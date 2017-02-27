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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6904690569066907

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:14

  Олежан написав:
держите гривну. бакс дешевеет

вы хотите сказать что начиная с прошлого года у нас новый тренд - в январе гривна максимально крепкая ? а летом обесценивается ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:20

  yama написав:
  Олежан написав:
держите гривну. бакс дешевеет

вы хотите сказать что начиная с прошлого года у нас новый тренд - в январе гривна максимально крепкая ? а летом обесценивается ?


думаю да, пора привыкать к новому тренду
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:21

Весной будет 27-27,5. Ниже, сомневаюсь, но возможно вполне. Как карта ляжет у 95 квартала!
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:27

  fin написав:Весной будет 27-27,5. Ниже, сомневаюсь, но возможно вполне. Как карта ляжет у 95 квартала!

Не в Квартала, а в нерезів. Перестали нерези виходити з ОВДП, і курс перестав зростати. Проблема не в дефициті бюджета чи друкуванні гривні - проблема в тому, щоб все це поміняти на долари нерезів чи МВФ+.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:35

  lapay написав:
  fin написав:Весной будет 27-27,5. Ниже, сомневаюсь, но возможно вполне. Как карта ляжет у 95 квартала!

Не в Квартала, а в нерезів. Перестали нерези виходити з ОВДП, і курс перестав зростати. Проблема не в дефициті бюджета чи друкуванні гривні - проблема в тому, щоб все це поміняти на долари нерезів чи МВФ+.


я еще больше скажу, почали ВХОДИТИ! сити разместил 100м+ на днях
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:54

28.11 - 28.13.
Нормально упало
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:56

  yama написав:
  Олежан написав:
держите гривну. бакс дешевеет

вы хотите сказать что начиная с прошлого года у нас новый тренд - в январе гривна максимально крепкая ? а летом обесценивается ?

Когда нарид привыкнет что зимой дорогой доллар весной ему подсунут девал к Пасхе, чтоб не расслаблялся. А летом снова укрепимся, главное все будет абсолютно неожиданно, чтоб как можно меньше пэрэсичных на этом заработали.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:00

  Олежан написав:
  lapay написав:
  fin написав:Весной будет 27-27,5. Ниже, сомневаюсь, но возможно вполне. Как карта ляжет у 95 квартала!

Не в Квартала, а в нерезів. Перестали нерези виходити з ОВДП, і курс перестав зростати. Проблема не в дефициті бюджета чи друкуванні гривні - проблема в тому, щоб все це поміняти на долари нерезів чи МВФ+.


я еще больше скажу, почали ВХОДИТИ! сити разместил 100м+ на днях

Их впечатлило послевыборное пике доллара, здесь хоть 11% дают.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:38

В тему

Загон продолжается https://nv.ua/amp/kurs-valyut-chto-bude ... 28636.html
wolf1
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:53

  wolf1 написав:Загон продолжается https://nv.ua/amp/kurs-valyut-chto-bude ... 28636.html


В 2018-м Козак неслабо так насоветовал клиентам гривневые 3-4-летки с доходностью 10% - мол, ставки размещения начнут падать, а значит длинные бумаги будут торговаться с премией. По факту произошло с точностью до наоборот, и держатели зафиксировали убытки (или что еще хуже - застряли в гривне).

Сдается мне, что и в этот раз лопоухие "инвесторы", доверившиеся этому эксперту, поймают жирного лося :mrgreen:
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