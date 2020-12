Додано: Нед 06 гру, 2020 16:28

Василь-Рівне написав: vitaliian написав: медицина бесплатная. медицина бесплатная.

Я, після безкоштовної совкової стоматології, ще чверть століття смертельно боявся стоматологів і ніколи не забуду тупих товстих голок на скляних шприцах з новокаїном, який чомусь зовсім не знеболює і машину для тортур - старезну повільну бормашину під якою від неймовірного болю ледь не втрачаєш свідомість, а коли очуняєш, то починаєш задихатися від диму та смердіння горілої плоті своїх зубів. Як згадаю, так і дрижаки беруть до цих пір від цієї безкоштовної совкової медицини.

Снова эмоциональный аргумент из копилки "в этом вашем СССР даже айфонов не было". А вот что пишут американские дантисты, вспоминая о былых временах:It's gone from being a very painful treatment, to one in which most discomfort can be mitigated