Додано: Вів 08 гру, 2020 00:43

НБУ готовит выход на вторичный рынок ОВГЗТарас Козак Основатель и президент инвестиционной компании Универ:.............Что не стоит делать украинцам в ближайшие времена:1. Держать средства в наличной иностранной валюте. Возможно стремительное падение стоимости доллара и/или евро к валютам развивающихся стран (к гривне в частности).2. Держать средства в валюте на депозитах с низкими ставками.3. Покупать низкодоходные облигации в евро и долларах.Что следует делать украинцам:1. Увеличивать долю гривни в своих активах (как минимум до 30%, возможно, до 50% активов).2. Покупать облигации внутреннего государственного займа Украины и другие гривневые долговые ценные бумаги с высокой доходностью (для тех, кто уже разбирается).3. Инвестировать 20~30% валютных активов в акции компаний из развитых рынков (США и Европы прежде всего).И как вишенка на торте от мистера Козака:Инфляция в долларах и евро, видимо, станет двозначной (не менее 10% в год).......................................................Ну с началом можно спорить,можно соглашаться,или не соглашаться.Но последнее насчет 10% евро и долларовой инфляции на товары ,да еще и через несколько месяцев, или лет ,как он пишет,тут одно из двух,либо чел хорошо покурил перед тем,как это написать,либо тупо и достаточно примитивно загоняет,отрабатывая заказ.Ну и насчет ОВГЗ - все-таки это пирамида, пузырь,другое дело сколько он может продержаться,пузырь на РН почти четыре года в Украине рос с 2005-го по середину 2008-го,несмотря на то,что в мире эк.бардак еще в 2007-м назревал,акции МММ-2,МММ-3 и так далее также не в один день рухнули,не говоря уже о МММ-1,ну тут как бы государство,и куча активов, и земля там и все такое,и возможность рефинанса, и избыток денег в мире, но тем не менее:Нельзя из квартиры выносить и пропивать вещи вечно, не пополняя их,рано, или поздно этот праздник жизни, этот запой окончится.А тем более водка бодяжная.Дыры в бюджете ФОПовской мелочью и населением закрывать - это диагноз, одновременно эти дыры расширяя вовсю.Диагноз безграмотности,диллетантстваи отсутствия малейшего логического мышления.Такое впечатление - диверсанты работают.Так что о долларе по 23 я бы на данном этапе не стал говорить.Хотя точка невозврата к какому-то существенному укреплению там,далеко в будущем (ну не в следующем году точно) еще не пройдена,страна все еще потенциально богата,вопрос от какого курса будем укрепляться в том далеком светлом будущем,до какого экономического дна дойдем к тому времениНа данном этапе всего лишь коррекция, умеренная, основанная ,образно говоря, на нищете населения (подавляющей части) и бизнеса (не крупного конечно).Плюс карантин в январе, не удивлюсь, когда на фоне этого очередного карантина дно по валюте будет,реально не за что покупать валюту уже, в январе пробъем дно.Ну а потом по мере возобновления эк.активности и отступления вируса в первую очередь не в связи с вакциной,а в связи с потеплением - валюта будет все нужнее и нужнее,и внешнее сальдо войдет в свою привычную резко минусовую зону,и РН подозрительно затих, как бы не перед бурей,и лодка раскачиваться в плане досрочки конечно не в холодную зиму будет, а попозже,и финансы запоют романсы не сразу в полный голос,а после падения ВВП в первом квартале,которое уже нам анонсировали.Инфо из первоисточников от крупных сетевиков (продуктовики и некоторые торговцы техникой в ТЦ и супермаркетах) в принципе у них ноябрь к ноябрю рост не только в финансах,но и в валовом обороте товара, у кого больше,у кого меньше.И одновременно инфо от "стрит ритейла" ( в т.ч. и от сетевого, в сети 500-1000 торговых точек) :1.Падение ноябрь к ноябрю на 15-25%.2.Сокращение и закрытие части торговых точек, тех что наименее рентабельны, в т.ч. и продуктовые сети, но не крупные ,а "стриты" закрывают магазины пачками,иногда и до 5-7% от сети.