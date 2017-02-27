Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.
Про це повідомляється на офіційному сайті групи DCH, партнера компанії Skyrizon - одного з китайських акціонерів "Мотор Січі".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 гру, 2020 11:28
Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.
Про це повідомляється на офіційному сайті групи DCH, партнера компанії Skyrizon - одного з китайських акціонерів "Мотор Січі".
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Нед 06 гру, 2020 11:54
а приведите пример умерших брендов - я вот вижу только развитие брендов в пищевой промышленности.
Вы слишком упрощаете ситуацию - рынок продаж сложней, чем Вы описываете.
Во-первых, доля супермаркетов я думаю существенно меньше 50% общих продаж. Те же фрукты и овощи в основном продаются на рынках (я их покупаю только там).
А кто сказал, что нет других каналов продаж? На примере одного пищевого предприятия - доля продаж всех сетей - 20-30% от общего объема продаж. Есть прямые продажи - фирменные киоски - еще около 20%.
Во-вторых, - Вы написали отсрочка 90 дней - это на примере Сильпо? АТБ платит через 30 дней, как часы - но у них очень жесткие требования к срокам поставок и к цене - отжимают сильно. Такая сеть, как АТБ выдавливает укр поставщиков, но заменяет их своими торговыми марками, которые производят те же укр поставщики - только уже под брендом АТБ.
В-третьих, сети конкурируют между собой тоже. Кто-то отказал в полке, конкурент радостно возьмет, если качественный товар - только бизнес, ничего личного.
А возврат товара - это просто правила торговли пищевыми продуктами - причем здесь сети? Сети могут выбивать допскидку за то, что НЕ возвращают товар.
Додано: Нед 06 гру, 2020 12:00
Свечку не держал, возможность допускаю серьезно. Встречал информацию, что в РФ
потрачено на закупку «Боингов» и «Эрбасов» около 45 миллиардов долларов за последние два десятка лет.
Например, такие слухи:
Додано: Нед 06 гру, 2020 12:08
Ви мене не правильно зрозуміли, жили в приватному будинку в місті, туалет був тільки на вулиці до 1985 року. Так зрозуміло?
Додано: Нед 06 гру, 2020 12:17
оффтоп, но ладно, как то слишком прилизанно
а почему стоили дешево стройматериалы? а потому что все это было украдено - или со строек, или с заводов. и рынка не было, все равно надо было по блату доставать. если мы сравним, как живут сейчас те, кто может украсть, - то сравнение тоже будет не в пользу совка.
слесарь/сантехник может и мог собрать на жигуль за 10 лет, а инженер - не мог. вот поэтому мы сейчас и в пролете, что не смогли конкурировать в научно-технической революции со странами, где инженеры получают больше сантехников, а не наоборот как было у нас в Союзе.
Додано: Нед 06 гру, 2020 13:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хто ностальгує за совком - можна переïхати до Північної Кореї. Але насправді мені шкода цих людей, бо насправді вони ностальгують не за совком, а за своїми молодими роками, а в молоді роки у всіх завжди як відомо все краще було - і дерева зеленіші і небо блакітніше.
Додано: Нед 06 гру, 2020 13:06
через пару десятків років подібні розмови припиняться
Додано: Нед 06 гру, 2020 13:13
Нельзя утверждать что прямо все было украдено, но вокруг было много строек (строились хрущевки, брежневские панельки, админздания, больницы, школы садики), что там было с учетом свечку не держал но материалы ехали оттуда, советскому обществу внушали что все блага - общие, это и сыграло злую шутку, каждый кто мог отсыпал себе немножко от общего достояния или делился с другими за символическую плату. Соседка продавала дубленку за 800 рублей её считали спекулянткой, а тех кто продавал 1000 кирпича за 20 руб. - другом семьи. Элита построило такое общество, можно спорить о моральных нормах или нарушенных законах но распределение благ при совке было более справедливым, чем сейчас. Я не поклонник романтических идеалов социализма, но не вижу ничего чем наше время было бы намного лучше совка, разве что более доступный автохлам, 20ти летнюю иномарку может себе позволить 80% населения Украины. За дешевую технику нужно благодарить Китай, если бы не он на холодильник и телевизор пр-ва Германии семьи копили бы годами, как при совке. В остальном жирный минус, по всем сферам экономической и культурной жизни. Полнейшая деградация каких либо ценностей кроме материальных. Жрать стали лучше, а жить нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 гру, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 06 гру, 2020 13:15
Тут вы совершенно правы. Стройматериалы все без исключения были фондируемы, поэтому сказки об их легкодоступности, которые рассказывает vitalian, нужно дополнить подстрочным примечанием: при наличии плотных знакомств на стройках и заводах. Впрочем, он и сам это признал
У нас в Союзе инженеры использовались зачастую как рабсила или в заводских цехах (один такой "инженер" работает механиком у нас в отделе), или в "зеленых цехах". Если правильно помню, тогда у нас инженеров было намного больше, чем в Штатах. То же, кстати, относится к "дефициту рабочей силы" - в конце брежневской эпохи брали всех подряд, чтобы выполнить план обкома по наполнению зеленых цехов. Помню харьковскую электричку в 7.05 "для перевозки трудящихся на сельхозработы"
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 06 гру, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Нед 06 гру, 2020 13:20
Китай (и взрастившие его ТНК) нужно "благодарить" за гибель нашего производства ТВ и холодильников, которые были бы намного дешевле произведенных в Германии
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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