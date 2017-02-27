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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6902690369046905

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 279
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
99
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:51

то шо станок ФРС печатает как дурной это понятно, но дефицит бюджета этой страны почему не давит на курс совсем?
Это навивает на мысль про всю искусственность рынка, про единый центр, который определяет кому сколько потреблять, производить и как жить.
censerus
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:54

  censerus написав:то шо станок ФРС печатает как дурной это понятно, но дефицит бюджета этой страны почему не давит на курс совсем?
Это навивает на мысль про всю искусственность рынка, про единый центр, который определяет кому сколько потреблять, производить и как жить.


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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:04

  censerus написав:то шо станок ФРС печатает как дурной это понятно, но дефицит бюджета этой страны почему не давит на курс совсем?
Это навивает на мысль про всю искусственность рынка, про единый центр, который определяет кому сколько потреблять, производить и как жить.

Для начала нужно, чтоб поступления напечатанного номинально увеличились.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:11

  Zebra написав:
  censerus написав:то шо станок ФРС печатает как дурной это понятно, но дефицит бюджета этой страны почему не давит на курс совсем?
Это навивает на мысль про всю искусственность рынка, про единый центр, который определяет кому сколько потреблять, производить и как жить.

Для начала нужно, чтоб поступления напечатанного номинально увеличились.

надруковане іде не на споживання, а поглинається ФР і РН,
тому інфляція майже 0, а нерухомість і фонда пухнуть.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:16

  flyman написав:
  Zebra написав:
  censerus написав:то шо станок ФРС печатает как дурной это понятно, но дефицит бюджета этой страны почему не давит на курс совсем?
Это навивает на мысль про всю искусственность рынка, про единый центр, который определяет кому сколько потреблять, производить и как жить.

Для начала нужно, чтоб поступления напечатанного номинально увеличились.

надруковане іде не на споживання, а поглинається ФР і РН,
тому інфляція майже 0, а нерухомість і фонда пухнуть.

ну зачем эти сокращения ? Ринок нерухомості ? Франция ? Фондовий ринок в Україні ? :)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.12.2020.................28,2608
Гривна укрепилась на 3 копейки.
Открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. Это можно считать реакцией на рост доллара в мире. Но у нас сегодня своя свадьба. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки и сузили спред до рабочих 1.5 копеек. Около 11 попытались приподняться на полкопейки, но почти сразу вернулись обратно, после чего потеряли еще полкопейки. Котировки евро начали сессию с провала, в соответствии с мировым рынком, а сейчас плавно снижаются, как и доллар.
Справочный курс встретили котировками 28.2500 - 28.2650, что на 2 копейки ниже уровня открытия.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли. Рост обеспечили существенное сокращение объема тендерных сертификатов и расходы казначейства. Сопротивлялись росту увеличение объема суточных сертификатов, объемный возврат тендерного рефинанса и начавшийся сезон обналичивания зарплат.

В четверг объем валютного рынка уменьшился с 499.5 до 427 млн. Обороты чистые. Вопреки общей тенденции, клиентские обороты выросли и сбалансировались.

  censerus написав:то шо станок ФРС печатает как дурной это понятно, но дефицит бюджета этой страны почему не давит на курс совсем?
Это навивает на мысль про всю искусственность рынка, про единый центр, который определяет кому сколько потреблять, производить и как жить.

С марта по май индекс доллара был больше 100, на мартовском пике больше 102, но пик учитывать не будем. Сейчас - 91 на отскоке, опускался до 90. Менее, чем за год доллар потерял 10%. Это трудно назвать отсутствием давления на курс, особенно учитывая тот факт, что остальные центробанки тоже не сидят, сложа руки.
Конспирологические теории обычно зарождаются от недостатка информации :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:29

  vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен
почему именно к 15му?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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