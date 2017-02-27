Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!) В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.
andrein написав: Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!) В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.
Впечатляет... Мировая гиперинфляция на пороге? Или новые пузыри фондового рынка / биткоина?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
andrein написав: Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!) В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.
Впечатляет... Мировая гиперинфляция на пороге? Или новые пузыри фондового рынка / биткоина?
Я, після безкоштовної совкової стоматології, ще чверть століття смертельно боявся стоматологів і ніколи не забуду тупих товстих голок на скляних шприцах з новокаїном, який чомусь зовсім не знеболює і машину для тортур - старезну повільну бормашину під якою від неймовірного болю ледь не втрачаєш свідомість, а коли очуняєш, то починаєш задихатися від диму та смердіння горілої плоті своїх зубів. Як згадаю, так і дрижаки беруть до цих пір від цієї безкоштовної совкової медицини.
Снова эмоциональный аргумент из копилки "в этом вашем СССР даже айфонов не было". А вот что пишут американские дантисты, вспоминая о былых временах:
It's gone from being a very painful treatment, to one in which most discomfort can be mitigated