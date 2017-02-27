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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6902690369046905

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:16

  Кучинелли написав: в совке мы жили и считали, что живём в одной из самых сильных и равитых стран мира.


Мій старший брат отримав контузію в Афганістані і це просто прекрасно, що зараз українцям не потрібно гинути на чужині для формування образу сильної країни.

  Кучинелли написав:бегство населения на заработки

Це добре, що у людей є вибір де працювати. І мене дивує, що коли говорять про совок, то згадують тільки 70-80-ті роки. Було би доречно згадати також часи, коли люди в совку працювали за трудодні, коли селян не відпускали до міста (фактично рабство), коли в людей в Україні забирали хліб
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:20

  Квесторе_поверніться написав:
  sergikkc007 написав:Вангую, що завтра буде подальше послаблення долара на МБ. Чешу собі потилицю в роздумах, чи не спродати трішки доларів.

Шо дефевшає - купляти, дорожчає - продавати.

роби як НБУ
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:25

  flyman написав:роби як НБУ


НБУ уже тривалий час нічого не робить :) Просто, допускаю, що долар може найближчим часом здешевіти до 28,00
sergikkc007
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