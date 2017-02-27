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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6901690269036904>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Навуходоносор написав:Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці.
Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі.

Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:14

  BIGor написав:
  Навуходоносор написав:Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці.
Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі.

Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.

Но даже его можно было облагородить, подвести воду, обложить кафелем, поставить армейский унитаз, подключить к отоплению, сделать вентиляцию. Это не стоило огромных денег но все советские уличные туалеты (которые я видел) были 4 стены с дыркой в полу. И причём тут ссср? Люди сами не хотели скинутся по 50 рублей на человеческий общественный туалет, повторю ещё раз строй материалы при ссср стоили дешево, часто вообще ничего, за бутылку. Я строил при совке дачу и гараж, не было дефицита кирпича, арматуры, шифера, смолы, щебенки, цемента, краски на растворителях. Гипсовую штукатурку не помню вместо нее был мел, потолки белили насадкой на пылесос, и интерьерных красок не помню все были на растворителях, покрасил двери и неделю надо было жить в другом месте. Так что туалет типа сортир отражение скорее менталитета а не уровня жизни в совке. Резюмируя, при совке почти всё было низкого качества но доступно даже небогатым слоям населения, чуть более качественные вещи были предметом спекуляций, а значит дефицитом. Кто хотел жить лучше ехал на работу на север, другие ехали на кавказ выращивать фрукты и цветы. На жигули за 10 лет мог собрать слесарь/сантехник, а мотоцикл минск вообще покупали школьники после трудового лета.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 гру, 2020 10:21, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:18

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  Навуходоносор написав:Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці.
Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі.

Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.

Но даже его можно было облагородить, подвести воду, обложить кафелем, поставить армейский унитаз, подключить к отоплению, сделать вентиляцию. Это не стоило огромных денег но все советские уличные туалеты (которые я видел) были 4 стены с дыркой в полу. И причём тут ссср? Люди сами не хотели скинутся по 50 рублей на человеческий общественный туалет, повторю ещё раз строй материалы при ссср стоили дешево, часто вообще ничего, за бутылку. Я строил при совке дачу и гараж, не было дефицита кирпича, арматуры, шифера, смолы, щебенки, цемента, краски на растворителях. Гипсовую штукатурку не помню вместо нее был мел, потолки белили насадкой на пылесос, и интерьерных красок не помню все были на растворителях, покрасил двери и неделю надо было жить в другом месте. Так что туалет типа сортир отражение скорее менталитета а не уровня жизни в совке.

:mrgreen: Ржака, для кого-то все было за бутылку, и не было дефицита, а для других и денег небыло и дефицит.
All animals are equal, but some animals are more equal than others.это основной принцип совка.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:25

  BIGor написав: :mrgreen: Ржака, для кого-то все было за бутылку, и не было дефицита, а для других и денег небыло и дефицит.
All animals are equal, but some animals are more equal than others.это основной принцип совка.
все мои родственники жили хорошо, дядя работал водилой мусоровоза, у него был свой москвич и шикарная дача с фруктовым садом, тетя работала в теплице, у нее был ваз 2108 и большой частный дом, который она строила/перестраивала много лет (жила с детьми без мужа). Не жировали но минимум для комфортной жизни был. Наверное где-то голодали и не могли еды в магазине купить, я про такое слышал, были и депрессивные регионы но лично нищеты не видел, даже одинокие бабушки как то жили, коммунальные были копейки, медицина бесплатная.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 гру, 2020 10:29, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:28

  vitaliian написав:
  BIGor написав: :mrgreen: Ржака, для кого-то все было за бутылку, и не было дефицита, а для других и денег небыло и дефицит.
All animals are equal, but some animals are more equal than others.это основной принцип совка.
все мои родственники жили хорошо, дядя работал водилой мусоровоза, у него был свой москвич и шикарная дача с фруктовым садом, тетя работала в теплице у нее была ваз 2108 и большой частный дом, который она строила/перестраивала много лет (жила с детьми без мужа). Наверное где-то голодали и не могли еды купить, но я не в курсе.

Мы значит в разных странах жили. :D
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:42

  flyman написав:
  Zebra написав:
  Alex2007 написав:Резкая смена настроений - что такое случилось? :D .
По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.


На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.

Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)

дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу

только девал спасет 95 квартал от полного фиаско

P.S. чтоб закрыть бюджет 2020 профинансировав все зачищенные статьи, нужно еще собрать коло 140 млрд грн (~$ 5 млрд) до 31 декабря. Или напечатать.

дефіцит 22%
шото я очкую.

Поддерживаю.Экономическое зечудо близко.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:46

  di2gard написав:
  juristkostya написав:девал на 30%, оно, конечно, блестящий выход из сложной ситуации. Всенародное обожание и второй президентский срок гарантированы.

Второго срока у Зеленского нет при любом раскладе-так что это не остановит.

Франклин на бочку,он и первый акт трагикомедии не доиграет.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:58

  andrein написав:
  Shaman написав:
  andrein написав: В открытом рынке у Украины нет шансов. Дорого тут что-то строить и открывать. Да и жить будет скоро тоже очень дорого.


что значит нет??? у Турции есть, у Польши и вообще у Восточной Европы есть, а у нас нет???
просто по мановению волшебной палочки не получится - надо работать, выстраивать страну - быстро не будет - но двигаться в этом направлении все равно надо :wink:


Ну давайте тогда обсудим экономических тигров типа Болгарии, Литвы, Латвии, Румынии, Молдавии. Все кто вошёл в рынок - рыночно вымирают. :)
И даже Польша не исключение, хотя для чего-то её накачали деньгами.

с/х, оружие,транзит,ит,медицина-варианты зажить хорошо есть.Дело за малым,сущий пустяк-переучредить государство.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:05

  Василь-Рівне написав:
  fler написав:Совковскую курицу сравнить с "Нашей Рябой" - оно, конечно, доступнее, но едой назвать как-то у меня язык не поворачивается

Вірно, совкова курка то була не їжа - синя, страшна, худюща - шкіра та кості і дубова, їсти неможливо, я їх добре пам'ятаю. Але Ви, напевне, натякаєте на якість, але не в курсі,...

Василю, Боже збав їсти ту синю курку.. Я натякаю на якість тих домашніх курок, що спокійно можна було придбати на ринку. Зараз їх немає, тому що не вигідно без хімії вирощувати.
Шаман стверджує, що продукти стали доступнішими, ніж при совку. Я так не вважаю, оскільки продукти совкової якості зросли в ціні в середньому в 100 разів, а реальні зарплати - ні. (Про комуналку і т.п. мовчу).
Погоджуюся з Ruvex, що асортимент та номенклатура значно розширилися, але це не означає, що товари стали доступнішими..
P.S. Порівнювати, наприклад, докторську ковбасу совкової якості з тою, що ми бачимо зараз у магазинах - це як тепле з м'яким..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:28

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Про це повідомляється на офіційному сайті групи DCH, партнера компанії Skyrizon - одного з китайських акціонерів "Мотор Січі".
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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