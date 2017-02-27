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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6901690269036904

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:44

Просто прикольна картинка для долярчиків
Зображення
Хто вміє аналізувати - хай аналізує :D

ПС
Цифри мої і по Рошену - точні
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:пошлости не было

Твои одноклассники не приносили в школу порно-карты? То что у тебя в то время организм ещё не мог испытывать оргазма не означает что все вокруг пукали радугой.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:53

vitaliy_berdinskikh все учителя моей школы жили в собственных квартирах, периодически мы бывали в гостях у каждого из них, в общаге или комуналке никто не жил. Говорят полОдессы и полПитера жили в комуналках, исторически так сложилось, в Одессе меня всегда впечатлял своими масштабами частный сектор, все дома послевоенные, были значит возможности строится Одесский капитализм процветал в совке, праворульные тойоты, фирменная одежда и техника, были люди которое это покупали в одессе и продавали у себя на родине, одноклассник продавал видеокассеты, вся школа знала но никто его не трогал.

Пошлость и наркота была, кто искал тот находил. У нас в классе все знали кто в школе курит, это было мегапозорно, хуже было только забеременеть.

Я и мои друзья до 10 класса увлекались спортом, футбол, хоккей, скейт, велик. Настольные игры, ценилась монополия. Слушали зарубежную эстраду. Про пошлости все были в курсе но никто этим не увлекался, все знали где можно посмотреть порнуху, которую я увидел впервые только в интернете)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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