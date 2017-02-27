А як зараз ситуація в Києві з громадськими туалетами?
Коли був локдаун вихідного дня і ТЦ та кафешки були закриті то взагалі опа.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:49
А як зараз ситуація в Києві з громадськими туалетами?
Коли був локдаун вихідного дня і ТЦ та кафешки були закриті то взагалі опа.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 06 гру, 2020 11:54
а приведите пример умерших брендов - я вот вижу только развитие брендов в пищевой промышленности.
Вы слишком упрощаете ситуацию - рынок продаж сложней, чем Вы описываете.
Во-первых, доля супермаркетов я думаю существенно меньше 50% общих продаж. Те же фрукты и овощи в основном продаются на рынках (я их покупаю только там).
А кто сказал, что нет других каналов продаж? На примере одного пищевого предприятия - доля продаж всех сетей - 20-30% от общего объема продаж. Есть прямые продажи - фирменные киоски - еще около 20%.
Во-вторых, - Вы написали отсрочка 90 дней - это на примере Сильпо? АТБ платит через 30 дней, как часы - но у них очень жесткие требования к срокам поставок и к цене - отжимают сильно. Такая сеть, как АТБ выдавливает укр поставщиков, но заменяет их своими торговыми марками, которые производят те же укр поставщики - только уже под брендом АТБ.
В-третьих, сети конкурируют между собой тоже. Кто-то отказал в полке, конкурент радостно возьмет, если качественный товар - только бизнес, ничего личного.
А возврат товара - это просто правила торговли пищевыми продуктами - причем здесь сети? Сети могут выбивать допскидку за то, что НЕ возвращают товар.
Додано: Нед 06 гру, 2020 12:00
Свечку не держал, возможность допускаю серьезно. Встречал информацию, что в РФ
потрачено на закупку «Боингов» и «Эрбасов» около 45 миллиардов долларов за последние два десятка лет.
Например, такие слухи:
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