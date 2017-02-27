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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6907690869096910

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:00

  greenozon написав:Астрофізик Грег Лафлін з Каліфорнійського університету в Санта-Круз створив власну формулу, за якою оцінив вартість планети Земля. За його підрахунками, вона коштує п’ять квадрильйонів доларів.


Осталось только найти инопланетян, которые её купят. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Летом на фоне дефицита кислорода, можем упасть ниже 23
Вы это серьезно? 2 раза в одну и ту же реку вряд ли зайдем.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/48079 ... rynok-ovgz
НБУ готовит выход на вторичный рынок ОВГЗ

https://nv.ua/amp/kurs-valyut-chto-bude ... 28636.html
Тарас Козак Основатель и президент инвестиционной компании Универ:

.............Что не стоит делать украинцам в ближайшие времена:
1. Держать средства в наличной иностранной валюте. Возможно стремительное падение стоимости доллара и/или евро к валютам развивающихся стран (к гривне в частности).

2. Держать средства в валюте на депозитах с низкими ставками.

3. Покупать низкодоходные облигации в евро и долларах.

Что следует делать украинцам:

1. Увеличивать долю гривни в своих активах (как минимум до 30%, возможно, до 50% активов).

2. Покупать облигации внутреннего государственного займа Украины и другие гривневые долговые ценные бумаги с высокой доходностью (для тех, кто уже разбирается).

3. Инвестировать 20~30% валютных активов в акции компаний из развитых рынков (США и Европы прежде всего).

И как вишенка на торте от мистера Козака:
Инфляция в долларах и евро, видимо, станет двозначной (не менее 10% в год).......................................................

Ну с началом можно спорить,можно соглашаться,или не соглашаться.

Но последнее насчет 10% евро и долларовой инфляции на товары ,да еще и через несколько месяцев, или лет ,как он пишет,

тут одно из двух,либо чел хорошо покурил перед тем,как это написать,

либо тупо и достаточно примитивно загоняет,отрабатывая заказ.

Ну и насчет ОВГЗ - все-таки это пирамида, пузырь,
другое дело сколько он может продержаться,
пузырь на РН почти четыре года в Украине рос с 2005-го по середину 2008-го,
несмотря на то,что в мире эк.бардак еще в 2007-м назревал,
акции МММ-2,МММ-3 и так далее также не в один день рухнули,не говоря уже о МММ-1,
ну тут как бы государство,
и куча активов, и земля там и все такое,
и возможность рефинанса, и избыток денег в мире, но тем не менее:

Нельзя из квартиры выносить и пропивать вещи вечно, не пополняя их,
рано, или поздно этот праздник жизни, этот запой окончится.

А тем более водка бодяжная.Дыры в бюджете ФОПовской мелочью и населением закрывать - это диагноз, одновременно эти дыры расширяя вовсю.

Диагноз безграмотности,
диллетантства
и отсутствия малейшего логического мышления.
Такое впечатление - диверсанты работают.

Так что о долларе по 23 я бы на данном этапе не стал говорить.
Хотя точка невозврата к какому-то существенному укреплению там,далеко в будущем (ну не в следующем году точно) еще не пройдена, страна все еще потенциально богата.

На данном этапе сего лишь коррекция, умеренная основанная образно говоря на нищете населения (подавляющей части) и бизнеса (не крупного конечно).
Плюс карантин в январе, не удивлюсь, когда на фоне этого очередного карантина дно по валюте будет,реально не за что покупать валюту уже, в январе пробъем дно.

Ну а потом по мере возобновления эк.активности и отступления вируса в первую очередь не в связи с вакциной,а в связи с потеплением.

Инфо из первоисточников от крупных сетевиков (продуктовики и некоторые торговцы техникой в ТЦ и супермаркетах) в принципе у них ноябрь к ноябрю рост не только в финансах,но и в валовом обороте товара, у кого больше,у кого меньше.

И одновременно инфо от "стрит ритейла" ( в т.ч. и от сетевого, в сети 500-1000 торговых точек) :
1.Падение ноябрь к ноябрю на 15-25%.
2.Сокращение и закрытие части торговых точек, тех что наименее рентабельны, в т.ч. и продуктовые сети, но не крупные ,а "стриты" закрывают магазины пачками,иногда и до 5-7% от сети.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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  #<1 ... 6907690869096910
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