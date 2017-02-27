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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6900690169026903>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:28

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Про це повідомляється на офіційному сайті групи DCH, партнера компанії Skyrizon - одного з китайських акціонерів "Мотор Січі".
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:54

  vitaliian написав:
  Shaman написав:у нас так и идет - пищевая промышленность хорошо развивается, легкая худо-бедно пытается работать.
очень много хороших брендов умерло потому что не смогли договориться с сетями, за вход в сеть нужно платить, за место на полке - платить, отсрочка платежа 90 дней, просроченную продукцию нужно вовремя забирать обратно и тд не все производители тянут такие затраты. А сети вытесняют мелкие магазины которые могли бы сотрудничать с такими мелкими производителями. Получив монопольные права на сбыт сети превращаются в конкурентов украинских производителей за счет импорта, самостоятельно импортируя помидоры, картофель, фрукты, напитки, сыры и тд Поверьте мелким производителям продуктов питания очень сложно, их основной рынок сбыта - базар и мелкие магазинчики в нищих райцентрах. Все движется в сторону монополизации каждого отдельно взятого сегмента.


а приведите пример умерших брендов - я вот вижу только развитие брендов в пищевой промышленности.
Вы слишком упрощаете ситуацию - рынок продаж сложней, чем Вы описываете.
Во-первых, доля супермаркетов я думаю существенно меньше 50% общих продаж. Те же фрукты и овощи в основном продаются на рынках (я их покупаю только там).
А кто сказал, что нет других каналов продаж? На примере одного пищевого предприятия - доля продаж всех сетей - 20-30% от общего объема продаж. Есть прямые продажи - фирменные киоски - еще около 20%.

Во-вторых, - Вы написали отсрочка 90 дней - это на примере Сильпо? АТБ платит через 30 дней, как часы - но у них очень жесткие требования к срокам поставок и к цене - отжимают сильно. Такая сеть, как АТБ выдавливает укр поставщиков, но заменяет их своими торговыми марками, которые производят те же укр поставщики - только уже под брендом АТБ.

В-третьих, сети конкурируют между собой тоже. Кто-то отказал в полке, конкурент радостно возьмет, если качественный товар - только бизнес, ничего личного.

А возврат товара - это просто правила торговли пищевыми продуктами - причем здесь сети? Сети могут выбивать допскидку за то, что НЕ возвращают товар.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:00

  unicdima написав:Вы серьёзно считаете, что Боинг и Аирбас платят откаты в России? :D

Свечку не держал, возможность допускаю серьезно. Встречал информацию, что в РФ
потрачено на закупку «Боингов» и «Эрбасов» около 45 миллиардов долларов за последние два десятка лет.
Например, такие слухи:
https://lenta.ru/news/2004/06/21/airflot/
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:08

  unicdima написав:
  BIGor написав:Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.

А як зараз ситуація в Києві з громадськими туалетами?
Коли був локдаун вихідного дня і ТЦ та кафешки були закриті то взагалі опа.

Ви мене не правильно зрозуміли, жили в приватному будинку в місті, туалет був тільки на вулиці до 1985 року. Так зрозуміло?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:17

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  Навуходоносор написав:Були видатні спортсмени, космонавти і вояки - українці.
Ракети, літаки, авто і автобуси. Телевізори, приймачі.

Вибачаюсь за оффтоп, але нагоріло. У нас туалет в місті був на вулиці до 1985 року.

Но даже его можно было облагородить, подвести воду, обложить кафелем, поставить армейский унитаз, подключить к отоплению, сделать вентиляцию. Это не стоило огромных денег но все советские уличные туалеты (которые я видел) были 4 стены с дыркой в полу. И причём тут ссср? Люди сами не хотели скинутся по 50 рублей на человеческий общественный туалет, повторю ещё раз строй материалы при ссср стоили дешево, часто вообще ничего, за бутылку. Я строил при совке дачу и гараж, не было дефицита кирпича, арматуры, шифера, смолы, щебенки, цемента, краски на растворителях. Гипсовую штукатурку не помню вместо нее был мел, потолки белили насадкой на пылесос, и интерьерных красок не помню все были на растворителях, покрасил двери и неделю надо было жить в другом месте. Так что туалет типа сортир отражение скорее менталитета а не уровня жизни в совке. Резюмируя, при совке почти всё было низкого качества но доступно даже небогатым слоям населения, чуть более качественные вещи были предметом спекуляций, а значит дефицитом. Кто хотел жить лучше ехал на работу на север, другие ехали на кавказ выращивать фрукты и цветы. На жигули за 10 лет мог собрать слесарь/сантехник, а мотоцикл минск вообще покупали школьники после трудового лета.


