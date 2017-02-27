Додано: Нед 06 гру, 2020 11:54

vitaliian написав: Shaman написав: у нас так и идет - пищевая промышленность хорошо развивается, легкая худо-бедно пытается работать. у нас так и идет - пищевая промышленность хорошо развивается, легкая худо-бедно пытается работать. очень много хороших брендов умерло потому что не смогли договориться с сетями, за вход в сеть нужно платить, за место на полке - платить, отсрочка платежа 90 дней, просроченную продукцию нужно вовремя забирать обратно и тд не все производители тянут такие затраты. А сети вытесняют мелкие магазины которые могли бы сотрудничать с такими мелкими производителями. Получив монопольные права на сбыт сети превращаются в конкурентов украинских производителей за счет импорта, самостоятельно импортируя помидоры, картофель, фрукты, напитки, сыры и тд Поверьте мелким производителям продуктов питания очень сложно, их основной рынок сбыта - базар и мелкие магазинчики в нищих райцентрах. Все движется в сторону монополизации каждого отдельно взятого сегмента. очень много хороших брендов умерло потому что не смогли договориться с сетями, за вход в сеть нужно платить, за место на полке - платить, отсрочка платежа 90 дней, просроченную продукцию нужно вовремя забирать обратно и тд не все производители тянут такие затраты. А сети вытесняют мелкие магазины которые могли бы сотрудничать с такими мелкими производителями. Получив монопольные права на сбыт сети превращаются в конкурентов украинских производителей за счет импорта, самостоятельно импортируя помидоры, картофель, фрукты, напитки, сыры и тд Поверьте мелким производителям продуктов питания очень сложно, их основной рынок сбыта - базар и мелкие магазинчики в нищих райцентрах. Все движется в сторону монополизации каждого отдельно взятого сегмента.

а приведите пример умерших брендов - я вот вижу только развитие брендов в пищевой промышленности.Вы слишком упрощаете ситуацию - рынок продаж сложней, чем Вы описываете.Во-первых, доля супермаркетов я думаю существенно меньше 50% общих продаж. Те же фрукты и овощи в основном продаются на рынках (я их покупаю только там).А кто сказал, что нет других каналов продаж? На примере одного пищевого предприятия - доля продаж всех сетей - 20-30% от общего объема продаж. Есть прямые продажи - фирменные киоски - еще около 20%.Во-вторых, - Вы написали отсрочка 90 дней - это на примере Сильпо? АТБ платит через 30 дней, как часы - но у них очень жесткие требования к срокам поставок и к цене - отжимают сильно. Такая сеть, как АТБ выдавливает укр поставщиков, но заменяет их своими торговыми марками, которые производят те же укр поставщики - только уже под брендом АТБ.В-третьих, сети конкурируют между собой тоже. Кто-то отказал в полке, конкурент радостно возьмет, если качественный товар - только бизнес, ничего личного.А возврат товара - это просто правила торговли пищевыми продуктами - причем здесь сети? Сети могут выбивать допскидку за то, что НЕ возвращают товар.