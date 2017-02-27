Додано: Нед 06 гру, 2020 22:07

О советском рубле в контексте доллара.Из интернета вот вычитал:............. в 80-е доллар стоил от трех до четырех рублей. "Фирму бомбили"(покупали) фарцовщики по 2 рубля, а продавали - по 3.25 - 4,5.Говорю, как бывший фарцовщик.......................Средневзвешенный "советский" доллар на рынке стоил 4 рубля, с колебаниями по сумме.Чеки Внешпосылторга 1:10. Например в Альбатросе бутылка виски Грант 0.7 стоила 1.4 по чеку, то есть в реальности 14 рублей...................И это правда,знаю,что так и было.Когда я начал получать официальную зарплату 350-450 советских рублей (недавно брал справку для будущей пенсии может пригодиться,которую всю 100% на волонтерку по животным буду отдавать)как молодой адвокат спец по уголовке в конце 80-х уже другое соотношение было,еще до экономического развала,где-то 5-6 руб. по памяти.Т.е. в теории на мою зарплату можно было купить около 80-90 долларов наверное, сам не покупал,но в теории.Учитывая соотношение к ценам в то время, которые были на все полу-бесплатные, и вес доллара в мире, а доллар в Штатах вероятно был где-то в 4 раза тяжелее чем сейчас(может даже больше), то в эквиваленте ,учитывая цены на все, по весу моя зарплата была равна возможно 1.5-2 тыс.дол. нынешним.Ну не остров Шпицберген, где 3 тыс.руб. в месяц имели, но деньги для второй половины 80-х были ощутимые.Что интересно никогда по работе не был возле корыта,или возле бюджета -правоохраниловка у меня исключительно адвокатская была.