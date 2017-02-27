вы хотите сказать что начиная с прошлого года у нас новый тренд - в январе гривна максимально крепкая ? а летом обесценивается ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:14
вы хотите сказать что начиная с прошлого года у нас новый тренд - в январе гривна максимально крепкая ? а летом обесценивается ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:20
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:21
Весной будет 27-27,5. Ниже, сомневаюсь, но возможно вполне. Как карта ляжет у 95 квартала!
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:27
Не в Квартала, а в нерезів. Перестали нерези виходити з ОВДП, і курс перестав зростати. Проблема не в дефициті бюджета чи друкуванні гривні - проблема в тому, щоб все це поміняти на долари нерезів чи МВФ+.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:35
я еще больше скажу, почали ВХОДИТИ! сити разместил 100м+ на днях
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:56
Когда нарид привыкнет что зимой дорогой доллар весной ему подсунут девал к Пасхе, чтоб не расслаблялся. А летом снова укрепимся, главное все будет абсолютно неожиданно, чтоб как можно меньше пэрэсичных на этом заработали.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:00
Их впечатлило послевыборное пике доллара, здесь хоть 11% дают.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:38
В тему
Загон продолжается
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:53
В 2018-м Козак неслабо так насоветовал клиентам гривневые 3-4-летки с доходностью 10% - мол, ставки размещения начнут падать, а значит длинные бумаги будут торговаться с премией. По факту произошло с точностью до наоборот, и держатели зафиксировали убытки (или что еще хуже - застряли в гривне).
Сдается мне, что и в этот раз лопоухие "инвесторы", доверившиеся этому эксперту, поймают жирного лося
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