vitaliian написав:За дешевую технику нужно благодарить Китай, если бы не он на холодильник и телевизор пр-ва Германии семьи копили бы годами, как при совке.
Китай (и взрастившие его ТНК) нужно "благодарить" за гибель нашего производства ТВ и холодильников, которые были бы намного дешевле произведенных в Германии
самолеты Китай не производит наверное поэтому наши АНы намного дешевле эйрбасов и боингов? Даже если бы Китай ничего не производил кроме риса, мы бы пользовались импортной техникой, потому что качество - это культура производства, которой у нас нет и никогда не было, а вёдра с болтами в 21 веке мало кого интересуют, особенно если есть выбор.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 гру, 2020 13:28, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Grand Touring написав:Долярчик придётся надеятся, что в следующем году упадёт на Межбанк мешок с деньгами по типу российской судовой выплаты, но только в этот раз нужно миллиардов 5. Может МВФ подбросит? Только нужно уже в первом квартале. Иначе депозитчики разорвут банковский сектор
Цього не станеться, з 2021 почнуть таки проценти збільшувати, це станеться, але інфляція з'їсть все одно більше. Час заробляти зник назавжди для пересічних та і заощадження хоч в якой там не тримай валюті, якщо з кешем людина,то як за зека буде вважатися . Що робити спитатесь? поки шо не бачу цього, але будуть цифрові грощі і все, як далі буде і що з цим робити ще не бачу, але те що це станеться в найближчі 2 роки в Світі, то це 100%, це станеться, кеш буде під забороною, його взагалі вже не буде.
хороший экспертный прогноз
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
vitaliian написав: В остальном жирный минус, по всем сферам экономической и культурной жизни. Полнейшая деградация каких либо ценностей кроме материальных. Жрать стали лучше, а жить нет.
Для меня самым важным было отсутствие КГБ и открытие границ, что дало мне возможность поработать в зарубежных научных центрах. Так что мне жить стало лучше и в каком-то смысле веселее , если не считать возраста и здоровья. Возвращаться к "синей птице" и костям в советских магазинах (понятно, что киевляне снабжались немного лучше) и ворованным стройматериалам (я по природе не блатмейстер) категорически не согласен.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Я, після безкоштовної совкової стоматології, ще чверть століття смертельно боявся стоматологів і ніколи не забуду тупих товстих голок на скляних шприцах з новокаїном, який чомусь зовсім не знеболює і машину для тортур - старезну повільну бормашину під якою від неймовірного болю ледь не втрачаєш свідомість, а коли очуняєш, то починаєш задихатися від диму та смердіння горілої плоті своїх зубів. Як згадаю, так і дрижаки беруть до цих пір.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.