможности реализовать свои права, поскольку на акции предприятия наложен ряд аналогичных арестов по инициативе СБУ и ГПУ, а Антимонопольный комитет систематически отказывается рассматривать заявки на концентрацию. Расследование инициированного СБУ дела все эти годы не ведется, по нему нет ни подозреваемых, ни разъяснений. Попытки различных акционеров "Мотор Сич" оспорить арест акций в украинских судах также не дали результата, собрания акционеров предприятия не проводились 3 года, дивиденды не выплачиваются, владельцы акций лишены возможности принимать участие в управлении. По мнению ряда экспертов, существуют основания подозревать коррупционные мотивы блокирования китайским акционерам доступа к предприятию.
По информации СМИ, в международном арбитраже (на 3.5 млрд.долл.) китайских инвесторов будут сопровождать известные в мировом масштабе юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, в которых работают основоположники современных фундаментальных принципов защиты прав инвесторов, положенных в основу множества соответствующих межгосударственных соглашений. Кроме того, одним из партнеров DLA Piper сейчас является Дуг Эмхофф, супруг Камалы Харрис, которая должна быть приведена к присяге в качестве вице-президента США 20 января.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 920
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6899690069016902
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: spacemachine і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2073, 2074, 2075
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20746 2687212
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 гру, 2020 04:25
spacemachine
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 55, 56, 57
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
566 134177
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 гру, 2020 01:36
yama
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7318 1690663
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 23:08
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26992)
06.12.2020 02:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron