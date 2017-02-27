vitaliian написав:Пн 07 дек, 2020 17:00 Их впечатлило послевыборное пике доллара, здесь хоть 11% дают. верю в евро... по 1,4
Думаю, завтра на МБ выстроится очередь из желающих поймать пикирующий бакс. 28.10-15 в первой декаде декабря? Кто серьезно считал на такую цену, скажем, 3.11? Эти "пикадоры" подкинут его назад, на середину декабрського коридора 28,25. Если выяснится, что минфин выйдет завтра на аукцион со ставками 12-13%, то в среду можем увидеть и декабрьский лой на МБ (хай тогда уйдет на 16-18 или 23-24.12 кмк, если связка решений/торможений ЕЦБ-Конгресс-ФРС позволит...)
vitaliian написав:Пн 07 дек, 2020 17:00 Их впечатлило послевыборное пике доллара, здесь хоть 11% дают. верю в евро... по 1,4
Думаю, завтра на МБ выстроится очередь из желающих поймать пикирующий бакс. 28.10-15 в первой декаде декабря? Кто серьезно считал на такую цену, скажем, 3.11? Эти "пикадоры" подкинут его назад, на середину декабрського коридора 28,25. Если выяснится, что минфин выйдет завтра на аукцион со ставками 12-13%, то в среду можем увидеть и декабрьский лой на МБ (хай тогда уйдет на 16-18 или 23-24.12 кмк, если связка решений/торможений ЕЦБ-Конгресс-ФРС позволит...)
Завтра ещё рано ловить карася, пока идёт прикормка, но ловить проффит надо до того когда нбу выйдет с покупками, тут был бы полезен инсайд. Задерг вверх будет после 15.12 когда экспортеры уйдут на католические каникулы, и польются рекой неосвоенные бюджетные деньги. Пару дней у желающих откупиться думаю есть, максимум неделя. Ниже 27,90 нбу не даст упасть ему надо пополнять резервы, пока есть чем. всё имхо.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
В 2018-м Козак неслабо так насоветовал клиентам гривневые 3-4-летки с доходностью 10% - мол, ставки размещения начнут падать, а значит длинные бумаги будут торговаться с премией. По факту произошло с точностью до наоборот, и держатели зафиксировали убытки (или что еще хуже - застряли в гривне).
Сдается мне, что и в этот раз лопоухие "инвесторы", доверившиеся этому эксперту, поймают жирного лося
Будь який експерт який безоплатно дає поради - це ... Ну, самі знаєте. Найкраща (можливо єдина) безплатна порада в цей час - дотримуйтесь вибраної стратегії. "Закривати" такий величезний дефіцит бюджету за рахунок внутрішніх запозичень нагадує мені вислів фольклорного персонажа - "Або падишах помре, або віслюк здохне". Рано чи пізно це агукнеться. Тому не спішіть перевзуватись не залежно від валюти в якій перебуваєте. Хоча швидше за все, ріст дохідності по ОВДП будуть прямо впливати на здорожчання гривні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
В 2018-м Козак неслабо так насоветовал клиентам гривневые 3-4-летки с доходностью 10% - мол, ставки размещения начнут падать, а значит длинные бумаги будут торговаться с премией. По факту произошло с точностью до наоборот, и держатели зафиксировали убытки (или что еще хуже - застряли в гривне).
Сдается мне, что и в этот раз лопоухие "инвесторы", доверившиеся этому эксперту, поймают жирного лося
Будь який експерт який безоплатно дає поради - це ... Ну, самі знаєте. Найкраща (можливо єдина) безплатна порада в цей час - дотримуйтесь вибраної стратегії. "Закривати" такий величезний дефіцит бюджету за рахунок внутрішніх запозичень нагадує мені вислів фольклорного персонажа - "Або падишах помре, або віслюк здохне". Рано чи пізно це агукнеться. Тому не спішіть перевзуватись не залежно від валюти в якій перебуваєте. Хоча швидше за все, ріст дохідності по ОВДП будуть прямо впливати на здорожчання гривні.
