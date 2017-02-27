"5 декабря 2020 г. китайские инвесторы ПАО "Мотор Cіч" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина согласно Соглашения между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций", — говорится на сайте DCH.
Как известно, китайские инвесторы приобрели акции частного предприятия "Мотор Сичи" еще в 2016 году, а также инвестировали более $100 млн. в развитие производства. Тем не менее фактическое руководство предприятием сегодня по-прежнему осуществляет экс-собственник "Мотор Сич", "почетный президент" предприятия Вячеслав Богуслаев и подконтрольный ему менеджмент. Китайские инвесторы по сей день не имеют возможности реализовать свои права, поскольку на акции предприятия наложен ряд аналогичных арестов по инициативе СБУ и ГПУ, а Антимонопольный комитет систематически отказывается рассматривать заявки на концентрацию. Расследование инициированного СБУ дела все эти годы не ведется, по нему нет ни подозреваемых, ни разъяснений. Попытки различных акционеров "Мотор Сич" оспорить арест акций в украинских судах также не дали результата, собрания акционеров предприятия не проводились 3 года, дивиденды не выплачиваются, владельцы акций лишены возможности принимать участие в управлении. По мнению ряда экспертов, существуют основания подозревать коррупционные мотивы блокирования китайским акционерам доступа к предприятию. По информации СМИ, в международном арбитраже (на 3.5 млрд.долл.) китайских инвесторов будут сопровождать известные в мировом масштабе юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, в которых работают основоположники современных фундаментальных принципов защиты прав инвесторов, положенных в основу множества соответствующих межгосударственных соглашений. Кроме того, одним из партнеров DLA Piper сейчас является Дуг Эмхофф, супруг Камалы Харрис, которая должна быть приведена к присяге в качестве вице-президента США 20 января.
как экономист со стажем не соглашусь по поводу аутсорсинга. Аутсорсинг все-таки дороже, чем свои службы - расчеты это неоднократно показывали. Но почему переходят на него - потому что это делает затраты переменными и от них всегда можно отказаться в случае снижения объемов производства/продаж. Вторая проблема аутсорсинга в нашей стране - качество и сроки - у нас еще нет такой культуры, чтобы аутсорсеры делали быстро и качественно.
В Киеве с этим проблем нет, аутсорсинг кажется дороже если считать только прямые затраты 2 уборщицы против услуги клининга), но как экономист вы должны знать что администрирование любого процесса увеличивает его себестоимость на 50% , кто то должен контролировать кладовщиков, уборщиц, водителей, охранников. Причём это должен быть компетентный человек а значит его ценник начинается от 12к. + налоги на фонд з/п. Дальше кто то должен контролировать этих самых администраторов, если это будет делать директор значит у него не останется времени контролировать процессы которые приносят доход, или нужен дополнительный директор (ценник от 20к). Немаловажная часть экономии в масшабируемости аутсорсинга, с которым добрать дополнительно 100 человек подготовленного и обученного персонала не проблема, равно как и сократить его. В обычных условиях самостоятельно набрать одномоментно 100 человек персонала сразу же вызовет проблемы «быстрого роста» - некомпетентность, безответственность и воровство.
Shaman написав: у нас так и идет - пищевая промышленность хорошо развивается, легкая худо-бедно пытается работать.
очень много хороших брендов умерло потому что не смогли договориться с сетями, за вход в сеть нужно платить, за место на полке - платить, отсрочка платежа 90 дней, просроченную продукцию нужно вовремя забирать обратно и тд не все производители тянут такие затраты. А сети вытесняют мелкие магазины которые могли бы сотрудничать с такими мелкими производителями. Получив монопольные права на сбыт сети превращаются в конкурентов украинских производителей за счет импорта, самостоятельно импортируя помидоры, картофель, фрукты, напитки, сыры и тд Поверьте мелким производителям продуктов питания очень сложно, их основной рынок сбыта - базар и мелкие магазинчики в нищих райцентрах. Все движется в сторону монополизации каждого отдельно взятого сегмента.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
zРадио написав:сегодня много чего в мире более доступно, чем было 30 лет назад, и это никак не связано с заслугами пост-советской истории
Згадав свої дитячі роки - це були 70 - і так звана епоха розвитого соціалізму. Так от, в ті часи я не знав що таке банан, апельсин, лимон, гранат, хурма, про сири брі та ковбасу фует і щось подібне я не пишу. Єдине, що ми з сестрою бачили і мали щастя їсти це мандарини і не тому, що вони були у вільному продажу в нашому райцентрі, а тому що татова сестра жила в Кутаїсі і кожен рік нам відправляла посилку з грузинськоми мандаринами - це було неймовірне щастя! Порівняно з тими часами ми живемо в продуктовому раю, але не цінимо того і є навіть ті, які ностальгують по тим жахливим часам! Не розумію цих людей !
