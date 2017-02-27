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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:00
Навуходоносор написав:
Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці.
Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі.
Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:14
BIGor написав: Навуходоносор написав:
Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці.
Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі.
Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.
Но даже его можно было облагородить, подвести воду, обложить кафелем, поставить армейский унитаз, подключить к отоплению, сделать вентиляцию. Это не стоило огромных денег но все советские уличные туалеты (которые я видел) были 4 стены с дыркой в полу. И причём тут ссср? Люди сами не хотели скинутся по 50 рублей на человеческий общественный туалет, повторю ещё раз строй материалы при ссср стоили дешево, часто вообще ничего, за бутылку. Я строил при совке дачу и гараж, не было дефицита кирпича, арматуры, шифера, смолы, щебенки, цемента, краски на растворителях. Гипсовую штукатурку не помню вместо нее был мел, потолки белили насадкой на пылесос, и интерьерных красок не помню все были на растворителях, покрасил двери и неделю надо было жить в другом месте. Так что туалет типа сортир отражение скорее менталитета а не уровня жизни в совке. Резюмируя, при совке почти всё было низкого качества но доступно даже небогатым слоям населения, чуть более качественные вещи были предметом спекуляций, а значит дефицитом. Кто хотел жить лучше ехал на работу на север, другие ехали на кавказ выращивать фрукты и цветы. На жигули за 10 лет мог собрать слесарь/сантехник, а мотоцикл минск вообще покупали школьники после трудового лета.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 06 гру, 2020 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:18
vitaliian написав: BIGor написав: Навуходоносор написав:
Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці.
Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі.
Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.
Но даже его можно было облагородить, подвести воду, обложить кафелем, поставить армейский унитаз, подключить к отоплению, сделать вентиляцию. Это не стоило огромных денег но все советские уличные туалеты (которые я видел) были 4 стены с дыркой в полу. И причём тут ссср? Люди сами не хотели скинутся по 50 рублей на человеческий общественный туалет, повторю ещё раз строй материалы при ссср стоили дешево, часто вообще ничего, за бутылку. Я строил при совке дачу и гараж, не было дефицита кирпича, арматуры, шифера, смолы, щебенки, цемента, краски на растворителях. Гипсовую штукатурку не помню вместо нее был мел, потолки белили насадкой на пылесос, и интерьерных красок не помню все были на растворителях, покрасил двери и неделю надо было жить в другом месте. Так что туалет типа сортир отражение скорее менталитета а не уровня жизни в совке.
Ржака, для кого-то все было за бутылку, и не было дефицита, а для других и денег небыло и дефицит. All animals are equal, but some animals are more equal than others.
это основной принцип совка.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:25
BIGor написав:
Ржака, для кого-то все было за бутылку, и не было дефицита, а для других и денег небыло и дефицит. All animals are equal, but some animals are more equal than others.
это основной принцип совка.
все мои родственники жили хорошо, дядя работал водилой мусоровоза, у него был свой москвич и шикарная дача с фруктовым садом, тетя работала в теплице, у нее был ваз 2108 и большой частный дом, который она строила/перестраивала много лет (жила с детьми без мужа). Не жировали но минимум для комфортной жизни был. Наверное где-то голодали и не могли еды в магазине купить, я про такое слышал, были и депрессивные регионы но лично нищеты не видел, даже одинокие бабушки как то жили, коммунальные были копейки, медицина бесплатная.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 06 гру, 2020 10:29, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:28
vitaliian написав: BIGor написав:
Ржака, для кого-то все было за бутылку, и не было дефицита, а для других и денег небыло и дефицит. All animals are equal, but some animals are more equal than others.
это основной принцип совка.
все мои родственники жили хорошо, дядя работал водилой мусоровоза, у него был свой москвич и шикарная дача с фруктовым садом, тетя работала в теплице у нее была ваз 2108 и большой частный дом, который она строила/перестраивала много лет (жила с детьми без мужа). Наверное где-то голодали и не могли еды купить, но я не в курсе.
Мы значит в разных странах жили.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:42
flyman написав: Zebra написав: Alex2007 написав:
Резкая смена настроений - что такое случилось?
.
По 28.5+ люди гребли валюту, что не отогнать от обменников. А сейчас вдруг - резко - по 28.2-3 никому не нужно - как же так, что такое.
На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.
Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)
дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу
только девал спасет 95 квартал от полного фиаско
P.S. чтоб закрыть бюджет 2020 профинансировав все зачищенные статьи, нужно еще собрать коло 140 млрд грн (~$ 5 млрд) до 31 декабря. Или напечатать.
дефіцит 22%
шото я очкую.
Поддерживаю.Экономическое зечудо близко.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:46
di2gard написав: juristkostya написав:
девал на 30%, оно, конечно, блестящий выход из сложной ситуации. Всенародное обожание и второй президентский срок гарантированы.
Второго срока у Зеленского нет при любом раскладе-так что это не остановит.
Франклин на бочку,он и первый акт трагикомедии не доиграет.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:58
andrein написав: Shaman написав: andrein написав:
В открытом рынке у Украины нет шансов. Дорого тут что-то строить и открывать. Да и жить будет скоро тоже очень дорого.
что значит нет??? у Турции есть, у Польши и вообще у Восточной Европы есть, а у нас нет???
просто по мановению волшебной палочки не получится - надо работать, выстраивать страну - быстро не будет - но двигаться в этом направлении все равно надо
Ну давайте тогда обсудим экономических тигров типа Болгарии, Литвы, Латвии, Румынии, Молдавии. Все кто вошёл в рынок - рыночно вымирают.
И даже Польша не исключение, хотя для чего-то её накачали деньгами.
с/х, оружие,транзит,ит,медицина-варианты зажить хорошо есть.Дело за малым,сущий пустяк-переучредить государство.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:05
Василь-Рівне написав: fler написав:
Совковскую курицу сравнить с "Нашей Рябой" - оно, конечно, доступнее, но едой назвать как-то у меня язык не поворачивается
Вірно, совкова курка то була не їжа - синя, страшна, худюща - шкіра та кості і дубова, їсти неможливо, я їх добре пам'ятаю. Але Ви, напевне, натякаєте на якість, але не в курсі,...
Василю, Боже збав їсти ту синю курку.. Я натякаю на якість тих домашніх курок, що спокійно можна було придбати на ринку. Зараз їх немає, тому що не вигідно без хімії вирощувати.
Шаман стверджує, що продукти стали доступнішими
, ніж при совку. Я так не вважаю, оскільки продукти совкової якості
зросли в ціні в середньому в 100 разів, а реальні зарплати - ні. (Про комуналку і т.п. мовчу).
Погоджуюся з Ruvex, що асортимент та номенклатура значно розширилися, але це не означає, що товари стали доступнішими..
P.S. Порівнювати, наприклад, докторську ковбасу совкової якості з тою, що ми бачимо зараз у магазинах - це як тепле з м'яким..
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:28
Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.
Про це повідомляється на офіційному сайті групи DCH, партнера компанії Skyrizon - одного з китайських акціонерів "Мотор Січі".
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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