оффтоп, но ладно, как то слишком прилизанно

а почему стоили дешево стройматериалы? а потому что все это было украдено - или со строек, или с заводов. и рынка не было, все равно надо было по блату доставать. если мы сравним, как живут сейчас те, кто может украсть, - то сравнение тоже будет не в пользу совка.

слесарь/сантехник может и мог собрать на жигуль за 10 лет, а инженер - не мог. вот поэтому мы сейчас и в пролете, что не смогли конкурировать в научно-технической революции со странами, где инженеры получают больше сантехников, а не наоборот как было у нас в Союзе.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хто ностальгує за совком - можна переïхати до Північної Кореї. Але насправді мені шкода цих людей, бо насправді вони ностальгують не за совком, а за своїми молодими роками, а в молоді роки у всіх завжди як відомо все краще було - і дерева зеленіші і небо блакітніше.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:06

  1finanсier написав:Хто ностальгує за совком - можна переïхати до Північної Кореї. Але насправді мені шкода цих людей, бо насправді вони ностальгують не за совком, а за своїми молодими роками, а в молоді роки у всіх завжди як відомо все краще було - і дерева зеленіші і небо блакітніше.


через пару десятків років подібні розмови припиняться
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:13

  Shaman написав:
оффтоп, но ладно, как то слишком прилизанно

а почему стоили дешево стройматериалы? а потому что все это было украдено - или со строек, или с заводов. и рынка не было, все равно надо было по блату доставать. если мы сравним, как живут сейчас те, кто может украсть, - то сравнение тоже будет не в пользу совка.

слесарь/сантехник может и мог собрать на жигуль за 10 лет, а инженер - не мог. вот поэтому мы сейчас и в пролете, что не смогли конкурировать в научно-технической революции со странами, где инженеры получают больше сантехников, а не наоборот как было у нас в Союзе.

Нельзя утверждать что прямо все было украдено, но вокруг было много строек (строились хрущевки, брежневские панельки, админздания, больницы, школы садики), что там было с учетом свечку не держал но материалы ехали оттуда, советскому обществу внушали что все блага - общие, это и сыграло злую шутку, каждый кто мог отсыпал себе немножко от общего достояния или делился с другими за символическую плату. Соседка продавала дубленку за 800 рублей её считали спекулянткой, а тех кто продавал 1000 кирпича за 20 руб. - другом семьи. Элита построило такое общество, можно спорить о моральных нормах или нарушенных законах но распределение благ при совке было более справедливым, чем сейчас. Я не поклонник романтических идеалов социализма, но не вижу ничего чем наше время было бы намного лучше совка, разве что более доступный автохлам, 20ти летнюю иномарку может себе позволить 80% населения Украины. За дешевую технику нужно благодарить Китай, если бы не он на холодильник и телевизор пр-ва Германии семьи копили бы годами, как при совке. В остальном жирный минус, по всем сферам экономической и культурной жизни. Полнейшая деградация каких либо ценностей кроме материальных. Жрать стали лучше, а жить нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 гру, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:15

  Shaman написав: а почему стоили дешево стройматериалы? а потому что все это было украдено - или со строек, или с заводов. и рынка не было, все равно надо было по блату доставать. если мы сравним, как живут сейчас те, кто может украсть, - то сравнение тоже будет не в пользу совка.

Тут вы совершенно правы. Стройматериалы все без исключения были фондируемы, поэтому сказки об их легкодоступности, которые рассказывает vitalian, нужно дополнить подстрочным примечанием: при наличии плотных знакомств на стройках и заводах. Впрочем, он и сам это признал 8)

слесарь/сантехник может и мог собрать на жигуль за 10 лет, а инженер - не мог. вот поэтому мы сейчас и в пролете, что не смогли конкурировать в научно-технической революции со странами, где инженеры получают больше сантехников, а не наоборот как было у нас в Союзе.

У нас в Союзе инженеры использовались зачастую как рабсила или в заводских цехах (один такой "инженер" работает механиком у нас в отделе), или в "зеленых цехах". Если правильно помню, тогда у нас инженеров было намного больше, чем в Штатах. То же, кстати, относится к "дефициту рабочей силы" - в конце брежневской эпохи брали всех подряд, чтобы выполнить план обкома по наполнению зеленых цехов. Помню харьковскую электричку в 7.05 "для перевозки трудящихся на сельхозработы" :wink:
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 06 гру, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:20

  vitaliian написав:За дешевую технику нужно благодарить Китай, если бы не он на холодильник и телевизор пр-ва Германии семьи копили бы годами, как при совке.

Китай (и взрастившие его ТНК) нужно "благодарить" за гибель нашего производства ТВ и холодильников, которые были бы намного дешевле произведенных в Германии 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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