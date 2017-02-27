Додано: Нед 06 гру, 2020 13:13

Shaman написав:

оффтоп, но ладно, как то слишком прилизанно



а почему стоили дешево стройматериалы? а потому что все это было украдено - или со строек, или с заводов. и рынка не было, все равно надо было по блату доставать. если мы сравним, как живут сейчас те, кто может украсть, - то сравнение тоже будет не в пользу совка.



слесарь/сантехник может и мог собрать на жигуль за 10 лет, а инженер - не мог. вот поэтому мы сейчас и в пролете, что не смогли конкурировать в научно-технической революции со странами, где инженеры получают больше сантехников, а не наоборот как было у нас в Союзе. оффтоп, но ладно, как то слишком прилизанноа почему стоили дешево стройматериалы? а потому что все это было украдено - или со строек, или с заводов. и рынка не было, все равно надо было по блату доставать. если мы сравним, как живут сейчас те, кто может украсть, - то сравнение тоже будет не в пользу совка.слесарь/сантехник может и мог собрать на жигуль за 10 лет, а инженер - не мог. вот поэтому мы сейчас и в пролете, что не смогли конкурировать в научно-технической революции со странами, где инженеры получают больше сантехников, а не наоборот как было у нас в Союзе.

Нельзя утверждать что прямо все было украдено, но вокруг было много строек (строились хрущевки, брежневские панельки, админздания, больницы, школы садики), что там было с учетом свечку не держал но материалы ехали оттуда, советскому обществу внушали что все блага - общие, это и сыграло злую шутку, каждый кто мог отсыпал себе немножко от общего достояния или делился с другими за символическую плату. Соседка продавала дубленку за 800 рублей её считали спекулянткой, а тех кто продавал 1000 кирпича за 20 руб. - другом семьи. Элита построило такое общество, можно спорить о моральных нормах или нарушенных законах но распределение благ при совке было более справедливым, чем сейчас. Я не поклонник романтических идеалов социализма, но не вижу ничего чем наше время было бы намного лучше совка, разве что более доступный автохлам, 20ти летнюю иномарку может себе позволить 80% населения Украины. За дешевую технику нужно благодарить Китай, если бы не он на холодильник и телевизор пр-ва Германии семьи копили бы годами, как при совке. В остальном жирный минус, по всем сферам экономической и культурной жизни. Полнейшая деградация каких либо ценностей кроме материальных. Жрать стали лучше, а жить нет.