Осталось только найти инопланетян, которые её купят.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 00:00
Додано: Вів 08 гру, 2020 00:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы это серьезно? 2 раза в одну и ту же реку вряд ли зайдем.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 08 гру, 2020 00:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ru/news/-/48079 ... rynok-ovgz
НБУ готовит выход на вторичный рынок ОВГЗ
Тарас Козак Основатель и президент инвестиционной компании Универ:
.............Что не стоит делать украинцам в ближайшие времена:
1. Держать средства в наличной иностранной валюте. Возможно стремительное падение стоимости доллара и/или евро к валютам развивающихся стран (к гривне в частности).
2. Держать средства в валюте на депозитах с низкими ставками.
3. Покупать низкодоходные облигации в евро и долларах.
Что следует делать украинцам:
1. Увеличивать долю гривни в своих активах (как минимум до 30%, возможно, до 50% активов).
2. Покупать облигации внутреннего государственного займа Украины и другие гривневые долговые ценные бумаги с высокой доходностью (для тех, кто уже разбирается).
3. Инвестировать 20~30% валютных активов в акции компаний из развитых рынков (США и Европы прежде всего).
И как вишенка на торте от мистера Козака:
Инфляция в долларах и евро, видимо, станет двозначной (не менее 10% в год).......................................................
Ну с началом можно спорить,можно соглашаться,или не соглашаться.
Но последнее насчет 10% евро и долларовой инфляции на товары ,да еще и через несколько месяцев, или лет ,как он пишет,
тут одно из двух,либо чел хорошо покурил перед тем,как это написать,
либо тупо и достаточно примитивно загоняет,отрабатывая заказ.
Ну и насчет ОВГЗ - все-таки это пирамида, пузырь,
другое дело сколько он может продержаться,
пузырь на РН почти четыре года в Украине рос с 2005-го по середину 2008-го,
несмотря на то,что в мире эк.бардак еще в 2007-м назревал,
акции МММ-2,МММ-3 и так далее также не в один день рухнули,не говоря уже о МММ-1,
ну тут как бы государство,
и куча активов, и земля там и все такое,
и возможность рефинанса, и избыток денег в мире, но тем не менее:
Нельзя из квартиры выносить и пропивать вещи вечно, не пополняя их,
рано, или поздно этот праздник жизни, этот запой окончится.
А тем более водка бодяжная.Дыры в бюджете ФОПовской мелочью и населением закрывать - это диагноз, одновременно эти дыры расширяя вовсю.
Диагноз безграмотности,
диллетантства
и отсутствия малейшего логического мышления.
Такое впечатление - диверсанты работают.
Так что о долларе по 23 я бы на данном этапе не стал говорить.
Хотя точка невозврата к какому-то существенному укреплению там,далеко в будущем (ну не в следующем году точно) еще не пройдена,
страна все еще потенциально богата,
вопрос от какого курса будем укрепляться в том далеком светлом будущем,
до какого экономического дна дойдем к тому времени
На данном этапе всего лишь коррекция, умеренная, основанная ,образно говоря, на нищете населения (подавляющей части) и бизнеса (не крупного конечно).
Плюс карантин в январе, не удивлюсь, когда на фоне этого очередного карантина дно по валюте будет,реально не за что покупать валюту уже, в январе пробъем дно.
Ну а потом по мере возобновления эк.активности и отступления вируса в первую очередь не в связи с вакциной,а в связи с потеплением - валюта будет все нужнее и нужнее,
и внешнее сальдо войдет в свою привычную резко минусовую зону,
и РН подозрительно затих, как бы не перед бурей,
и лодка раскачиваться в плане досрочки конечно не в холодную зиму будет, а попозже,
и финансы запоют романсы не сразу в полный голос,
а после падения ВВП в первом квартале,
которое уже нам анонсировали.
Инфо из первоисточников от крупных сетевиков (продуктовики и некоторые торговцы техникой в ТЦ и супермаркетах) в принципе у них ноябрь к ноябрю рост не только в финансах,но и в валовом обороте товара, у кого больше,у кого меньше.
И одновременно инфо от "стрит ритейла" ( в т.ч. и от сетевого, в сети 500-1000 торговых точек) :
1.Падение ноябрь к ноябрю на 15-25%.
2.Сокращение и закрытие части торговых точек, тех что наименее рентабельны, в т.ч. и продуктовые сети, но не крупные ,а "стриты" закрывают магазины пачками,иногда и до 5-7% от сети.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 08 гру, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 08 гру, 2020 00:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Трильйони емісійних грошей нікуди не зникнуть
Тому розгін інфляції цілком можливий
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 08 гру, 2020 00:59
https://news.finance.ua/ua/news/-/47828 ... is-utrychi
Дефіцит бюджету США за рік зріс утричі
Да знаем мы, это уже находит и будет находить свое отображение в курсе доллара к основной корзинке других валют.
Но насчет 10% инфляции на товары, т.е. украинский вариант - это все-таки последствия избыточного курения подозрительных смесей.
Есть у них регулировочных механизмов побольше украинских. Ставки чуть-чуть приподымут, и и вопрос решится, они у них и так ниже плинтуса.
Умеренная инфляция в развитых странах полезна ( дефляция в Японии никого не впечатляет) ,но допустить гонку цен на потребительские в таких размерах - это грохнуть свою финансовую систему, свою социалку, свою пенсионку и поколебать мировые финансовые устои. Не сейчас во всяком случае и не в обозримые годы,хотя доллар к нормальным денежным единицам конечно будет дешеветь, я тут предупреждал об этом еще с уровня евро-доллар 1-08, но только все плевать хотели на это предупреждение. Сейчас снова вот пишу - 1-21 -не предел, далеко не предел, всем опять плевать.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 08 гру, 2020 01:00
Після QE-1,2,3 начебто було надруковано в 3-4 рази більше доларів, ніж до 2008 року, але на інфляцію це не вплинуло, лише надуло бульбашки на фондовому ринку, не без допомоги яких усе надруковане було стерилізовано.
Додано: Вів 08 гру, 2020 03:12
Стерилизация вероятно будет позже. Достаточно ФРС договориться с пенсионными фондами, Голдманами и Морганами устроить "Чёрный Вторник" и все виртуальное богатство испариться за неделю. Тут главное все правильно рассчитать и выбрать нужный момент. Не думаю, что в этот раз придумают что-то другое.
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