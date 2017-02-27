Додано: Пон 07 гру, 2020 16:05

НБУ написав: Станом на 01 грудня 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 135,7 млн дол. США (в еквіваленті). У листопаді вони зменшилися на 4,7 млн дол. США (в еквіваленті) внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави та операцій Національного банку для згладжування курсових коливань на валютному ринку, що були врівноважені за рахунок валютних надходжень на користь уряду.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................07.12.2020...........08.12.2020дата розрахунку...............04.12.2020............07.12.2020Євро..................................34,3895.................34,2586...-0.38%Долар США.......................28,2913....................-0.18%После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.Открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. Это можно считать реакцией на рост доллара в мире. Но у нас сегодня своя свадьба. Наскоро хлебнув кофе, опустились на 1.5 копейки и сузили спред до рабочих 1.5 копеек. Около 11 попытались приподняться на полкопейки, но почти сразу вернулись обратно, после чего потеряли еще полкопейки. Котировки евро начали сессию с провала, в соответствии с мировым рынком, а сейчас плавно снижаются, как и доллар.Справочный курс встретили котировками 28.2500 - 28.2650, что на 2 копейки ниже уровня открытия.Перед обедом достаточно резво опустились на 4 копейки. После непривычно короткого обеда снижение продолжилось. Чуть более, чем за час упали на 6 копеек.Эта динамика вполне соответствует обстановке на мировых рынках. Выросший было на выходных доллар после 11 снова стал валиться.Официальный курс встретили котировками 28.1500 - 28.1700. За день упали на 12 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно закрытия пятницы.Этот день в истории:2019 - 23.7248 (-15) +4512018 - 27.8242 (-5) +412017 - 27.1194 (+1)2016 - 26.0201 (-7)НБУ опубликовал данные о резервах:Резервы практически не изменились.