Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!) В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.
andrein написав: Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!) В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.
Впечатляет... Мировая гиперинфляция на пороге? Или новые пузыри фондового рынка / биткоина?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
andrein написав: Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!) В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.
Впечатляет... Мировая гиперинфляция на пороге? Или новые пузыри фондового рынка / биткоина?
sergikkc007 написав:Вангую, що завтра буде подальше послаблення долара на МБ. Чешу собі потилицю в роздумах, чи не спродати трішки доларів.
Шо дефевшає - купляти, дорожчає - продавати.
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Автор77 написав: кино, вообще без комментов,сравнивать мировую классику с современным на 99% шайсом не корректно
Сравните французское и итальянское кино (добавлю и польское) тех времен и нынешнее тех же стран Мир, его культура и мораль быстро меняются. Советских сказок типа Служебного романа и Иронии судьбы уже никогда не будет. Плохо это или хорошо - зависит от личного мнения каждого, но это факт, который необходимо принять.
Бред насчет легкости получения или покупки квартир даже не хочу комментировать.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.