vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен
щось поки не збирається скочуватись
Шутите? Минус 11 коп за день таким темпом до 26 долететь к Рождеству нечего делать, на 27,90 вмешается нбу, ему тоже надо пополнять худеющие резервы, 2021 будет тяжелый, начиная с осени. А пока медведям дали разгуляться. Один я заметил на ветке оживление когда доллар растет, а когда падает - тишина. Неужели все в долларе сидят?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 гру, 2020 16:08, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................07.12.2020...........08.12.2020 дата розрахунку...............04.12.2020............07.12.2020 Євро..................................34,3895.................34,2586...-0.38% Долар США.......................28,2913.................28,2394...-0.18% После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки. Открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. Это можно считать реакцией на рост доллара в мире. Но у нас сегодня своя свадьба. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки и сузили спред до рабочих 1.5 копеек. Около 11 попытались приподняться на полкопейки, но почти сразу вернулись обратно, после чего потеряли еще полкопейки. Котировки евро начали сессию с провала, в соответствии с мировым рынком, а сейчас плавно снижаются, как и доллар. Справочный курс встретили котировками 28.2500 - 28.2650, что на 2 копейки ниже уровня открытия. Перед обедом достаточно резво опустились на 4 копейки. После непривычно короткого обеда снижение продолжилось. Чуть более, чем за час упали на 6 копеек. Эта динамика вполне соответствует обстановке на мировых рынках. Выросший было на выходных доллар после 11 снова стал валиться. Официальный курс встретили котировками 28.1500 - 28.1700. За день упали на 12 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2019 - 23.7248 (-15) +451 2018 - 27.8242 (-5) +41
НБУ написав:Станом на 01 грудня 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 135,7 млн дол. США (в еквіваленті). У листопаді вони зменшилися на 4,7 млн дол. США (в еквіваленті) внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави та операцій Національного банку для згладжування курсових коливань на валютному ринку, що були врівноважені за рахунок валютних надходжень на користь уряду.
вы хотите сказать что начиная с прошлого года у нас новый тренд - в январе гривна максимально крепкая ? а летом обесценивается ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
fin написав:Весной будет 27-27,5. Ниже, сомневаюсь, но возможно вполне. Как карта ляжет у 95 квартала!
Не в Квартала, а в нерезів. Перестали нерези виходити з ОВДП, і курс перестав зростати. Проблема не в дефициті бюджета чи друкуванні гривні - проблема в тому, щоб все це поміняти на долари нерезів чи МВФ+.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
fin написав:Весной будет 27-27,5. Ниже, сомневаюсь, но возможно вполне. Как карта ляжет у 95 квартала!
Не в Квартала, а в нерезів. Перестали нерези виходити з ОВДП, і курс перестав зростати. Проблема не в дефициті бюджета чи друкуванні гривні - проблема в тому, щоб все це поміняти на долари нерезів чи МВФ+.
я еще больше скажу, почали ВХОДИТИ! сити разместил 100м+ на днях
вы хотите сказать что начиная с прошлого года у нас новый тренд - в январе гривна максимально крепкая ? а летом обесценивается ?
Когда нарид привыкнет что зимой дорогой доллар весной ему подсунут девал к Пасхе, чтоб не расслаблялся. А летом снова укрепимся, главное все будет абсолютно неожиданно, чтоб как можно меньше пэрэсичных на этом заработали.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat