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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6903690469056906

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:19

  Proofy написав:
  vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен
почему именно к 15му?

Католическое рождество когда? Спекули могут воспользоваться длинными выходными и взвинтить курс. 15 просто как ориентир м.б. 18 или 25 я хз когда ждать отскок.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:22

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  Starikan написав:Не платят, потому что можно не платить и ничего за это не будет.
Социальное государство, туды его... :evil:


За искусственное завышение тарифов руководству монополиста тоже ничего не будет - текущая цена Нефтегаза для населения без учета транспорта на 20% выше европейской спотовой. Это уже даже не импортный паритет, это вкрай окуели!
Б...ть
Ти знову зрадофілію розганяєш?
Ти в курсі , що поточна ціна в магазині на хліб чи цукор - мінімум на 20% перевищує оптову ціну оптовика ?
І що - це привід в чомусь звинуватити того хто продає вроздріб?

Ха-ха-ха... Мда! Тобто ціна на хліб і на газ формується однаково і облгази виявляється продають його в роздріб?! Ну, навіщо намагатися коментувати все без виключення? Є ж речі, в яких ви Віктор не розумієтеся!!! Чи нема?! Газ в роздріб! Це супер! Вони ще в роздріб відмикають того, хто не в них купив! Отакі торговці!
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:29

ПУМБа ще 5 копійочок скинула 10/35 проти вранішніх 15/40. Взуватись чи ще ніт?
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На валютном рынке запахло новогодними мандаринами. Спрос на валюту падает https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... st-375984/
Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн/доллар"
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:02

Ощад конечно, отмороженные ребята, держат курс 28,65. Они там что бухают?
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:24

  Ой+ написав:На валютном рынке запахло новогодними мандаринами. Спрос на валюту падает https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... st-375984/
Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн/доллар"


а я писал об єтом еще на прошлой неделе
минимум до середины января снижаемся
минимум 5 млрд долл население сдаст баксов за этот период
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:28

  Олежан написав:
  Ой+ написав:На валютном рынке запахло новогодними мандаринами. Спрос на валюту падает https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... st-375984/
Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн/доллар"


а я писал об єтом еще на прошлой неделе
минимум до середины января снижаемся
минимум 5 млрд долл население сдаст баксов за этот период

Столько пропить нереально. Здоровья не хватит. :)
andrein
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Лучше пусть земля Пороху принадлежит, чем вашим зелёным макакам.
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