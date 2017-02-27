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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 гру, 2020 21:14
budivelnik написав:
Просто прикольна картинка для долярчиків
Цифри мої і по Рошену - точні
Тут бы не картинку посмотреть, а факт-чекинг. Откуда взята инфа об уплате налогов компаниями Зеленского? Можно ссылку?
И еще (для тех, для умеет анализировать) - объем бизнеса у каждого свой, поэтому и о фискальной дисциплине говорят не абсолюты, а относительные величины. Например, к выручке
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Додано: Нед 06 гру, 2020 21:30
vitaliian написав:
Говорят полОдессы и полПитера жили в комуналках, исторически так сложилось
Но ведь так должны были жить лишь люди родившиеся до ВМ2. А после, особенно во времена застоя когда, как ты пишешь, получить новую квартиру было проще простого - все желающие должны были получить все эти квартиры если не до олимпиады, то после.
А в моей заводской квартире, которой у многих просто не было, даже такая банальная вещь как телефон появилась почти через 15 лет после получения самой квартиры.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:07
Валютный рынок в контексте ДС
О советском рубле в контексте доллара.
Из интернета вот вычитал:
............. в 80-е доллар стоил от трех до четырех рублей. "Фирму бомбили"(покупали) фарцовщики по 2 рубля, а продавали - по 3.25 - 4,5.
Говорю, как бывший фарцовщик.........
..............Средневзвешенный "советский" доллар на рынке стоил 4 рубля, с колебаниями по сумме.Чеки Внешпосылторга 1:10. Например в Альбатросе бутылка виски Грант 0.7 стоила 1.4 по чеку, то есть в реальности 14 рублей...................
И это правда,знаю,что так и было.
Когда я начал получать официальную зарплату 350-450 советских рублей (недавно брал справку для будущей пенсии может пригодиться,которую всю 100% на волонтерку по животным буду отдавать)как молодой адвокат спец по уголовке в конце 80-х уже другое соотношение было,еще до экономического развала,где-то 5-6 руб. по памяти.Т.е. в теории на мою зарплату можно было купить около 80-90 долларов наверное, сам не покупал,но в теории.
Учитывая соотношение к ценам в то время, которые были на все полу-бесплатные, и вес доллара в мире, а доллар в Штатах вероятно был где-то в 4 раза тяжелее чем сейчас(может даже больше), то в эквиваленте ,учитывая цены на все, по весу моя зарплата была равна возможно 1.5-2 тыс.дол. нынешним.Ну не остров Шпицберген, где 3 тыс.руб. в месяц имели, но деньги для второй половины 80-х были ощутимые.Что интересно никогда по работе не был возле корыта,или возле бюджета -правоохраниловка у меня исключительно адвокатская была.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:12
Starikan
Испытал искренние и неподдельные эмоции, восторг, радость, удивление. Полная карта позитивных эмоций после прочтения Вашей летописной подписи. Мне без сомнения можно причислить критику различных течений современного псевдореформизма, от образовательной, научной до потери нравственных ориентиров современного социума, но лицезреть в списке с почетными и уважаемыми "загонщиками в валюту", при всем уважении, здесь должно было произойти что-то экстраординарное, что каким то образом повлияло на подобный исход. Возможно, мне сложно даже предположить, вмешался какой то испорченный продукт местной пищевой промышленности, например печенье. Теряюсь в догадках. Тем не менее весьма благодарен за столь высокую оценку в новом для себя качестве.
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