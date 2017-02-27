Додано: Пон 07 гру, 2020 12:23

censerus написав: то шо станок ФРС печатает как дурной это понятно, но дефицит бюджета этой страны почему не давит на курс совсем?

Это навивает на мысль про всю искусственность рынка, про единый центр, который определяет кому сколько потреблять, производить и как жить. то шо станок ФРС печатает как дурной это понятно, но дефицит бюджета этой страны почему не давит на курс совсем?Это навивает на мысль про всю искусственность рынка, про единый центр, который определяет кому сколько потреблять, производить и как жить.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0007.12.2020.................Гривна укрепилась на 3 копейки.Открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. Это можно считать реакцией на рост доллара в мире. Но у нас сегодня своя свадьба. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки и сузили спред до рабочих 1.5 копеек. Около 11 попытались приподняться на полкопейки, но почти сразу вернулись обратно, после чего потеряли еще полкопейки. Котировки евро начали сессию с провала, в соответствии с мировым рынком, а сейчас плавно снижаются, как и доллар.Справочный курс встретили котировками 28.2500 - 28.2650, что на 2 копейки ниже уровня открытия.НБУ в пятницу на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах выросли. Рост обеспечили существенное сокращение объема тендерных сертификатов и расходы казначейства. Сопротивлялись росту увеличение объема суточных сертификатов, объемный возврат тендерного рефинанса и начавшийся сезон обналичивания зарплат.В четверг объем валютного рынка уменьшился с 499.5 до 427 млн. Обороты чистые. Вопреки общей тенденции, клиентские обороты выросли и сбалансировались.С марта по май индекс доллара был больше 100, на мартовском пике больше 102, но пик учитывать не будем. Сейчас - 91 на отскоке, опускался до 90. Менее, чем за год доллар потерял 10%. Это трудно назвать отсутствием давления на курс, особенно учитывая тот факт, что остальные центробанки тоже не сидят, сложа руки.Конспирологические теории обычно зарождаются от недостатка информации