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
fler написав:Совковскую курицу сравнить с "Нашей Рябой" - оно, конечно, доступнее, но едой назвать как-то у меня язык не поворачивается
Вірно, совкова курка то була не їжа - синя, страшна, худюща - шкіра та кості і дубова, їсти неможливо, я їх добре пам'ятаю. Але Ви, напевне, натякаєте на якість, але не в курсі, що в ті часи антибіотики нічого не коштували - копійки і ті курки були ними закормлені по саму горлянку, а знаєте як боролись з курячами кліщами - просто притрушували над ними дустом - ДДТ, сподіваюсь в курсі, що це за отрута. Звідки я це все знаю - у мене тато і мама ветеринарні лікарі, працювали в колгоспах і розказували реальний стан речей там.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
tumos написав:Не допускаете следующих вариантов: - Сухой и Туполев не могут обеспечить откаты руководству авиакомпаний равные конкурентным за поставку своей продукции ? - В РФ существует элита, ориентированная на глобальный проект, условно называемая гайдаровской ? Интеграция в мировое разделение труда - газ, нефть, лес в обмен на высоко технологическую продукцию. Влияние этой группы в том числе и на национального авиационного перевозчика ?
Вы серьёзно считаете, что Боинг и Аирбас платят откаты в России?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
stas_rst написав:Какую страну проsралі ... у мене все!
Прожитковий мінімум в Україні передбачає купівлю 1 пари чобіт утеплених раз на 6 років та 1 пари чобіт зимових раз на 6 років. Загалом на взуття на рік - 750 грн (2017-й - індексуйте на інфляцію і отримаєте 850 грн). У мене все!
Вы случайно не работник собеса? Или делаете вид, что не понимаете, что наш прожиточный минимум - это фикция, не имеющая отношения к реальности? Как, впрочем, и "средний" доход при нашем уровне теневой экономики и зарплат в конвертах.
juristkostya написав: Мне газ + электричество еще совсем недавно обходились суммарно в 60-80 грн/мес. В самой стандартной девятиэтажке советской постройки. В октябре переехал, новый дом без газа, и тут расходы повыше. Но вряд ли расходы на электричество будут выше 150-200 грн/мес. Это на семью из 3 человек.
Вы молодец. У меня на семью из двух человек последняя платежка за газ+электричество около 600 грн (из них за газ 200 - колонка). Все лампы - экономки или светодиоды. Как вы ухитряетесь так экономить - непонятно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
zРадио написав:сегодня много чего в мире более доступно, чем было 30 лет назад, и это никак не связано с заслугами пост-советской истории
Згадав свої дитячі роки - це були 70 - і так звана епоха розвитого соціалізму. Так от, в ті часи я не знав що таке банан, апельсин, лимон, гранат, хурма, про сири брі та ковбасу фует і щось подібне я не пишу. Єдине, що ми з сестрою бачили і мали щастя їсти це мандарини і не тому, що вони були у вільному продажу в нашому райцентрі, а тому що татова сестра жила в Кутаїсі і кожен рік нам відправляла посилку з грузинськоми мандаринами - це було неймовірне щастя! Порівняно з тими часами ми живемо в продуктовому раю, але не цінимо того і є навіть ті, які ностальгують по тим жахливим часам! Не розумію цих людей !
І я не розумію декого. Гарно Шевченко розумів- "За шмат гнилої ковбаси У вас хоч матір попроси То отдасте..." Не все вимірюється пайкою, Вася. А якщо все, то це гарний стимул для перетворення країни на концтабір. Хоч і називається це демократичною країною. За УРСР була культура. Українська. Просто згадати стрічки, що були зняті одеської та кіностудією Довженка. Оці ансамблі дитячою творчості, яки їздили по всьому світу. Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці. Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі. Той, хто заважав жити щасливо, був добре відомий - комуняки і Москва.
Ковбаса як українська мрія гарно стимулює до продажності, зрадництва та заливання мізку салом. Насправді маємо жахливий культурний вакуум, у який влітає будь-що, жахливий рівень освіти. Українці раніше прагнули до Москви, зараз за кордон, а скоро їхати буде нема кому.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Starikan написав:Вы молодец. У меня на семью из двух человек последняя платежка за газ+электричество около 600 грн (из них за газ 200 - колонка). Все лампы - экономки или светодиоды. Как вы ухитряетесь так экономить - непонятно.
если последний этаж рекомендую гелиосистему (вода в вакуумных трубках подогреваемая солнцем) к коллекторному баку подключаете подачу холодной воды получаете бойлер, если с бака сделаете подачу на батарею радиаторов получаете отопление. Даже в мороз вода подогревается солнцем до 20-50 градусов, из минусов система работает только в солнечные дни, из плюсов сейчас такие системы стоят недорого, монтировать можно самому (ничего сложного), экономия на горячей воде 250-300 дней в году, на отоплении 40-50 дней в отопительный сезон. Окупаемость 2-3 года.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat