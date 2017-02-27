Starikan написав:Не платят, потому что можно не платить и ничего за это не будет. Социальное государство, туды его...
За искусственное завышение тарифов руководству монополиста тоже ничего не будет - текущая цена Нефтегаза для населения без учета транспорта на 20% выше европейской спотовой. Это уже даже не импортный паритет, это вкрай окуели!
Б...ть Ти знову зрадофілію розганяєш? Ти в курсі , що поточна ціна в магазині на хліб чи цукор - мінімум на 20% перевищує оптову ціну оптовика ? І що - це привід в чомусь звинуватити того хто продає вроздріб?
Ха-ха-ха... Мда! Тобто ціна на хліб і на газ формується однаково і облгази виявляється продають його в роздріб?! Ну, навіщо намагатися коментувати все без виключення? Є ж речі, в яких ви Віктор не розумієтеся!!! Чи нема?! Газ в роздріб! Це супер! Вони ще в роздріб відмикають того, хто не в них купив! Отакі торговці!
На валютном рынке запахло новогодними мандаринами. Спрос на валюту падает https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... st-375984/ Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн/доллар"
Ой+ написав:На валютном рынке запахло новогодними мандаринами. Спрос на валюту падает https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... st-375984/ Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн/доллар"
а я писал об єтом еще на прошлой неделе минимум до середины января снижаемся минимум 5 млрд долл население сдаст баксов за этот период
Ой+ написав:На валютном рынке запахло новогодними мандаринами. Спрос на валюту падает https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... st-375984/ Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн/доллар"
а я писал об єтом еще на прошлой неделе минимум до середины января снижаемся минимум 5 млрд долл население сдаст баксов за этот период