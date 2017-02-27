Додано: Нед 06 гру, 2020 13:47

vitaliian написав: Starikan написав: Китай (и взрастившие его ТНК) нужно "благодарить" за гибель нашего производства ТВ и холодильников, которые были бы намного дешевле произведенных в Германии Китай (и взрастившие его ТНК) нужно "благодарить" за гибель нашего производства ТВ и холодильников, которые были бы намного дешевле произведенных в Германии самолеты Китай не производит наверное поэтому наши АНы намного дешевле эйрбасов и боингов? самолеты Китай не производит наверное поэтому наши АНы намного дешевле эйрбасов и боингов?

Даже если бы Китай ничего не производил кроме риса, мы бы пользовались импортной техникой, потому что качество - это культура производства, которой у нас нет и никогда не было, а вёдра с болтами в 21 веке мало кого интересуют, особенно если есть выбор.]

О самолетах речь не идет, при Союзе они производились в теснейшей кооперации с РСФСР. Если бы она сохранилась - были бы намного дешевле (то же относится и к автостроению). А начинать всё с нуля без инвестиций невозможно. РФ производит, поскольку 1) богатый бюджет 2) Запад инвестировал в них сотни ярдов, справедливо полагая, что огромный рынок СССР сохранится. При этом они втихомолку считали, что все эти независимые республики - выдумка местных националистов, и в конечном счете весь этот конгломерат сольется в прежнюю Московию, с которой проще иметь дело (многие на Западе сокрушались о распаде СССР).Выбор между дорогим из Германии и дешевым нашим был бы у богатых. Большинство "простых людей", на которых здесь очень любят ссылаться ("сразу мысль - а как народ") выбрали бы дешевое. Приобрести качественные немецкие бренды мог бы далеко не каждый.