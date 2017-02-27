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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6901690269036904>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:01

Зображення

Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!)
В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:05

  andrein написав:
Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!)
В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.

Впечатляет... Мировая гиперинфляция на пороге? Или новые пузыри фондового рынка / биткоина?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:20

  vitaliian написав:
  andrein написав:
Отныне **а в рабочем порядке по пол триллиона в месяц, причем со всех стволов одновременно лупят. И как ни в чем не бывало – просто лупят и все тут!)
В долларовом выражении от ФРС за 9 месяцев 3.1 трлн, от ЕЦБ 2.92 трлн, от Банка Японии 1.3 трлн, Банк Англии плюс 420 млрд, 220 млрд от ШНБ, 320 млрд от ЦБ Канады и 105 млрд от ЦБ Австралии.

Впечатляет... Мировая гиперинфляция на пороге? Или новые пузыри фондового рынка / биткоина?

#крахдолара і сліпому видно :)
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:51

  Zebra написав:На следующий год не могут протолкнуть бюджет, потому что все соцстандарты повышаются, а доходы в бюджет будут хуже, чем в этом году.

Проект бюджета таков:
доходы - 1.092.083.254,3 тыс. грн (было в первом чтении 1.071.144.727 тыс. Грн)
расходы - 1.328.201.570,2 тыс. грн (было в первом чтении 1.330.981.542,9 тыс. Грн)

дефицит 236 млрд грн или $8,33 млрд по текущему курсу

Покрыть дефицит бюджета возвратом 225 млрд. грн. выведенных Нафтогазом из страны.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:24

Вангую, що завтра буде подальше послаблення долара на МБ. Чешу собі потилицю в роздумах, чи не спродати трішки доларів.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:55

  sergikkc007 написав:Вангую, що завтра буде подальше послаблення долара на МБ. Чешу собі потилицю в роздумах, чи не спродати трішки доларів.

Шо дефевшає - купляти, дорожчає - продавати.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:20

  Квесторе_поверніться написав:
  sergikkc007 написав:Вангую, що завтра буде подальше послаблення долара на МБ. Чешу собі потилицю в роздумах, чи не спродати трішки доларів.

Шо дефевшає - купляти, дорожчає - продавати.

роби як НБУ
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:25

  flyman написав:роби як НБУ


НБУ уже тривалий час нічого не робить :) Просто, допускаю, що долар може найближчим часом здешевіти до 28,00
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот недавно Милов про СССР вспоминал, все "ностальгирующие" могут освежить воспоминания.

Концлагерь твоей мечты
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:10

  Автор77 написав: кино, вообще без комментов,сравнивать мировую классику с современным на 99% шайсом не корректно

Сравните французское и итальянское кино (добавлю и польское) тех времен и нынешнее тех же стран :mrgreen:
Мир, его культура и мораль быстро меняются.
Советских сказок типа Служебного романа и Иронии судьбы уже никогда не будет.
Плохо это или хорошо - зависит от личного мнения каждого, но это факт, который необходимо принять.

Бред насчет легкости получения или покупки квартир даже не хочу комментировать.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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