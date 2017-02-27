Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!) В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.
andrein написав: Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!) В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.
Впечатляет... Мировая гиперинфляция на пороге? Или новые пузыри фондового рынка / биткоина?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
andrein написав: Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!) В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.
Впечатляет... Мировая гиперинфляция на пороге? Или новые пузыри фондового рынка / биткоина?
Я, після безкоштовної совкової стоматології, ще чверть століття смертельно боявся стоматологів і ніколи не забуду тупих товстих голок на скляних шприцах з новокаїном, який чомусь зовсім не знеболює і машину для тортур - старезну повільну бормашину під якою від неймовірного болю ледь не втрачаєш свідомість, а коли очуняєш, то починаєш задихатися від диму та смердіння горілої плоті своїх зубів. Як згадаю, так і дрижаки беруть до цих пір від цієї безкоштовної совкової медицини.
Снова эмоциональный аргумент из копилки "в этом вашем СССР даже айфонов не было". А вот что пишут американские дантисты, вспоминая о былых временах:
It's gone from being a very painful treatment, to one in which most discomfort can be mitigated
Я, після безкоштовної совкової стоматології, ще чверть століття смертельно боявся стоматологів і ніколи не забуду тупих товстих голок на скляних шприцах з новокаїном, який чомусь зовсім не знеболює і машину для тортур - старезну повільну бормашину під якою від неймовірного болю ледь не втрачаєш свідомість, а коли очуняєш, то починаєш задихатися від диму та смердіння горілої плоті своїх зубів. Як згадаю, так і дрижаки беруть до цих пір від цієї безкоштовної совкової медицини.
Снова эмоциональный аргумент из копилки "в этом вашем СССР даже айфонов не было". А вот что пишут американские дантисты, вспоминая о былых временах:
It's gone from being a very painful treatment, to one in which most discomfort can be mitigated
1finanсier написав:Хто ностальгує за совком - можна переïхати до Північної Кореї. Але насправді мені шкода цих людей, бо насправді вони ностальгують не за совком, а за своїми молодими роками, а в молоді роки у всіх завжди як відомо все краще було - і дерева зеленіші і небо блакітніше.
через пару десятків років подібні розмови припиняться
В вопросе совка самым логичным есть не сокрытие как положительного так и отрицательного.Кто видит только что то одно априори неправ.Ну почему кроме молодости нечего вспомнить.вспомнить ох как много и хорошего можно.не буду перечислять многостранично это.Ограничусь одним - в совке мы жили и считали, что живём в одной из самых сильных и равитых стран мира.Это подтверждалось развитием промышленности,науки, боеспособностью и мн др.А сейчас, га.мы живём однозначно в третьесортной стране, из которой всё украли и которую используют как плацдарм межблочных отношений за очевидно дешёвую абонплату в виде небольших и непостоянных кредитов.В стране нет и не было в последние десятилетия достойных лидеров.Или тупые или мошенники и воры.Результат все ощутили.Обнищание большинства, отсутствие международного авторитета, развал промышленности, бегство населения на заработки, не прекращающиеся политические разборки на фоне упадка судебной системы.Сиситема здравоохранения, банковская система.Да в совке, скажу я вам...............
sergikkc007 написав:Вангую, що завтра буде подальше послаблення долара на МБ. Чешу собі потилицю в роздумах, чи не спродати трішки доларів.
Шо дефевшає - купляти, дорожчає - продавати.
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Shaman написав: оффтоп, но ладно, как то слишком прилизанно
а почему стоили дешево стройматериалы? а потому что все это было украдено - или со строек, или с заводов. и рынка не было, все равно надо было по блату доставать. если мы сравним, как живут сейчас те, кто может украсть, - то сравнение тоже будет не в пользу совка.
слесарь/сантехник может и мог собрать на жигуль за 10 лет, а инженер - не мог. вот поэтому мы сейчас и в пролете, что не смогли конкурировать в научно-технической революции со странами, где инженеры получают больше сантехников, а не наоборот как было у нас в Союзе.
Нельзя утверждать что прямо все было украдено, но вокруг было много строек (строились хрущевки, брежневские панельки, админздания, больницы, школы садики), что там было с учетом свечку не держал но материалы ехали оттуда, советскому обществу внушали что все блага - общие, это и сыграло злую шутку, каждый кто мог отсыпал себе немножко от общего достояния или делился с другими за символическую плату. Соседка продавала дубленку за 800 рублей её считали спекулянткой, а тех кто продавал 1000 кирпича за 20 руб. - другом семьи. Элита построило такое общество, можно спорить о моральных нормах или нарушенных законах но распределение благ при совке было более справедливым, чем сейчас. Я не поклонник романтических идеалов социализма, но не вижу ничего чем наше время было бы намного лучше совка, разве что более доступный автохлам, 20ти летнюю иномарку может себе позволить 80% населения Украины. За дешевую технику нужно благодарить Китай, если бы не он на холодильник и телевизор пр-ва Германии семьи копили бы годами, как при совке. В остальном жирный минус, по всем сферам экономической и культурной жизни. Полнейшая деградация каких либо ценностей кроме материальных. Жрать стали лучше, а жить нет.
очень резкие высказывания - а чуть конкретней, какие такие сферы культурной жизни мы утратили? в Союзе очень культурный и образованный народ жил? написал в другом месце - 90е годы - вот Вам советский человек, который перестал лицемерить. и собственно новая формация пока только рождается;) система ценностей зависит от воспитания в семье, что тогда, что сейчас. и лично я не верю, что голодный человек будет очень беспокоится о культурных ценностях.