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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6905690669076908

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Пн 07 дек, 2020 17:00 Их впечатлило послевыборное пике доллара, здесь хоть 11% дают. верю в евро... по 1,4


Думаю, завтра на МБ выстроится очередь из желающих поймать пикирующий бакс. 28.10-15 в первой декаде декабря? Кто серьезно считал на такую цену, скажем, 3.11? Эти "пикадоры" подкинут его назад, на середину декабрського коридора 28,25. Если выяснится, что минфин выйдет завтра на аукцион со ставками 12-13%, то в среду можем увидеть и декабрьский лой на МБ (хай тогда уйдет на 16-18 или 23-24.12 кмк, если связка решений/торможений ЕЦБ-Конгресс-ФРС позволит...)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:58

  matroSkin написав:
  vitaliian написав:Пн 07 дек, 2020 17:00 Их впечатлило послевыборное пике доллара, здесь хоть 11% дают. верю в евро... по 1,4


Думаю, завтра на МБ выстроится очередь из желающих поймать пикирующий бакс. 28.10-15 в первой декаде декабря? Кто серьезно считал на такую цену, скажем, 3.11? Эти "пикадоры" подкинут его назад, на середину декабрського коридора 28,25. Если выяснится, что минфин выйдет завтра на аукцион со ставками 12-13%, то в среду можем увидеть и декабрьский лой на МБ (хай тогда уйдет на 16-18 или 23-24.12 кмк, если связка решений/торможений ЕЦБ-Конгресс-ФРС позволит...)

Завтра ещё рано ловить карася, пока идёт прикормка, но ловить проффит надо до того когда нбу выйдет с покупками, тут был бы полезен инсайд. Задерг вверх будет после 15.12 когда экспортеры уйдут на католические каникулы, и польются рекой неосвоенные бюджетные деньги. Пару дней у желающих откупиться думаю есть, максимум неделя. Ниже 27,90 нбу не даст упасть ему надо пополнять резервы, пока есть чем. всё имхо.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Но как же... рiкета?...
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:26

  Captain Obvious написав:Но как же... рiкета?...


Это - не ко мне. Это в "Мотор-Січ"))
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... YL6rjsTpLs
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:30

  zРадио написав:
  wolf1 написав:Загон продолжается https://nv.ua/amp/kurs-valyut-chto-bude ... 28636.html


В 2018-м Козак неслабо так насоветовал клиентам гривневые 3-4-летки с доходностью 10% - мол, ставки размещения начнут падать, а значит длинные бумаги будут торговаться с премией. По факту произошло с точностью до наоборот, и держатели зафиксировали убытки (или что еще хуже - застряли в гривне).

Сдается мне, что и в этот раз лопоухие "инвесторы", доверившиеся этому эксперту, поймают жирного лося :mrgreen:

Будь який експерт який безоплатно дає поради - це ... Ну, самі знаєте.
Найкраща (можливо єдина) безплатна порада в цей час - дотримуйтесь вибраної стратегії.
"Закривати" такий величезний дефіцит бюджету за рахунок внутрішніх запозичень нагадує мені вислів фольклорного персонажа - "Або падишах помре, або віслюк здохне". Рано чи пізно це агукнеться. Тому не спішіть перевзуватись не залежно від валюти в якій перебуваєте. Хоча швидше за все, ріст дохідності по ОВДП будуть прямо впливати на здорожчання гривні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:54

  Realist написав:
  zРадио написав:
  wolf1 написав:Загон продолжается https://nv.ua/amp/kurs-valyut-chto-bude ... 28636.html


В 2018-м Козак неслабо так насоветовал клиентам гривневые 3-4-летки с доходностью 10% - мол, ставки размещения начнут падать, а значит длинные бумаги будут торговаться с премией. По факту произошло с точностью до наоборот, и держатели зафиксировали убытки (или что еще хуже - застряли в гривне).

Сдается мне, что и в этот раз лопоухие "инвесторы", доверившиеся этому эксперту, поймают жирного лося :mrgreen:


Будь який експерт який безоплатно дає поради - це ... Ну, самі знаєте.
Найкраща (можливо єдина) безплатна порада в цей час - дотримуйтесь вибраної стратегії.
"Закривати" такий величезний дефіцит бюджету за рахунок внутрішніх запозичень нагадує мені вислів фольклорного персонажа - "Або падишах помре, або віслюк здохне". Рано чи пізно це агукнеться. Тому не спішіть перевзуватись не залежно від валюти в якій перебуваєте. Хоча швидше за все, ріст дохідності по ОВДП будуть прямо впливати на здорожчання гривні.


1. По суті - згодний. Я б взагалі заборонив українським урядам розміщувати борг на термін більший за той, що залишився до закінчення каденції (хоча б президентської... або парламентської, хоча і те, і те... ймовірносно)
2. По формі: Ходжа, звичайно, фольклорний за "походженням", але вислів більшість, напевно, знає все ж у варіанті Соловйова: "... за двадцать лет кто-нибудь из нас обязательно умрёт — или я, или эмир, или ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!"
matroSkin
 
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