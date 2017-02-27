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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6902690369046905>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:01

Зображення

Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!)
В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:05

  andrein написав:
Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!)
В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.

Впечатляет... Мировая гиперинфляция на пороге? Или новые пузыри фондового рынка / биткоина?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:20

  vitaliian написав:
  andrein написав:
Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!)
В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.

Впечатляет... Мировая гиперинфляция на пороге? Или новые пузыри фондового рынка / биткоина?

#крахдолара і сліпому видно :)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:51

  Zebra написав:На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.

Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)

дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу

Покрыть дефицит бюджета возвратом 225 млрд. грн. выведенных Нафтогазом из страны.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:28

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:медицина бесплатная.

Я, після безкоштовної совкової стоматології, ще чверть століття смертельно боявся стоматологів і ніколи не забуду тупих товстих голок на скляних шприцах з новокаїном, який чомусь зовсім не знеболює і машину для тортур - старезну повільну бормашину під якою від неймовірного болю ледь не втрачаєш свідомість, а коли очуняєш, то починаєш задихатися від диму та смердіння горілої плоті своїх зубів. Як згадаю, так і дрижаки беруть до цих пір від цієї безкоштовної совкової медицини. :(


Снова эмоциональный аргумент из копилки "в этом вашем СССР даже айфонов не было". А вот что пишут американские дантисты, вспоминая о былых временах:

It's gone from being a very painful treatment, to one in which most discomfort can be mitigated

https://www.quora.com/How-has-dentistry ... t-50-years
https://www.quora.com/How-has-dentistry ... enty-years
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:24

Вангую, що завтра буде подальше послаблення долара на МБ. Чешу собі потилицю в роздумах, чи не спродати трішки доларів.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:36

  zРадио написав:
  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:медицина бесплатная.

Я, після безкоштовної совкової стоматології, ще чверть століття смертельно боявся стоматологів і ніколи не забуду тупих товстих голок на скляних шприцах з новокаїном, який чомусь зовсім не знеболює і машину для тортур - старезну повільну бормашину під якою від неймовірного болю ледь не втрачаєш свідомість, а коли очуняєш, то починаєш задихатися від диму та смердіння горілої плоті своїх зубів. Як згадаю, так і дрижаки беруть до цих пір від цієї безкоштовної совкової медицини. :(


Снова эмоциональный аргумент из копилки "в этом вашем СССР даже айфонов не было". А вот что пишут американские дантисты, вспоминая о былых временах:

It's gone from being a very painful treatment, to one in which most discomfort can be mitigated

https://www.quora.com/How-has-dentistry ... t-50-years
https://www.quora.com/How-has-dentistry ... enty-years


Да, и телеки в совке были фиговые и программ всего 6. а счас 200.Чего только нацики не придумают. чтобы современный нацистский переворот оправдать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:48

  sergikkc007 написав:
  1finanсier написав:Хто ностальгує за совком - можна переïхати до Північної Кореї. Але насправді мені шкода цих людей, бо насправді вони ностальгують не за совком, а за своїми молодими роками, а в молоді роки у всіх завжди як відомо все краще було - і дерева зеленіші і небо блакітніше.


через пару десятків років подібні розмови припиняться


В вопросе совка самым логичным есть не сокрытие как положительного так и отрицательного.Кто видит только что то одно априори неправ.Ну почему кроме молодости нечего вспомнить.вспомнить ох как много и хорошего можно.не буду перечислять многостранично это.Ограничусь одним - в совке мы жили и считали, что живём в одной из самых сильных и равитых стран мира.Это подтверждалось развитием промышленности,науки, боеспособностью и мн др.А сейчас, га.мы живём однозначно в третьесортной стране, из которой всё украли и которую используют как плацдарм межблочных отношений за очевидно дешёвую абонплату в виде небольших и непостоянных кредитов.В стране нет и не было в последние десятилетия достойных лидеров.Или тупые или мошенники и воры.Результат все ощутили.Обнищание большинства, отсутствие международного авторитета, развал промышленности, бегство населения на заработки, не прекращающиеся политические разборки на фоне упадка судебной системы.Сиситема здравоохранения, банковская система.Да в совке, скажу я вам............... :D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:55

  sergikkc007 написав:Вангую, що завтра буде подальше послаблення долара на МБ. Чешу собі потилицю в роздумах, чи не спродати трішки доларів.

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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:02

  vitaliian написав:
  Shaman написав:
оффтоп, но ладно, как то слишком прилизанно

а почему стоили дешево стройматериалы? а потому что все это было украдено - или со строек, или с заводов. и рынка не было, все равно надо было по блату доставать. если мы сравним, как живут сейчас те, кто может украсть, - то сравнение тоже будет не в пользу совка.

слесарь/сантехник может и мог собрать на жигуль за 10 лет, а инженер - не мог. вот поэтому мы сейчас и в пролете, что не смогли конкурировать в научно-технической революции со странами, где инженеры получают больше сантехников, а не наоборот как было у нас в Союзе.

Нельзя утверждать что прямо все было украдено, но вокруг было много строек (строились хрущевки, брежневские панельки, админздания, больницы, школы садики), что там было с учетом свечку не держал но материалы ехали оттуда, советскому обществу внушали что все блага - общие, это и сыграло злую шутку, каждый кто мог отсыпал себе немножко от общего достояния или делился с другими за символическую плату. Соседка продавала дубленку за 800 рублей её считали спекулянткой, а тех кто продавал 1000 кирпича за 20 руб. - другом семьи. Элита построило такое общество, можно спорить о моральных нормах или нарушенных законах но распределение благ при совке было более справедливым, чем сейчас. Я не поклонник романтических идеалов социализма, но не вижу ничего чем наше время было бы намного лучше совка, разве что более доступный автохлам, 20ти летнюю иномарку может себе позволить 80% населения Украины. За дешевую технику нужно благодарить Китай, если бы не он на холодильник и телевизор пр-ва Германии семьи копили бы годами, как при совке. В остальном жирный минус, по всем сферам экономической и культурной жизни. Полнейшая деградация каких либо ценностей кроме материальных. Жрать стали лучше, а жить нет.


очень резкие высказывания - а чуть конкретней, какие такие сферы культурной жизни мы утратили? в Союзе очень культурный и образованный народ жил? написал в другом месце - 90е годы - вот Вам советский человек, который перестал лицемерить.
и собственно новая формация пока только рождается;)
система ценностей зависит от воспитания в семье, что тогда, что сейчас. и лично я не верю, что голодный человек будет очень беспокоится о культурных ценностях.
Shaman
 
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