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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6901690269036904

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:14

  budivelnik написав:Просто прикольна картинка для долярчиків
Цифри мої і по Рошену - точні


Тут бы не картинку посмотреть, а факт-чекинг. Откуда взята инфа об уплате налогов компаниями Зеленского? Можно ссылку?

И еще (для тех, для умеет анализировать) - объем бизнеса у каждого свой, поэтому и о фискальной дисциплине говорят не абсолюты, а относительные величины. Например, к выручке
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Говорят полОдессы и полПитера жили в комуналках, исторически так сложилось

Но ведь так должны были жить лишь люди родившиеся до ВМ2. А после, особенно во времена застоя когда, как ты пишешь, получить новую квартиру было проще простого - все желающие должны были получить все эти квартиры если не до олимпиады, то после.

А в моей заводской квартире, которой у многих просто не было, даже такая банальная вещь как телефон появилась почти через 15 лет после получения самой квартиры.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС

О советском рубле в контексте доллара.

Из интернета вот вычитал:
............. в 80-е доллар стоил от трех до четырех рублей. "Фирму бомбили"(покупали) фарцовщики по 2 рубля, а продавали - по 3.25 - 4,5.
Говорю, как бывший фарцовщик.........
..............Средневзвешенный "советский" доллар на рынке стоил 4 рубля, с колебаниями по сумме.Чеки Внешпосылторга 1:10. Например в Альбатросе бутылка виски Грант 0.7 стоила 1.4 по чеку, то есть в реальности 14 рублей...................

И это правда,знаю,что так и было.
Когда я начал получать официальную зарплату 350-450 советских рублей (недавно брал справку для будущей пенсии может пригодиться,которую всю 100% на волонтерку по животным буду отдавать)как молодой адвокат спец по уголовке в конце 80-х уже другое соотношение было,еще до экономического развала,где-то 5-6 руб. по памяти.Т.е. в теории на мою зарплату можно было купить около 80-90 долларов наверное, сам не покупал,но в теории.
Учитывая соотношение к ценам в то время, которые были на все полу-бесплатные, и вес доллара в мире, а доллар в Штатах вероятно был где-то в 4 раза тяжелее чем сейчас(может даже больше), то в эквиваленте ,учитывая цены на все, по весу моя зарплата была равна возможно 1.5-2 тыс.дол. нынешним.Ну не остров Шпицберген, где 3 тыс.руб. в месяц имели, но деньги для второй половины 80-х были ощутимые.Что интересно никогда по работе не был возле корыта,или возле бюджета -правоохраниловка у меня исключительно адвокатская была.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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