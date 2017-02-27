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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6906690769086909

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Павел Кухта

#бюджетнакриза
Тим часом, бюджетна криза (як і очікувалося) набирає обертів.
1. Наявні неоплачені фінансові зобов'язання Казначейства продовжують зростати. Станом на сьогодні вони досягли 16,3 млрд. З них 4,9 млрд - по захищених статтях видатків, 11,3 млрд - по незахищених статтях.
Негативна динаміка бюджетної кризи продовжує посилюватися. Минулого тижня неоплачених зобов’язань було 14,9 млрд, а за тиждень перед тим - 9,4 млрд. У порівнянні з минулим роком несплачені зобов’язання зросли у більш ніж 4 рази - 10.12.19 вони становили всього 3,7 млрд грн.
2. Через брак коштів у листопаді Мінфін взагалі не відкривав асигнування за новими незахищеними видатками бюджету. Фінансувалися лише незахищені видатки, які висіли у вигляді “боргів” за попередні місяці.
3. Із урахуванням раніше накопичених неоплачених видатків, у грудні необхідно профінансувати 215 млрд грн, з яких 195 із загального фонду. Це приблизно вдвічі більше за планові грудневі видатки.
4. За підрахунками Центру аналізу публічних фінансів КШЕ, за оптимістичного сценарію уряд зможе профінансувати до 130 млрд грн видатків, залишивши понад 65 млрд - непрофінансованими. Навіть перевиконання плану за доходами загального фонду бюджету у жовтні (на 15%) та листопаді (6%) не рятує ситуацію - план запозичень провалений настільки сильно, що коштів все одно не вистачає. Це у разі, якщо вдасться отримати позитивні сигнали від МВФ та залучити офіційне та приватне фінансування на пару мільярдів доларів США.
5. За відсутності позитивних сигналів від МВФ і, як наслідок, відсутності підтримки з боку інших міжнародних партнерів, Уряд ризикує недофінансувати близько 114 млрд грн видатків. Основні сфери, які буде недофінансовано - охорона здоров’я, будівництво доріг та оборона.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:53

  Captain Obvious написав:Но как же... рiкета?...


думаю ракета не раньше весны-лета будет
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:56

  wolf1 написав:Загон продолжается https://nv.ua/amp/kurs-valyut-chto-bude ... 28636.html

загон во что ?
Востаннє редагувалось yama в Пон 07 гру, 2020 22:05, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:56

Кому интересно почему курс ревальвировал:
viewtopic.php?p=5116134#p5116134

на акциях Укрнафты прогнали много гривен. 3млрд грн
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 07 гру, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:57

  Vert написав:, Уряд ризикує недофінансувати близько 114 млрд грн видатків. Основні сфери, які буде недофінансовано - охорона здоров’я, будівництво доріг та оборона.
меньше профинансируют, меньше украдут, меньше попадет на валютный рынок. Курс взвинчивают лишние деньги а не голод и гривнедефицит . Летом на фоне дефицита кислорода, можем упасть ниже 23, особенно если поднимут доходность овгз и вернутся нерезы, а деваться некуда - деньги нужны. А нерезам нужны доходные бумаги под гарантиями правительств.

Крах конечно будет, но папизже, может осенью 2021го... или зимой 2022го...
инструмент поднятия ставок очень сильный и пока он не исчерпан катастрофы не будет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Астрофізик Грег Лафлін з Каліфорнійського університету в Санта-Круз створив власну формулу, за якою оцінив вартість планети Земля. За його підрахунками, вона коштує п’ять квадрильйонів доларів.
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