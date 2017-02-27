Додано: Нед 06 гру, 2020 10:14

BIGor написав: Навуходоносор написав: Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці.

Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі. Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці.Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі.

Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року. Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.

Но даже его можно было облагородить, подвести воду, обложить кафелем, поставить армейский унитаз, подключить к отоплению, сделать вентиляцию. Это не стоило огромных денег но все советские уличные туалеты (которые я видел) были 4 стены с дыркой в полу. И причём тут ссср? Люди сами не хотели скинутся по 50 рублей на человеческий общественный туалет, повторю ещё раз строй материалы при ссср стоили дешево, часто вообще ничего, за бутылку. Я строил при совке дачу и гараж, не было дефицита кирпича, арматуры, шифера, смолы, щебенки, цемента, краски на растворителях. Гипсовую штукатурку не помню вместо нее был мел, потолки белили насадкой на пылесос, и интерьерных красок не помню все были на растворителях, покрасил двери и неделю надо было жить в другом месте. Так что туалет типа сортир отражение скорее менталитета а не уровня жизни в совке. Резюмируя, при совке почти всё было низкого качества но доступно даже небогатым слоям населения, чуть более качественные вещи были предметом спекуляций, а значит дефицитом. Кто хотел жить лучше ехал на работу на север, другие ехали на кавказ выращивать фрукты и цветы. На жигули за 10 лет мог собрать слесарь/сантехник, а мотоцикл минск вообще покупали школьники после трудового лета.