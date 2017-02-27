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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 гру, 2020 19:16
Кучинелли написав:
в совке мы жили и считали, что живём в одной из самых сильных и равитых стран мира.
Мій старший брат отримав контузію в Афганістані і це просто прекрасно, що зараз українцям не потрібно гинути на чужині для формування образу сильної країни.
Кучинелли написав:
бегство населения на заработки
Це добре, що у людей є вибір де працювати. І мене дивує, що коли говорять про совок, то згадують тільки 70-80-ті роки. Було би доречно згадати також часи, коли люди в совку працювали за трудодні, коли селян не відпускали до міста (фактично рабство), коли в людей в Україні забирали хліб
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sergikkc007
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Додано: Нед 06 гру, 2020 19:20
Квесторе_поверніться написав: sergikkc007 написав:
Вангую, що завтра буде подальше послаблення долара на МБ. Чешу собі потилицю в роздумах, чи не спродати трішки доларів.
Шо дефевшає - купляти, дорожчає - продавати.
роби як НБУ
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flyman
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Додано: Нед 06 гру, 2020 19:25
flyman написав:
роби як НБУ
НБУ уже тривалий час нічого не робить
Просто, допускаю, що долар може найближчим часом здешевіти до 28,00
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sergikkc007
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