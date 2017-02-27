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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6901690269036904

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:49

  BIGor написав:Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.

А як зараз ситуація в Києві з громадськими туалетами?
Коли був локдаун вихідного дня і ТЦ та кафешки були закриті то взагалі опа.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:54

  vitaliian написав:
  Shaman написав:у нас так и идет - пищевая промышленность хорошо развивается, легкая худо-бедно пытается работать.
очень много хороших брендов умерло потому что не смогли договориться с сетями, за вход в сеть нужно платить, за место на полке - платить, отсрочка платежа 90 дней, просроченную продукцию нужно вовремя забирать обратно и тд не все производители тянут такие затраты. А сети вытесняют мелкие магазины которые могли бы сотрудничать с такими мелкими производителями. Получив монопольные права на сбыт сети превращаются в конкурентов украинских производителей за счет импорта, самостоятельно импортируя помидоры, картофель, фрукты, напитки, сыры и тд Поверьте мелким производителям продуктов питания очень сложно, их основной рынок сбыта - базар и мелкие магазинчики в нищих райцентрах. Все движется в сторону монополизации каждого отдельно взятого сегмента.


а приведите пример умерших брендов - я вот вижу только развитие брендов в пищевой промышленности.
Вы слишком упрощаете ситуацию - рынок продаж сложней, чем Вы описываете.
Во-первых, доля супермаркетов я думаю существенно меньше 50% общих продаж. Те же фрукты и овощи в основном продаются на рынках (я их покупаю только там).
А кто сказал, что нет других каналов продаж? На примере одного пищевого предприятия - доля продаж всех сетей - 20-30% от общего объема продаж. Есть прямые продажи - фирменные киоски - еще около 20%.

Во-вторых, - Вы написали отсрочка 90 дней - это на примере Сильпо? АТБ платит через 30 дней, как часы - но у них очень жесткие требования к срокам поставок и к цене - отжимают сильно. Такая сеть, как АТБ выдавливает укр поставщиков, но заменяет их своими торговыми марками, которые производят те же укр поставщики - только уже под брендом АТБ.

В-третьих, сети конкурируют между собой тоже. Кто-то отказал в полке, конкурент радостно возьмет, если качественный товар - только бизнес, ничего личного.

А возврат товара - это просто правила торговли пищевыми продуктами - причем здесь сети? Сети могут выбивать допскидку за то, что НЕ возвращают товар.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:00

  unicdima написав:Вы серьёзно считаете, что Боинг и Аирбас платят откаты в России? :D

Свечку не держал, возможность допускаю серьезно. Встречал информацию, что в РФ
потрачено на закупку «Боингов» и «Эрбасов» около 45 миллиардов долларов за последние два десятка лет.
Например, такие слухи:
https://lenta.ru/news/2004/06/21/airflot/
tumos
 
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