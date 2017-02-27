Додано: Нед 06 гру, 2020 20:53

vitaliy_berdinskikh все учителя моей школы жили в собственных квартирах, периодически мы бывали в гостях у каждого из них, в общаге или комуналке никто не жил. Говорят полОдессы и полПитера жили в комуналках, исторически так сложилось, в Одессе меня всегда впечатлял своими масштабами частный сектор, все дома послевоенные, были значит возможности строится Одесский капитализм процветал в совке, праворульные тойоты, фирменная одежда и техника, были люди которое это покупали в одессе и продавали у себя на родине, одноклассник продавал видеокассеты, вся школа знала но никто его не трогал.



Пошлость и наркота была, кто искал тот находил. У нас в классе все знали кто в школе курит, это было мегапозорно, хуже было только забеременеть.



Я и мои друзья до 10 класса увлекались спортом, футбол, хоккей, скейт, велик. Настольные игры, ценилась монополия. Слушали зарубежную эстраду. Про пошлости все были в курсе но никто этим не увлекался, все знали где можно посмотреть порнуху, которую я увидел впервые только в интернете)

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat