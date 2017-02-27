Додано: Нед 06 гру, 2020 08:07

Shaman написав:



как экономист со стажем не соглашусь по поводу аутсорсинга.

Аутсорсинг все-таки дороже, чем свои службы - расчеты это неоднократно показывали. Но почему переходят на него - потому что это делает затраты переменными и от них всегда можно отказаться в случае снижения объемов производства/продаж.

Вторая проблема аутсорсинга в нашей стране - качество и сроки - у нас еще нет такой культуры, чтобы аутсорсеры делали быстро и качественно. как экономист со стажем не соглашусь по поводу аутсорсинга.Аутсорсинг все-таки дороже, чем свои службы - расчеты это неоднократно показывали. Но почему переходят на него - потому что это делает затраты переменными и от них всегда можно отказаться в случае снижения объемов производства/продаж.Вторая проблема аутсорсинга в нашей стране - качество и сроки - у нас еще нет такой культуры, чтобы аутсорсеры делали быстро и качественно.

Shaman написав:

у нас так и идет - пищевая промышленность хорошо развивается, легкая худо-бедно пытается работать. у нас так и идет - пищевая промышленность хорошо развивается, легкая худо-бедно пытается работать.

В Киеве с этим проблем нет, аутсорсинг кажется дороже если считать только прямые затраты 2 уборщицы против услуги клининга), но как экономист вы должны знать что администрирование любого процесса увеличивает его себестоимость на 50% , кто то должен контролировать кладовщиков, уборщиц, водителей, охранников. Причём это должен быть компетентный человек а значит его ценник начинается от 12к. + налоги на фонд з/п. Дальше кто то должен контролировать этих самых администраторов, если это будет делать директор значит у него не останется времени контролировать процессы которые приносят доход, или нужен дополнительный директор (ценник от 20к). Немаловажная часть экономии в масшабируемости аутсорсинга, с которым добрать дополнительно 100 человек подготовленного и обученного персонала не проблема, равно как и сократить его. В обычных условиях самостоятельно набрать одномоментно 100 человек персонала сразу же вызовет проблемы «быстрого роста» - некомпетентность, безответственность и воровство.очень много хороших брендов умерло потому что не смогли договориться с сетями, за вход в сеть нужно платить, за место на полке - платить, отсрочка платежа 90 дней, просроченную продукцию нужно вовремя забирать обратно и тд не все производители тянут такие затраты. А сети вытесняют мелкие магазины которые могли бы сотрудничать с такими мелкими производителями. Получив монопольные права на сбыт сети превращаются в конкурентов украинских производителей за счет импорта, самостоятельно импортируя помидоры, картофель, фрукты, напитки, сыры и тд Поверьте мелким производителям продуктов питания очень сложно, их основной рынок сбыта - базар и мелкие магазинчики в нищих райцентрах. Все движется в сторону монополизации каждого отдельно взятого сегмента.