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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6905690669076908>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:01

  vovakwasov написав:
  vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен


щось поки не збирається скочуватись :?

Шутите? Минус 11 коп за день таким темпом до 26 долететь к Рождеству нечего делать, на 27,90 вмешается нбу, ему тоже надо пополнять худеющие резервы, 2021 будет тяжелый, начиная с осени. А пока медведям дали разгуляться. Один я заметил на ветке оживление когда доллар растет, а когда падает - тишина. Неужели все в долларе сидят?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 гру, 2020 16:08, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.12.2020...........08.12.2020
дата розрахунку...............04.12.2020............07.12.2020
Євро..................................34,3895.................34,2586...-0.38%
Долар США.......................28,2913.................28,2394...-0.18%
После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.
Открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. Это можно считать реакцией на рост доллара в мире. Но у нас сегодня своя свадьба. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки и сузили спред до рабочих 1.5 копеек. Около 11 попытались приподняться на полкопейки, но почти сразу вернулись обратно, после чего потеряли еще полкопейки. Котировки евро начали сессию с провала, в соответствии с мировым рынком, а сейчас плавно снижаются, как и доллар.
Справочный курс встретили котировками 28.2500 - 28.2650, что на 2 копейки ниже уровня открытия.
Перед обедом достаточно резво опустились на 4 копейки. После непривычно короткого обеда снижение продолжилось. Чуть более, чем за час упали на 6 копеек.
Эта динамика вполне соответствует обстановке на мировых рынках. Выросший было на выходных доллар после 11 снова стал валиться.
Официальный курс встретили котировками 28.1500 - 28.1700. За день упали на 12 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2019 - 23.7248 (-15) +451
2018 - 27.8242 (-5) +41

2017 - 27.1194 (+1)
2016 - 26.0201 (-7)

НБУ опубликовал данные о резервах: https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-stanovili-261-mlrd-dol-ssha-za-pidsumkami-listopada
Резервы практически не изменились.

НБУ написав:Станом на 01 грудня 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 135,7 млн дол. США (в еквіваленті). У листопаді вони зменшилися на 4,7 млн дол. США (в еквіваленті) внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави та операцій Національного банку для згладжування курсових коливань на валютному ринку, що були врівноважені за рахунок валютних надходжень на користь уряду.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:14

  Олежан написав:
держите гривну. бакс дешевеет

вы хотите сказать что начиная с прошлого года у нас новый тренд - в январе гривна максимально крепкая ? а летом обесценивается ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:20

  yama написав:
  Олежан написав:
держите гривну. бакс дешевеет

вы хотите сказать что начиная с прошлого года у нас новый тренд - в январе гривна максимально крепкая ? а летом обесценивается ?


думаю да, пора привыкать к новому тренду
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:21

Весной будет 27-27,5. Ниже, сомневаюсь, но возможно вполне. Как карта ляжет у 95 квартала!
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:27

  fin написав:Весной будет 27-27,5. Ниже, сомневаюсь, но возможно вполне. Как карта ляжет у 95 квартала!

Не в Квартала, а в нерезів. Перестали нерези виходити з ОВДП, і курс перестав зростати. Проблема не в дефициті бюджета чи друкуванні гривні - проблема в тому, щоб все це поміняти на долари нерезів чи МВФ+.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:35

  lapay написав:
  fin написав:Весной будет 27-27,5. Ниже, сомневаюсь, но возможно вполне. Как карта ляжет у 95 квартала!

Не в Квартала, а в нерезів. Перестали нерези виходити з ОВДП, і курс перестав зростати. Проблема не в дефициті бюджета чи друкуванні гривні - проблема в тому, щоб все це поміняти на долари нерезів чи МВФ+.


я еще больше скажу, почали ВХОДИТИ! сити разместил 100м+ на днях
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:54

28.11 - 28.13.
Нормально упало
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:56

  yama написав:
  Олежан написав:
держите гривну. бакс дешевеет

вы хотите сказать что начиная с прошлого года у нас новый тренд - в январе гривна максимально крепкая ? а летом обесценивается ?

Когда нарид привыкнет что зимой дорогой доллар весной ему подсунут девал к Пасхе, чтоб не расслаблялся. А летом снова укрепимся, главное все будет абсолютно неожиданно, чтоб как можно меньше пэрэсичных на этом заработали.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:00

  2805 написав:Qwerty
Лучше пусть земля Пороху принадлежит, чем вашим зелёным макакам.

Согласен, земля ему пухом )))
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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