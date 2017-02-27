vitaliian написав:За дешевую технику нужно благодарить Китай, если бы не он на холодильник и телевизор пр-ва Германии семьи копили бы годами, как при совке.
Китай (и взрастившие его ТНК) нужно "благодарить" за гибель нашего производства ТВ и холодильников, которые были бы намного дешевле произведенных в Германии
самолеты Китай не производит наверное поэтому наши АНы намного дешевле эйрбасов и боингов? Даже если бы Китай ничего не производил кроме риса, мы бы пользовались импортной техникой, потому что качество - это культура производства, которой у нас нет и никогда не было, а вёдра с болтами в 21 веке мало кого интересуют, особенно если есть выбор.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 гру, 2020 13:28, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Grand Touring написав:Долярчик придётся надеятся, что в следующем году упадёт на Межбанк мешок с деньгами по типу российской судовой выплаты, но только в этот раз нужно миллиардов 5. Может МВФ подбросит? Только нужно уже в первом квартале. Иначе депозитчики разорвут банковский сектор
Цього не станеться, з 2021 почнуть таки проценти збільшувати, це станеться, але інфляція з'їсть все одно більше. Час заробляти зник назавжди для пересічних та і заощадження хоч в якой там не тримай валюті, якщо з кешем людина,то як за зека буде вважатися . Що робити спитатесь? поки шо не бачу цього, але будуть цифрові грощі і все, як далі буде і що з цим робити ще не бачу, але те що це станеться в найближчі 2 роки в Світі, то це 100%, це станеться, кеш буде під забороною, його взагалі вже не буде.
хороший экспертный прогноз
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
vitaliian написав: В остальном жирный минус, по всем сферам экономической и культурной жизни. Полнейшая деградация каких либо ценностей кроме материальных. Жрать стали лучше, а жить нет.
Для меня самым важным было отсутствие КГБ и открытие границ, что дало мне возможность поработать в зарубежных научных центрах. Так что мне жить стало лучше и в каком-то смысле веселее , если не считать возраста и здоровья. Возвращаться к "синей птице" и костям в советских магазинах (понятно, что киевляне снабжались немного лучше) и ворованным стройматериалам (я по природе не блатмейстер) категорически не согласен.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Я, після безкоштовної совкової стоматології, ще чверть століття смертельно боявся стоматологів і ніколи не забуду тупих товстих голок на скляних шприцах з новокаїном, який чомусь зовсім не знеболює і машину для тортур - старезну повільну бормашину під якою від неймовірного болю ледь не втрачаєш свідомість, а коли очуняєш, то починаєш задихатися від диму та смердіння горілої плоті своїх зубів. Як згадаю, так і дрижаки беруть до цих пір від цієї безкоштовної совкової медицини.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Starikan написав: Китай (и взрастившие его ТНК) нужно "благодарить" за гибель нашего производства ТВ и холодильников, которые были бы намного дешевле произведенных в Германии
самолеты Китай не производит наверное поэтому наши АНы намного дешевле эйрбасов и боингов?
О самолетах речь не идет, при Союзе они производились в теснейшей кооперации с РСФСР. Если бы она сохранилась - были бы намного дешевле (то же относится и к автостроению). А начинать всё с нуля без инвестиций невозможно. РФ производит, поскольку 1) богатый бюджет 2) Запад инвестировал в них сотни ярдов, справедливо полагая, что огромный рынок СССР сохранится. При этом они втихомолку считали, что все эти независимые республики - выдумка местных националистов, и в конечном счете весь этот конгломерат сольется в прежнюю Московию, с которой проще иметь дело (многие на Западе сокрушались о распаде СССР).
Даже если бы Китай ничего не производил кроме риса, мы бы пользовались импортной техникой, потому что качество - это культура производства, которой у нас нет и никогда не было, а вёдра с болтами в 21 веке мало кого интересуют, особенно если есть выбор.]