1. По суті - згодний. Я б взагалі заборонив українським урядам розміщувати борг на термін більший за той, що залишився до закінчення каденції (хоча б президентської... або парламентської, хоча і те, і те... ймовірносно) 2. По формі: Ходжа, звичайно, фольклорний за "походженням", але вислів більшість, напевно, знає все ж у варіанті Соловйова: "... за двадцать лет кто-нибудь из нас обязательно умрёт — или я, или эмир, или ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!"
«Продали $100 млн, и понеслось»: Рубль подпрыгнул до 3-месячного максимума после цепной реакции стоп-лоссов
Рубль продолжает полет на Московской бирже, открывая ростом шестую неделю подряд. На торгах Московской биржи в понедельник курс доллара обновил минимум за 3 месяца, а курс евро упал ниже 89 рублей впервые почти за 10 недель в отсутствии значимых новостей.
Начав торги снижением на 47 копеек к доллару и 17 копеек к евро, рубль неожиданно перешел к укреплению 15.49 мск и за несколько часов отыграл около рубля и у американской, и у европейской валюты. На 20.49 мск сделки с расчетом завтра проходят по 73,3325 рубля за доллар (-71 коп) и 89,01 рубля за евро (-79 коп), а ранее курсы опускались до 73,3 и 88,98 рубля соответственно. «Даже если «притянуть за уши» патриотическую браваду о том, что рубль и должен быть сильным (хотя это не так) и объяснить активный спрос на «россиянина» перекладыванием экспортной выручки из одного кармана в другой, картина все равно остается весьма необычной», - констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Новый рывок рубля - это результат массового срабатывания стоп-лоссов у трейдеров, покупавших валюту в расчете на отскок курса, сказал Reuter дилер крупного российского банка. МосБиржа, напомним, фиксировала резкий рост числа заявок на покупку долларов во второй половине ноября, когда курс держася около 75-76 рублей. На срочном рынке на начало недели более 14 тысяч трейдеров-физлиц держали длинные позиции в контрактах на доллар объемом 834,7 тысячи фьючерсов и опционов. С утра в понедельник «рынок стоял в «лонг» по доллару, с короткими «стопами», из-за чего и пострадали - в стакане прошла единовременная продажа порядка 100 миллионов долларов, и понеслось», говорит дилер. Сумма продажи, породившей «цепную реакцию», примерно соответствует объему операций ЦБ, который реализует на рынке по 80-85 млн долларов ежедневно. С начала декабря рубль прибавляет уже 4% и держит статус самой быстрорастущей валюты EM. Сказываются дорожающая нефть и снижение санкционных рисков, но главный фактов - это фронтальное снижение доллара на форексе, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым мировым валютам, с весенних пиков опустился уже на 13% и держится на минимумах с мая 2018 года под «дождем» из денежной эмиссии Федеральной резервной системы, закачавшей в рынки 3,2 трлн долларов с начала года. «Доллар усилил свою глобальную роль валюты фондирования и на волне позитивных настроений заставляет синхронно двигаться commodities, фондовые рынки, валюты развивающихся рынков», - констатирует Миронюк. Давление на рубль будет усиливаться из-за пика выплат по внешнему долгу, приходящегося на декабрь-январь, слабого сальдо платежного баланса, санкционной неопределенности, но общее ослабление доллара на форексе может сдвинуть курс к отметке 72,5 рубля на конец года, прогнозирует он. «Чрезмерно перегретые значения цен, показателей позиционирования и настроений часто оказываются предвестниками приближающегося резкого разворота. Сложность заключается в том, чтобы предугадать, что именно и в какой момент запустит ту реакцию, которая в итоге приведет к коррекции», - пишет экономист «ВТБ Капитала» Нил Маккиннон.