Додано: Нед 06 гру, 2020 04:05

"5 декабря 2020 г. китайские инвесторы ПАО "Мотор Cіч" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина согласно Соглашения между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций", — говорится на сайте DCH.



Как известно, китайские инвесторы приобрели акции частного предприятия "Мотор Сичи" еще в 2016 году, а также инвестировали более $100 млн. в развитие производства. Тем не менее фактическое руководство предприятием сегодня по-прежнему осуществляет экс-собственник "Мотор Сич", "почетный президент" предприятия Вячеслав Богуслаев и подконтрольный ему менеджмент. Китайские инвесторы по сей день не имеют возможности реализовать свои права, поскольку на акции предприятия наложен ряд аналогичных арестов по инициативе СБУ и ГПУ, а Антимонопольный комитет систематически отказывается рассматривать заявки на концентрацию. Расследование инициированного СБУ дела все эти годы не ведется, по нему нет ни подозреваемых, ни разъяснений. Попытки различных акционеров "Мотор Сич" оспорить арест акций в украинских судах также не дали результата, собрания акционеров предприятия не проводились 3 года, дивиденды не выплачиваются, владельцы акций лишены возможности принимать участие в управлении. По мнению ряда экспертов, существуют основания подозревать коррупционные мотивы блокирования китайским акционерам доступа к предприятию.

По информации СМИ, в международном арбитраже (на 3.5 млрд.долл.) китайских инвесторов будут сопровождать известные в мировом масштабе юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, в которых работают основоположники современных фундаментальных принципов защиты прав инвесторов, положенных в основу множества соответствующих межгосударственных соглашений. Кроме того, одним из партнеров DLA Piper сейчас является Дуг Эмхофф, супруг Камалы Харрис, которая должна быть приведена к присяге в качестве вице-президента США 20 января.