Выбор между дорогим из Германии и дешевым нашим был бы у богатых. Большинство "простых людей", на которых здесь очень любят ссылаться ("сразу мысль - а как народ" ) выбрали бы дешевое. Приобрести качественные немецкие бренды мог бы далеко не каждый.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Я, після безкоштовної совкової стоматології, ще чверть століття смертельно боявся стоматологів і ніколи не забуду тупих товстих голок на скляних шприцах з новокаїном, який чомусь зовсім не знеболює і машину для тортур - старезну повільну бормашину під якою від неймовірного болю ледь не втрачаєш свідомість, а коли очуняєш, то починаєш задихатися від диму та смердіння горілої плоті своїх зубів. Як згадаю, так і дрижаки беруть до цих пір від цієї безкоштовної совкової медицини.
Когда грянул тотальный карантин у меня раскрошился зуб на самом видном месте, я с трудом нашел работающего стоматолога и заплатил 1600 за восстановление, ровно через месяц та пломба выпала. Стоматология сильно зависит не от ценника а от жадности и самооценки специалиста, уверен в мелких городках есть стоматологи которые выполнили бы ту же работу за 300-500 гривен, но намного качественнее. В советское время можно было найти хорошего стоматолога, но с материалами для пломб была беда. Сейчас материалы какие угодно а беда со специалистами, дипломы - купленные, руки из жо... Потому что их мотивация содрать как можно больше денег, а не вылечить ваш зуб. К остальной платной медицине это тоже относится.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:В советское время можно было найти хорошего стоматолога
Ви не лікар, тому не знаєте, що лікарська справа це постійне навчання сучасним методам лікування. Що було при совку - залізна завіса, тому ні про які сучасні методи лікування мова не йшла від слова зовсім
vitaliian написав:беда со специалистами, дипломы - купленные, руки из жо..
Мій стоматолог англомовний, є така дуже правильна думка, що лікар, який не володіє англійською, апріорі не може бути висококваліфікованим, міркую, що не потрібно пояснювати чому як і наявність платної інтернет підписки на відомі англомовні медичні видання, але мене здивувало, що він читав якусь інфу на італійській мові, я спитав, що англійської недостатньо, а він поскаржився, що вже мусить вчити італійську, бо там вистрілили якісь круті методи імплантації. А тепер скажіть мені - при совку таке було можливим? Га?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Starikan написав:Возвращаться к "синей птице" и костям в советских магазинах (понятно, что киевляне снабжались немного лучше) и ворованным стройматериалам (я по природе не блатмейстер) категорически не согласен.
Почему то в обсуждении есть упоминания о государственных и возможно кооперативных магазинах, но нет упоминания о рынках. Сметана, молоко, мясо. Узбеки с изюмом, кавказцы с цитрусовыми и гранатами. Цена другая чем в магазине, но альтернатива была.
Starikan написав: Возвращаться к "синей птице" и костям в советских магазинах (понятно, что киевляне снабжались немного лучше) и ворованным стройматериалам (я по природе не блатмейстер) категорически не согласен.
Почему то в обсуждении есть упоминания о государственных и возможно кооперативных магазинах, но нет упоминания о рынках. Сметана, молоко, мясо. Узбеки с изюмом, кавказцы с цитрусовыми и гранатами. Цена другая чем в магазине, но альтернатива была.
С моей зарплатой 90 рэ в 1970 году после окончания универа - альтернативы госмагазинам особо не было. За мясом ездили в заводские районы - харьковский пролетариат партия подкармливала. А вместо узбеков и кавказцев сейчас на рынках турки с тем же ассортиментом. Оффтоп заканчиваю, эта тема неисчерпаема.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan написав:С моей зарплатой 90 рэ в 1970 году после окончания универа - альтернативы госмагазинам особо не было. За мясом ездили в заводские районы - харьковский пролетариат партия подкармливала. А вместо узбеков и кавказцев сейчас на рынках турки с тем же ассортиментом. Оффтоп заканчиваю, эта тема неисчерпаема.
Предполагаю, что и в настоящее время часть населения страны (не даю оценки его количеству) произнесет фразу с подобной смысловой нагрузкой. Товар на полках есть, позволить себе приобрести не можем.