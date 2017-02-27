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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6900690169026903

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Навуходоносор написав:Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці.
Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі.

Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:14

  BIGor написав:
  Навуходоносор написав:Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці.
Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі.

Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.

Но даже его можно было облагородить, подвести воду, обложить кафелем, поставить армейский унитаз, подключить к отоплению, сделать вентиляцию. Это не стоило огромных денег но все советские уличные туалеты (которые я видел) были 4 стены с дыркой в полу. И причём тут ссср? Люди сами не хотели скинутся по 50 рублей на человеческий общественный туалет, повторю ещё раз строй материалы при ссср стоили дешево, часто вообще ничего, за бутылку. Я строил при совке дачу и гараж, не было дефицита кирпича, арматуры, шифера, смолы, щебенки, цемента, краски на растворителях. Гипсовую штукатурку не помню вместо нее был мел, потолки белили насадкой на пылесос, и интерьерных красок не помню все были на растворителях, покрасил двери и неделю надо было жить в другом месте. Так что туалет типа сортир отражение скорее менталитета а не уровня жизни в совке. Резюмируя, при совке почти всё было низкого качества но доступно даже небогатым слоям населения, чуть более качественные вещи были предметом спекуляций, а значит дефицитом. Кто хотел жить лучше ехал на работу на север, другие ехали на кавказ выращивать фрукты и цветы. На жигули за 10 лет мог собрать слесарь/сантехник, а мотоцикл минск вообще покупали школьники после трудового лета.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 гру, 2020 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:18

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  Навуходоносор написав:Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці.
Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі.

Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.

Но даже его можно было облагородить, подвести воду, обложить кафелем, поставить армейский унитаз, подключить к отоплению, сделать вентиляцию. Это не стоило огромных денег но все советские уличные туалеты (которые я видел) были 4 стены с дыркой в полу. И причём тут ссср? Люди сами не хотели скинутся по 50 рублей на человеческий общественный туалет, повторю ещё раз строй материалы при ссср стоили дешево, часто вообще ничего, за бутылку. Я строил при совке дачу и гараж, не было дефицита кирпича, арматуры, шифера, смолы, щебенки, цемента, краски на растворителях. Гипсовую штукатурку не помню вместо нее был мел, потолки белили насадкой на пылесос, и интерьерных красок не помню все были на растворителях, покрасил двери и неделю надо было жить в другом месте. Так что туалет типа сортир отражение скорее менталитета а не уровня жизни в совке.

:mrgreen: Ржака, для кого-то все было за бутылку, и не было дефицита, а для других и денег небыло и дефицит.
All animals are equal, but some animals are more equal than others.это основной принцип совка.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:25

  BIGor написав: :mrgreen: Ржака, для кого-то все было за бутылку, и не было дефицита, а для других и денег небыло и дефицит.
All animals are equal, but some animals are more equal than others.это основной принцип совка.
все мои родственники жили хорошо, дядя работал водилой мусоровоза, у него был свой москвич и шикарная дача с фруктовым садом, тетя работала в теплице, у нее был ваз 2108 и большой частный дом, который она строила/перестраивала много лет (жила с детьми без мужа). Не жировали но минимум для комфортной жизни был. Наверное где-то голодали и не могли еды в магазине купить, я про такое слышал, были и депрессивные регионы но лично нищеты не видел, даже одинокие бабушки как то жили, коммунальные были копейки, медицина бесплатная.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 гру, 2020 10:29, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:28

  vitaliian написав:
  BIGor написав: :mrgreen: Ржака, для кого-то все было за бутылку, и не было дефицита, а для других и денег небыло и дефицит.
All animals are equal, but some animals are more equal than others.это основной принцип совка.
все мои родственники жили хорошо, дядя работал водилой мусоровоза, у него был свой москвич и шикарная дача с фруктовым садом, тетя работала в теплице у нее была ваз 2108 и большой частный дом, который она строила/перестраивала много лет (жила с детьми без мужа). Наверное где-то голодали и не могли еды купить, но я не в курсе.

Мы значит в разных странах жили. :D
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